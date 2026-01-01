Hostinger Mail vs. GoDaddy Email

Procurando alternativas ao GoDaddy Email? Compare Hostinger e GoDaddy rapidamente para encontrar o serviço de hospedagem de e-mail empresarial ideal para suas necessidades.
Veja a comparação.

Por que escolher o Hostinger Mail?

Um ótimo e-mail não precisa ser complicado nem caro. É aí que a Hostinger entra em cena.

Valor que realmente faça sentido

Uma caixa de entrada profissional não precisa custar uma fortuna. O Hostinger Business Email oferece um endereço personalizado, segurança robusta e espaço para crescimento — sem aumentos inesperados na renovação.

Pronto para usar em minutos

Sem complicações técnicas de configuração. Independentemente de o seu domínio estar hospedado na Hostinger ou não, ativar sua caixa de entrada leva apenas alguns cliques – e seu primeiro e-mail profissional já está pronto para ser enviado.

O essencial, abordado

Filtragem de spam, autenticação de e-mail, acesso móvel e ferramentas de escrita com IA — tudo integrado. Assim, você pode se concentrar no seu negócio, e não na sua caixa de entrada.

Comparação direta

Compare preços e recursos num relance.
Hostinger Mail
GoDaddy Email

Preço inicial por caixa postal*

A partir de R$ 2,49/mês
US$ 1,99/mês

Domínio livre

Sim
Não

Armazenamento por caixa de correio

10 GB - 50 GB
10 GB - 100 GB

Aliases de e-mail

Até 30
Até 300

Regras de encaminhamento

Sim
Sim

Respostas automáticas

Sim
Sim

Proteção contra spam e vírus

Sim
Sim

DKIM/DMARC/SPF/ARC

Sim
Sim

Veja quem abriu seus e-mails

Todos os planos
Limitado

Interações por e-mail

Sim
Sim

recursos de IA

Sim, assistente de IA, escrita por IA, busca inteligente e resumos.
Sim, redação de e-mails com inteligência artificial.

E-mail agentivo

Sim
Não

Suporte ao cliente

Chat ao vivo 24 horas por dia, 7 dias por semana
24/7 telefone e chat

Avaliação no Trustpilot

4.5 / 5.0
4,5 / 5,0
Comece agora

*Data da comparação: 1 de junho de 2026.

Descubra por que mais de 5 milhões de proprietários de sites escolhem a Hostinger.

Não acredite apenas na nossa palavra – veja o que as pessoas que usaram os serviços de e-mail empresarial da Hostinger dizem sobre a sua experiência.

Simos

Review provider

Utilizo os serviços da Hostinger há mais de um ano e estou extremamente impressionado. Embora o profissionalismo geral seja evidente, o serviço de e-mail deles é realmente fantástico: confiável, fácil de configurar e perfeito para comunicação profissional.

Bob Stewart

Review provider

O serviço da Hostinger tem tudo o que preciso para e-mail e domínio, com os recursos certos e um preço justo. Outros serviços de hospedagem afirmam ser os melhores, mas te enredam em complexidade e marketing excessivo.

OASK Publishers

Review provider

Tenho usado os serviços de e-mail da Hostinger para comunicação empresarial e, no geral, a experiência tem sido tranquila e confiável. O processo de configuração foi simples e conectar e-mails com domínio personalizado foi fácil, mesmo sem conhecimento técnico avançado.

Adquira seu plano de e-mail comercial com inteligência artificial.

30 dias para pedir reembolso

Cancele a qualquer momento

Suporte 24h

Plano de 48 meses
79% de desconto
Starter
Perfeito para: empreendedores individuais
R$11,99
R$2,49/mês
Escolher plano
Preço por caixa de e-mail para uma assinatura mensal de 48 meses. Renovação por R$ 5,99/mês a cada 48 meses.
1 conta de e-mail incluída
5 GB de armazenamento por conta de e-mail
5 regras de encaminhamento
5 aliases de e-mail

Benefícios:

