Hermes est un agent IA auto-améliorant qui fonctionne 24 h/24 et 7 j/7, même lorsque votre ordinateur portable est fermé. Contrairement aux outils statiques, il intègre une boucle d'apprentissage automatique et une mémoire persistante, ce qui lui permet d'apprendre de l'expérience et d'affiner ses compétences au fur et à mesure de son utilisation. Vous pouvez le connecter à des applications comme Telegram pour automatiser des tâches, gérer des prospects et exécuter des automatisations de navigateur. Imaginez-le comme un membre d'équipe numérique qui ne dort jamais et dont la valeur ne cesse de croître.