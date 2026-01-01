Chat et LLM inférence
Alimentez les chatbots, les copilotes et les API avec des performances GPU à faible latence, disponibles 24 heures sur 24. Utilisez Ollama et Open WebUI, ou apportez votre propre modèle avec vLLM ou LangChain.
Blackwell B200 dédié, accès non partagé pour la formation et l'exécution des plus grands modèles d'IA.
192GB VRAM
Recommandé pour:
Charges de travail nécessitant des ressources dédiées
Inférence IA à l'échelle
Formation Frontière LLM
Simulations scientifiques et calcul haute performance
Dernier fleuron Blackwell pour l'entraînement et l'exécution des plus grands modèles d'IA.
192GB VRAM
Recommandé pour:
Mise au point de grands modèles
Inférence IA à l'échelle
Formation Frontière LLM
Simulations scientifiques et calcul haute performance
Cheval de bataille éprouvé du datacenter pour une formation et une déduction sérieuses en IA.
80GB VRAM
Recommandé pour:
Formation LLM
Peaufiner les grands modèles
Inférence en gros lots
Mise à l'échelle multi-GPU
GPU Ada Lovelace polyvalent équilibrant de fortes performances d'inférence avec une grande efficacité de prix.
48GB VRAM
Recommandé pour:
Inférence IA et IA générative
Rendu 3D et postes de travail virtuels
Mise au point de modèles de taille moyenne
Transcodage vidéo et streaming
GPU Enterprise Blackwell conçu pour les charges de travail exigeantes en IA et visualisation professionnelles.
96GB VRAM
Recommandé pour:
Inférence et mise au point de grands modèles
Traitement vidéo et streaming
Simulations d'ingénierie et calcul scientifique
Rendu et visualisation 3D intensifs
Rapport qualité-prix imbattable pour l'expérimentation et les charges de travail réduites - l'entrée idéale dans l'informatique GPU.
24GB VRAM
Recommandé pour:
Development and experimentation
Génération d'images et de vidéos IA
Rendu 3D
Inférence pour les petits et moyens modèles
De votre premier modèle à la déduction de production, exécutez des charges de travail GPU exigeantes sans acheter de matériel ni justifier CapEx.
Alimentez les chatbots, les copilotes et les API avec des performances GPU à faible latence, disponibles 24 heures sur 24. Utilisez Ollama et Open WebUI, ou apportez votre propre modèle avec vLLM ou LangChain.
Entraînez des modèles personnalisés et affinez les LLM avec une VRAM dédiée. Les points de contrôle persistent à travers les redémarrages, de sorte que les travaux de longue durée peuvent s'arrêter et reprendre sans perdre de progrès.
Faites tourner une instance GPU et configurez votre propre environnement en quelques minutes. Connectez-vous via votre navigateur ou terminal, puis commencez à itérer immédiatement.
Exécutez Stable Diffusion, ComfyUI et des tâches de rendu avec suffisamment de VRAM pour une sortie haute résolution et un traitement par lots.
Encodez, transcodez et restituez la vidéo à haut débit avec une accélération matérielle, sans attacher vos propres machines.
Ne payez que ce que vous utilisez
Prêt dans environ 30 secondes
Gérer depuis un tableau de bord