Agentic Mail
Mais popular
71% de desconto
Standard
Ideal para: pequenos negócios prontos para escalar
R$16,99
R$4,99/mês
Escolher plano
Preço por caixa de e-mail para uma assinatura mensal de 48 meses. Renovação por R$ 9,99/mês a cada 48 meses.
1 conta de e-mail incluída
20 GB de armazenamento por conta de e-mail
20 regras de encaminhamento
10 aliases de e-mail

Benefícios:

Pesquise, responda, resuma e escreva - tudo com ferramentas de IA - ilimitado
Veja quem abriu seus e-mails
Respostas de e-mail inteligentes feitas com IA
Respostas automáticas
Agentic Mail
68% de desconto
Premium
Ideal para: equipes que escalam
R$24,99
R$7,99/mês
Escolher plano
Preço por caixa de e-mail para uma assinatura mensal de 48 meses. Renovação por R$ 13,99/mês a cada 48 meses.
1 conta de e-mail incluída
50 GB de armazenamento por conta de e-mail
50 regras de encaminhamento
30 aliases de e-mail

Benefícios:

Domínio grátis por 1 ano
Monitore cliques em links e aberturas de arquivos
Pesquise, responda, resuma e escreva - tudo com ferramentas de IA - ilimitado
Veja quem abriu seus e-mails
Respostas automáticas
Agentic Mail
79% de desconto
Starter
Perfeito para: empreendedores individuais
R$11,99
R$2,49/mês
Escolher plano
Preço por caixa de e-mail para uma assinatura mensal de 48 meses. Renovação por R$ 5,99/mês a cada 48 meses.
1 conta de e-mail incluída
5 GB de armazenamento por conta de e-mail
5 regras de encaminhamento
5 aliases de e-mail

Benefícios:

Agentic Mail
Mais popular
71% de desconto
Standard
Ideal para: pequenos negócios prontos para escalar
R$16,99
R$4,99/mês
Escolher plano
Preço por caixa de e-mail para uma assinatura mensal de 48 meses. Renovação por R$ 9,99/mês a cada 48 meses.
1 conta de e-mail incluída
20 GB de armazenamento por conta de e-mail
20 regras de encaminhamento
10 aliases de e-mail

Benefícios:

Pesquise, responda, resuma e escreva - tudo com ferramentas de IA - ilimitado
Veja quem abriu seus e-mails
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68% de desconto
Premium
Ideal para: equipes que escalam
R$24,99
R$7,99/mês
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1 conta de e-mail incluída
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Benefícios:

Domínio grátis por 1 ano
Monitore cliques em links e aberturas de arquivos
Pesquise, responda, resuma e escreva - tudo com ferramentas de IA - ilimitado
Veja quem abriu seus e-mails
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Agentic Mail

Cada plano tem tudo o que você precisa e muito mais

Proteção contra spam, vírus e phishing
Acesse o e-mail em qualquer aplicativo ou dispositivo
companhe todas as ações realizadas na caixa de e-mail com relatórios completos
Mantenha os dados seguros com criptografia de ponta a ponta
Migre seus e-mails facilmente
Defina respostas automáticas para quando estiver ausente
Encaminhe e-mails para qualquer outro endereço
Capture e-mails enviados para endereços digitados incorretamente
Um webmail fácil de usar, rápido e organizado
Proteção contra spam, vírus e phishing
Acesse o e-mail em qualquer aplicativo ou dispositivo
companhe todas as ações realizadas na caixa de e-mail com relatórios completos
Mantenha os dados seguros com criptografia de ponta a ponta
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Defina respostas automáticas para quando estiver ausente
Encaminhe e-mails para qualquer outro endereço
Capture e-mails enviados para endereços digitados incorretamente
Um webmail fácil de usar, rápido e organizado

Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

Leve sua caixa de entrada com você.

Migrando de outro provedor de e-mail? Traga seus e-mails, pastas e contatos quase instantaneamente com o Kodee, seu assistente de caixa de e-mail com IA.
Migrar caixa de correio
Leve sua caixa de entrada com você.

Hostinger Mail versus outros provedores de hospedagem de e-mail

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Hostinger vs GoDaddy (hosting)

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