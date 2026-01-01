Hermes Agent est un agent IA auto-améliorant construit par Nous Research qui crée des compétences à partir de l'expérience et les affine pendant l'utilisation. Contrairement aux assistants IA statiques, il construit une mémoire persistante qui prend de la valeur avec le temps. Il se connecte simultanément à Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal et email en mode passerelle, avec le support d'OpenRouter, OpenAI, Anthropic et des points de terminaison LLM personnalisés.

L'auto-hébergement de Hermes Agent sur votre VPS conserve toutes les clés API, l'historique des conversations et le contexte commercial sur votre propre infrastructure, avec des ressources dédiées pour la navigation web, l'exécution de code et les flux de travail multi-agents qui s'exécutent sans limitation externe.