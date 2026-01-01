Les agents IA fonctionnent instantanément. Les e-mails traditionnels, non.
Transformer l'e-mail en action automatisée
Prospection automatisée
Envoyez des messages de prospection personnalisés, qualifiez les réponses et transférez automatiquement les leads qualifiés vers votre CRM.
Gestion du support
Analysez les e-mails de support entrants et envoyez-les à la bonne personne instantanément.
Réservation et planification
Gérer les demandes de réunion, confirmer les réservations et envoyer des rappels automatiquement par e-mail.
Automatisation de la boîte de réception
Trier, répondre à, déléguer et archiver les e-mails automatiquement.
Vérification du compte
Interceptez les codes de vérification et les e-mails de confirmation pour maintenir la fluidité des flux de travail des agents.
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Support disponible 24 h/24, 7 j/7
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Lorsque j'utilise un fournisseur de messagerie, je souhaite que l'expérience soit totalement fluide, sans pannes, facile à renouveler, etc. Et c'est cette expérience que j'ai avec Hostinger.
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FAQ Agentic Mail
Qu'est-ce qu'un e-mail agentique et en quoi est-il différent d'un e-mail classique ?
À qui s'adresse Hostinger Agentic Mail ?
Si vous développez avec OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier ou des outils similaires, et que vous vous êtes heurté à des fournisseurs d'e-mail traditionnels bloquant votre automatisation – ceci est pour vous. C'est aussi pour les agents eux-mêmes. Que votre agent ait besoin d'une adresse dédiée pour la prospection à froid, le support client, les flux de réservation ou le traitement de documents, l'e-mail agentique lui offre une boîte de réception réelle et programmable à partir de laquelle travailler.