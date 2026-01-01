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Agent IA auto-apprenant avec un panneau d'administration basé sur navigateur, une messagerie multiplateforme et plus de 200 modèles LLM pris en charge.

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8 To de bande passante
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KVM 4
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Hermes Agent

Hermes Agent est un agent IA auto-améliorant construit par Nous Research qui crée des compétences à partir de l'expérience et les affine pendant l'utilisation. Contrairement aux assistants IA statiques, il construit une mémoire persistante qui prend de la valeur avec le temps. Il se connecte simultanément à Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal et email en mode passerelle, avec le support d'OpenRouter, OpenAI, Anthropic et des points de terminaison LLM personnalisés.

L'auto-hébergement de Hermes Agent sur votre VPS conserve toutes les clés API, l'historique des conversations et le contexte commercial sur votre propre infrastructure, avec des ressources dédiées pour la navigation web, l'exécution de code et les flux de travail multi-agents qui s'exécutent sans limitation externe.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Hermes Agent

Panneau d'administration basé sur navigateur

Gérer la configuration, les clés API, les sessions et les compétences depuis un tableau de bord web complet, ainsi que le terminal intégré au navigateur.

Boucle d'apprentissage auto-améliorante

L'agent crée et affine des compétences à partir de chaque interaction, avec un accès au Centre de compétences pour partager des capacités réutilisables entre les déploiements.

Messagerie multiplateforme

Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.

Plus de 200 modèles LLM

Acheminez les requêtes via OpenRouter ou connectez-vous directement à Anthropic, OpenAI et à des points de terminaison personnalisés pour une flexibilité maximale.

Planificateur de tâches intégré

Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.

Persistent Memory and Undo

Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.

Pourquoi exécuter Hermes Agent sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

Lancement en un clic

Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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