Déployer n8n avec l'Assistant IA en un clic.
Automatisation des flux de travail avec un chat IA intégré qui planifie, construit et débogue vos automatisations pour vous.
Choisissez un forfait VPS pour n8n with AI Assistant
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec n8n with AI Assistant
n8n est une plateforme d'automatisation de flux de travail qui connecte des applications, des services et des API via un éditeur visuel basé sur des nœuds. Ce déploiement ajoute l'Assistant IA de n8n, une interface de chat qui transforme les requêtes en langage naturel en flux de travail fonctionnels — il sélectionne les bons nœuds, les connecte, écrit les expressions et explique pourquoi une exécution a échoué au lieu de vous laisser lire les journaux.
L'assistant exécute le code dans un service sandbox déployé aux côtés de n8n sur votre propre VPS plutôt que sur un cloud tiers, de sorte que la logique de flux de travail, les identifiants et le code généré restent sur votre infrastructure. Il est alimenté par Nexos AI, donnant à l'assistant l'accès à des modèles de pointe via une seule clé, tout en vous permettant de conserver des exécutions de flux de travail illimitées et sans tarification par tâche.
Caractéristiques principales de n8n with AI Assistant
Création de flux de travail pilotée par le chat
Décrivez simplement l'automatisation que vous souhaitez et l'assistant assemble les nœuds, les connexions et les expressions pour vous.
Bac à sable de code auto-hébergé
Le code généré s'exécute dans un service sandbox isolé fonctionnant sur votre propre VPS, donc rien n'est envoyé à un fournisseur d'exécution externe.
Débogage d'erreurs guidé
Demandez à l'assistant pourquoi une exécution a échoué et obtenez une explication avec une solution concrète au lieu de fouiller dans les journaux d'exécution bruts.
Accès au modèle d'IA Nexos
Une clé Nexos AI donne à l'assistant l'accès aux modèles de pointe, et vous pouvez changer le modèle qu'il utilise à tout moment.
Suite d'automatisation n8n complète
Tout ce qui est inclus dans n8n standard — des centaines d'intégrations, des webhooks, des planifications et des nœuds JavaScript personnalisés.
Les données restent sur votre VPS
Les définitions de workflow, les identifiants d'API et l'historique d'exécution sont stockés dans un volume persistant que vous contrôlez et que vous pouvez sauvegarder librement.
Pourquoi exécuter n8n with AI Assistant sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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