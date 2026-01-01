Hostinger Mail vs. GoDaddy Email

Por que escolher o Hostinger Mail?
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*Data da comparação: 1 de junho de 2026.
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Simos
Utilizo os serviços da Hostinger há mais de um ano e estou extremamente impressionado. Embora o profissionalismo geral seja evidente, o serviço de e-mail deles é realmente fantástico: confiável, fácil de configurar e perfeito para comunicação profissional.
Bob Stewart
O serviço da Hostinger tem tudo o que preciso para e-mail e domínio, com os recursos certos e um preço justo. Outros serviços de hospedagem afirmam ser os melhores, mas te enredam em complexidade e marketing excessivo.
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Benefícios:
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