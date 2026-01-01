Sortie anticipée

Développez votre entreprise avec des agents IA

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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Nos agents IA

Les outils d'IA vous donnent une boîte de discussion vide. C'est à vous de déterminer quoi demander, comment le demander et ce qu'il faut faire ensuite.

Nos agents sont dotés de compétences intégrées. Chacun est un spécialiste qui sait quoi faire et comment aider. Une équipe de 7 agents IA vous aidant à développer votre entreprise dès le premier jour.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

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Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

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Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

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Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Trois étapes. C'est tout.

01

Choisissez votre défi

Besoin d'un meilleur référencement ? D'un plan de contenu ? De pages légales ? Choisissez l'agent qui convient.
02

Discutez avec votre agent

Réagencer les éléments pour créer le site web dont vous rêvez.
03

Obtenez de vrais résultats

Stratégies, articles de blog, audits, campagnes d'e-mailing. Prêt à copier, coller et utiliser.
Commencer

Conçu pour les propriétaires d'entreprise, pas pour les ingénieurs

Créé pour votre site Hostinger

Vos agents sont conçus pour fonctionner avec les outils que vous utilisez déjà : votre site web, votre nom de domaine, votre entreprise.

Pas besoin de compétences techniques

Si vous pouvez avoir une conversation, vous pouvez utiliser les Agents. Aucun prompt à mémoriser, aucune configuration requise

Spécialistes, pas généralistes

Chaque agent est formé pour une seule tâche. Vous bénéficiez d'une aide de niveau expert, pas d'un assistant générique essayant de tout faire.

Vos données restent les vôtres

Les conversations sont privées. Nous n'utilisons pas vos données pour l'entraînement et ne les partageons pas avec des tiers.

Rejoignez des millions de clients satisfaits

Hostinger est l'endroit où vous trouvez tout ce que vous voulez, car il fournit tous les outils qui peuvent contribuer au succès de l'entreprise.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

J'utilise Hostinger depuis un certain temps maintenant et mon expérience a été vraiment bonne. Le processus de configuration a été super facile, même pour quelqu'un qui n'est pas très technique.

Dm Rawat

Dm Rawat

Pratique, fiable et bien entretenu, avec une excellente équipe de support prête à aider à tout moment en direct. Je le recommande vivement.

Amir Benslama

Amir Benslama

Votre équipe d'agents IA est prête. L'êtes-vous ?

Allons-y
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Questions fréquentes

Qu'est-ce que Hostinger Agents ?

Hostinger Agents est une application basée sur l'IA qui vous offre une équipe d'agents spécialisés — chacun conçu pour un domaine d'activité spécifique comme la stratégie, la rédaction, le SEO, le marketing, le juridique, les communications client et les ventes. Au lieu d'un chatbot générique unique, vous obtenez des experts ciblés à qui vous pouvez parler à tout moment, en langage clair. Aucune compétence technique n'est requise.

À qui s'adressent les agents Hostinger ?

C'est conçu pour les solopreneurs, les personnes ayant une activité secondaire et les propriétaires de petites entreprises qui gèrent tout par eux-mêmes. Si vous avez toujours souhaité avoir un stratège, un rédacteur, un spécialiste du marketing ou un conseiller juridique à portée de main, c'est exactement ce que Hostinger Agents vous offre.

En quoi est-ce différent de ChatGPT ?

Contrairement aux chatbots IA à usage général, chaque Agent Hostinger est pré-entraîné avec une expertise approfondie dans un domaine d'activité spécifique. Vous n'avez pas besoin de formuler l'invite parfaite — il suffit de choisir un agent et une compétence, et il vous guidera vers un résultat utile à partir de là.

Que sont les compétences et comment fonctionnent-elles ?

Les compétences sont des modèles de tâches prédéfinis intégrés à chaque agent. Au lieu de devoir déterminer quoi demander, vous sélectionnez une compétence et l'agent vous guide vers un résultat spécifique — comme la rédaction d'un article de blog, la réalisation d'une recherche de mots-clés ou la génération d'une politique de confidentialité. Les compétences sont plus rapides, plus structurées et produisent de meilleurs résultats que de partir d'une conversation vierge.

Dois-je recommencer à chaque fois que j'ouvre l'application ?

Non. Vous pouvez reprendre une conversation existante ou en démarrer une nouvelle ; c’est vous qui choisissez. Dans tous les cas, votre agent se souvient du contexte commercial, des préférences et des décisions prises lors de toutes vos conversations précédentes. Une nouvelle conversation n’est jamais une page blanche.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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