Hospedagem do Docusaurus

Implante sites Docusaurus em minutos, não em horas.

Domínio grátis por 1 ano
E-mail profissional grátis por 1 ano
Certificado SSL gerenciado grátis
a partir deR$13,99/mês
Aproveite a oferta
30 dias para pedir reembolso
hospedagem docusaurus

Preços simples para hospedagem do Docusaurus

Hospede seu site Docusaurus com confiança em uma hospedagem Node.js confiável, criada para produção. Todos os planos incluem nossa garantia de reembolso de 30 dias, para que você possa experimentar sem riscos.
Mais popular
81% de desconto
Business
Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
Mais popular
81% de desconto
Business
Mais ferramentas e recursos para você crescer
R$72,99
R$13,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 671,52 (preço normal R$ 3.503,52). Renovação por R$ 64,99/mês.
5 Aplicativos web
50 sites
2 núcleos de CPU
3 GB de RAM
50 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do plano Business:

Conector incluído
GRÁTIS
Construir com Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Domínio grátis por 1 ano
Certificados SSL gerenciados
GRÁTIS
CDN interna global
GRÁTIS
Integração do GitHub com deploys automáticos
Deploys baseados em IDE
NOVO
Backups automáticos diários e sob demanda
Firewall de aplicação web
Gestão de tráfego de bots de IA
Largura de banda ilimitada
Banco de dados MySQL gerenciado
71% de desconto
Cloud Startup
20 vezes mais potência para seus sites com hospedagem Cloud
R$139,99
R$39,99/mês
Escolher plano
48 meses por apenas R$ 1.919,52 (preço normal R$ 6.719,52). Renovação por R$ 129,99/mês.
10 Aplicativos web
NOVO
Ilimitado sites
4 núcleos de CPU
4 GB de RAM
100 GB do armazenamento NVMe mais rápido do mundo
Ilimitado caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Business oferece, e mais:

Suporte prioritário de especialistas, 24 horas por dia, todos os dias
Tenha controle e estabilidade extras com um endereço IP exclusivo
Suporte picos de tráfego com recursos extras por uma semana/mês
Maior desempenho do banco de dados e limites de conexão
Confira todos os recursos

O preço exibido é o valor mensal sem os impostos. O preço total do plano a ser pago no carrinho refere-se ao valor mensal multiplicado pelo número de meses do seu plano, junto com os impostos aplicáveis.

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

O pagamento pode ser parcelado em até 12x

Criado para documentos Docusaurus que escalam.

Implante seu site Docusaurus em uma hospedagem Node.js sem configurações adicionais. Publique seu aplicativo de documentação e a Hostinger cuida do ambiente de execução, para que seu site de conteúdo esteja pronto para exibir páginas com um fluxo de trabalho simples e familiar. Seu projeto também é executado em uma infraestrutura gerenciada, construída para confiabilidade, para que você gaste menos tempo com a manutenção do servidor e mais tempo atualizando o conteúdo. Isso proporciona à sua equipe um ambiente estável para a documentação, capaz de acompanhar o crescimento do seu site.
hospedagem docusaurus

Envie seu código. Nós cuidaremos do resto

1. Conecte seu projeto

1. Conecte seu projeto

Conecte o GitHub, faça upload de um arquivo ZIP ou implante a partir de um assistente de código com IA. O framework é detectado automaticamente, os comandos de compilação são configurados e tudo fica pronto para publicar.

2. Implante em instantes

2. Implante em instantes

Lance seu aplicativo web em segundos. Servidores, segurança e escalabilidade, tudo resolvido.

3. Gerencie e escale

3. Gerencie e escale

Tenha controle total e escale com confiança. Monitore o desempenho, gerencie domínios e automatize as implantações.

Ver planos

Localização recomendada do servidor:

Verificando...

Implantação local. Alcance global

A Hostinger tem servidores e CDNs na Europa, Ásia, América do Sul, América do Norte, África do Sul e Austrália. Escolha a localização de acordo com seu público-alvo para entregar seu conteúdo mais rápido.
Comece agora
Implantação local. Alcance global

Perguntas frequentes sobre hospedagem do Docusaurus

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre os serviços de hospedagem da Docusaurus.
Hospedagem Docusaurus significa implantar um site criado com Docusaurus em um ambiente Node.js ativo, para que as pessoas possam acessá-lo online. Isso é importante porque sua documentação, blog ou site de projeto precisa de um ambiente de servidor e um processo de implantação estável, e não apenas de desenvolvimento local.
Com um VPS, você gerencia o sistema operacional, a versão do Node.js, a inicialização de processos, as atualizações e a segurança por conta própria. Com a hospedagem Node.js da Hostinger para hospedagem do Docusaurus, a configuração de execução e implantação é gerenciada para você, permitindo que você se concentre no site em vez da manutenção do servidor.
Sim. Conecte sua conta do GitHub, conceda acesso ao repositório privado e faça o deploy a partir da branch desejada. Depois disso, os pushes para essa branch poderão acionar atualizações da mesma forma que em um repositório público.
O tráfego está vinculado aos limites do seu plano de hospedagem e, se o seu site Docusaurus crescer além desses limites, você poderá precisar fazer um upgrade. Não escondemos taxas adicionais com termos vagos, portanto, verifique os limites do plano antes de lançar o site.
Coloque o site em um repositório Git, conecte-o à Hostinger e implante a branch que contém sua versão de produção. Se você estiver migrando de outra hospedagem, aponte seu domínio após a implantação e verifique se as configurações de compilação correspondem à sua configuração existente.

A sua privacidade é muito importante para nós

Nós usamos cookies para garantir a melhor experiência e para coletar dados sobre como os visitantes interagem com o nosso site. Ao clicar em "Aceitar", você concorda em usarmos todos os cookies para anúncios, personalizações e análises, como descrito na nossa Política de cookies.