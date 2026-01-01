Paperclip est une plateforme d'orchestration auto-hébergée qui vous permet de construire et de gérer des organisations autonomes alimentées par l'IA. Au lieu de jongler avec des chatbots individuels, Paperclip attribue à vos agents IA des rôles définis, des lignes hiérarchiques et des hiérarchies d'objectifs afin qu'ils travaillent ensemble vers des objectifs commerciaux partagés. Vous définissez des budgets mensuels par agent, maintenez des pistes d'audit immuables de chaque décision et conservez à tout moment une capacité de remplacement au niveau du conseil d'administration.

L'exécution de Paperclip sur votre propre VPS maintient les données commerciales sensibles, la mémoire des agents et les identifiants API entièrement sur votre infrastructure. Vous apportez vos propres clés API pour Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, ou tout autre environnement d'exécution d'agent personnalisé — sans majoration intermédiaire sur les coûts des modèles et sans abonnement SaaS externe requis.