Déployez OpenClaw en un clic.
Assistant IA personnel fonctionnant sur votre propre VPS avec un contrôle unifié sur WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, et plus encore.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec OpenClaw
OpenClaw est une plateforme d'assistant personnel IA auto-hébergée qui se connecte aux canaux de messagerie que vous utilisez déjà — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage et Microsoft Teams — via une passerelle unique fonctionnant sur votre propre infrastructure. Contrairement aux assistants basés sur le cloud, OpenClaw garde toutes les conversations, le contexte et les données sous votre contrôle tout en restant toujours disponible sur toutes les plateformes.
L'architecture de la passerelle prend en charge plusieurs fournisseurs de modèles d'IA, y compris Anthropic Claude et OpenAI, vous permettant ainsi de choisir le modèle adapté à chaque tâche. Les capacités vocales, l'automatisation du navigateur et une plateforme de compétences extensible signifient qu'OpenClaw peut gérer tout, des réponses rapides aux messages aux flux de travail automatisés complexes.
Caractéristiques principales de OpenClaw
Messagerie multicanal
Un assistant accessible via WhatsApp, Telegram, Slack, Discord et plus de 10 autres plateformes à partir d'une seule passerelle.
Plusieurs fournisseurs d'IA
Basculez entre Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini et d'autres modèles en fonction de la tâche à accomplir.
Contrôle vocal et du navigateur
Le mode de conversation permanent et l'automatisation dédiée de Chrome permettent les interactions vocales et l'exécution de tâches basées sur le web.
Toile interactive
Les espaces de travail visuels pilotés par l'agent permettent à l'assistant d'afficher des interfaces interactives riches au-delà des réponses en texte brut.
Plateforme de Compétences Extensible
Ajoutez des compétences groupées, gérées ou personnalisées au niveau de l'espace de travail pour étendre les capacités de votre assistant sans avoir à tout reconstruire à partir de zéro.
Pourquoi exécuter OpenClaw sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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