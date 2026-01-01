Déployer Paperclip en un clic.
Plateforme d'orchestration d'IA open-source pour construire des organisations d'agents autonomes avec des rôles définis, des hiérarchies d'objectifs et des contrôles budgétaires.
Choisissez un forfait VPS pour Paperclip
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Paperclip
Paperclip est une plateforme d'orchestration auto-hébergée qui vous permet de construire et de gérer des organisations autonomes alimentées par l'IA. Au lieu de jongler avec des chatbots individuels, Paperclip attribue à vos agents IA des rôles définis, des lignes hiérarchiques et des hiérarchies d'objectifs afin qu'ils travaillent ensemble vers des objectifs commerciaux partagés. Vous définissez des budgets mensuels par agent, maintenez des pistes d'audit immuables de chaque décision et conservez à tout moment une capacité de remplacement au niveau du conseil d'administration.
L'exécution de Paperclip sur votre propre VPS maintient les données commerciales sensibles, la mémoire des agents et les identifiants API entièrement sur votre infrastructure. Vous apportez vos propres clés API pour Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, ou tout autre environnement d'exécution d'agent personnalisé — sans majoration intermédiaire sur les coûts des modèles et sans abonnement SaaS externe requis.
Caractéristiques principales de Paperclip
Organigrammes hiérarchiques
Définissez les rôles, les titres et les lignes hiérarchiques des agents qui reflètent une structure d'entreprise réelle, permettant un fonctionnement autonome coordonné entre les départements.
Système d'objectifs en cascade
Tracez les tâches depuis la mission de l'entreprise, en passant par les objectifs de l'équipe, jusqu'aux affectations individuelles des agents, en vous assurant que chaque action d'agent est alignée sur les objectifs commerciaux de haut niveau.
Contrôles budgétaires par agent
Définissez des limites de dépenses mensuelles d'API par agent avec une mise en pause automatique à 100 % et des avertissements souples à 80 %, afin d'éviter des coûts incontrôlés sans surveillance manuelle.
Piste d'audit immuable
Chaque action d'agent et appel d'outil est enregistré dans un système de tickets infalsifiable, vous offrant une transparence et une responsabilité complètes pour les décisions autonomes.
Apportez votre propre agent
Prend en charge Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex, et tout script personnalisé avec une interface de pulsation, afin que vous choisissiez le meilleur modèle pour chaque rôle sans verrouillage.
Isolation multi-entreprise
Gérez des organisations d'IA distinctes pour plusieurs entreprises à partir d'un déploiement unique, avec une isolation complète des données entre chaque entreprise.
Pourquoi exécuter Paperclip sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.