Déployer l'agent Hermes en un clic.
Agent IA auto-apprenant avec un panneau d'administration basé sur navigateur, une messagerie multiplateforme et plus de 200 modèles LLM pris en charge.
Choisissez un forfait VPS pour Hermes Agent
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Hermes Agent
Hermes Agent est un agent IA auto-améliorant construit par Nous Research qui crée des compétences à partir de l'expérience et les affine pendant l'utilisation. Contrairement aux assistants IA statiques, il construit une mémoire persistante qui prend de la valeur avec le temps. Il se connecte simultanément à Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal et email en mode passerelle, avec le support d'OpenRouter, OpenAI, Anthropic et des points de terminaison LLM personnalisés.
L'auto-hébergement de Hermes Agent sur votre VPS conserve toutes les clés API, l'historique des conversations et le contexte commercial sur votre propre infrastructure, avec des ressources dédiées pour la navigation web, l'exécution de code et les flux de travail multi-agents qui s'exécutent sans limitation externe.
Caractéristiques principales de Hermes Agent
Panneau d'administration basé sur navigateur
Gérer la configuration, les clés API, les sessions et les compétences depuis un tableau de bord web complet, ainsi que le terminal intégré au navigateur.
Boucle d'apprentissage auto-améliorante
L'agent crée et affine des compétences à partir de chaque interaction, avec un accès au Centre de compétences pour partager des capacités réutilisables entre les déploiements.
Messagerie multiplateforme
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
Plus de 200 modèles LLM
Acheminez les requêtes via OpenRouter ou connectez-vous directement à Anthropic, OpenAI et à des points de terminaison personnalisés pour une flexibilité maximale.
Planificateur de tâches intégré
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Pourquoi exécuter Hermes Agent sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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