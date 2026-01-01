OpenClaw

Votre propre agent IA. Privé, toujours disponible et opérationnel en 60 secondes.

Déployez-le une seule fois, et il gérera vos tâches quotidiennes 24h/24 et 7j/7, même pendant votre sommeil.
Profiter de l'offre

Garantie de remboursement de 30 jours

Installation instantanée

OpenClaw est incroyablement facile à installer et met les agents IA à la portée de tous. Sans jargon ni complexité, il vous permet de créer rapidement votre première automatisation.

Aucun entretien

Managed OpenClaw prend en charge la sécurité, les mises à jour et les sauvegardes. Vos agents IA restent opérationnels 24h/24 et 7j/7 sans intervention manuelle.

Outils intégrés

OpenClaw dispose de tout ce dont vous avez besoin pour bien commencer — modèles IA, navigation web et boîte mail agentique, le tout intégré.

Choisissez votre forfait

Plus de 100 000 agents déjà déployés
71% de réduction
applications d'automatisation IA
18,99
5,49/mois
Commencer
Renouvellement au prix de 10,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.

Géré pour vous

Lancez l'application de votre choix sans installation, maintenance ni gestion d'infrastructure.

Inclus dans votre pack

Prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte
Aucun entretien nécessaire
Interface visuelle incluse
Accès à l'interface de ligne de commande inclus
Appairage Telegram intégré
crédits IA inclus
Utilisez votre ChatGPT
Recherche Web incluse
Courriel d'agent préconfiguré
La sécurité est gérée pour vous.
71% de réduction
applications d'automatisation IA
18,99
5,49/mois
Commencer
Renouvellement au prix de 10,99 €/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.

Géré pour vous

Lancez l'application de votre choix sans installation, maintenance ni gestion d'infrastructure.

Inclus dans votre pack

Prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte
Aucun entretien nécessaire
Interface visuelle incluse
Accès à l'interface de ligne de commande inclus
Appairage Telegram intégré
crédits IA inclus
Utilisez votre ChatGPT
Recherche Web incluse
Courriel d'agent préconfiguré
La sécurité est gérée pour vous.

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Déployez OpenClaw en 3 étapes faciles

Configurer OpenClaw manuellement peut prendre des heures. Avec Hostinger, le lancement est instantané, sans aucune formation supplémentaire.

Installez OpenClaw en 1 clic

Commencez votre abonnement, et nous nous occupons de la configuration automatiquement. Aucune compétence technique n'est requise.

Choisissez l'endroit où vous souhaitez discuter.

Connectez-vous via Telegram ou WhatsApp et entamez la conversation avec votre assistant IA en quelques secondes.

OpenClaw est prêt à être utilisé

Aucune configuration supplémentaire n'est requise, votre assistant IA OpenClaw est opérationnel et prêt à fonctionner.
Commencer

Un agent. Un nombre infini de workflows.

Assistant de productivité personnelle

Une fondatrice a connecté iMessage à Google Agenda. Désormais, il trie ses messages, reprogramme ses réunions et lui fournit un résumé chaque matin.

vendeur

Un consultant a connecté l’agent à Telegram. Il qualifie les prospects, enregistre les contacts et rédige automatiquement les suivis.

Assistant de codage

Une équipe de dev a mis en place un agent de revue de code en 5 minutes. Il détecte les bugs, propose des refactorings et a réduit le délai de traitement des PR de plusieurs heures à quelques minutes.

Chercheur

Un chef de projet demande à son agent de comparer les outils avant chaque décision fournisseur. L’agent résume les compromis et signale les prix, remplaçant ainsi les analyses approfondies d’une demi-journée.

Planificateur de médias sociaux

Un créateur a donné à OpenClaw l’accès à son dossier de brouillons. Il transforme les notes brutes en publications prêtes et les programme automatiquement. Fini les matins avec une page blanche.

Spécialiste du soutien

Une équipe e-commerce a redirigé le support Discord via OpenClaw. Il traite désormais 60 % des tickets avant qu’un humain ne les consulte.

OpenClaw avec Hostinger comparé à d'autres fournisseurs

Quelle est la différence entre OpenClaw chez Hostinger et ses concurrents ? Nous privilégions la simplicité pour que vous puissiez profiter de votre agent IA en quelques secondes.
Image
Autre fournisseur
Prêt en quelques secondes
Installation manuelle et configuration de l'environnement
Aucune configuration requise
Nécessite des clés API
Crédits IA préinstallés
Comptes API externes requis
Gestion d'agents visuels
Non
Infrastructure gérée
Autogéré
Assistance d'experts 24h/24 et 7j/7
Non
Intégrations de chaînes en un clic
Oui
Commencer

Pourquoi déployer OpenClaw avec Hostinger ?

Configuration en 1 clic

Lancez OpenClaw instantanément. Aucune installation manuelle, aucune configuration complexe.

Crédits IA préinstallés

Les assistants IA utilisent des crédits pour générer des réponses et accomplir des tâches. Nous les avons déjà ajoutés pour vous ; vous pouvez donc commencer à utiliser OpenClaw immédiatement.

Privé et sécurisé par défaut

OpenClaw fonctionne dans un coffre-fort privé, ce qui garantit que vos données et vos historiques de discussion restent privés.

Configuration et tests effectués pour vous

Vous bénéficiez dès le départ d'une version stable et vérifiée d'OpenClaw. Nous nous chargeons des tests et de la compatibilité.

Fonctionne 24h/24 et 7j/7

Votre assistant OpenClaw reste en ligne 24h/24 et 7j/7, gérant les tâches et les conversations même lorsque vous êtes hors ligne.

Votre IA dispose de sa propre boîte de réception

Au lieu d'utiliser votre messagerie personnelle, vous pouvez choisir une boîte mail OpenClaw distincte pour une meilleure sécurité.

Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur OpenClaw ?

Configurer OpenClaw correctement (ce que personne ne vous dit)

Guide OpenClaw + WordPress : Je l’ai testé et le potentiel est INFINI !

Les 5 principaux cas d'utilisation d'OpenClaw (je les ai tous testés !)

Voir tout

Configurez votre OpenClaw dès aujourd'hui

Essayez-le sans risque grâce à notre garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus de détails.
Commencer
Configurez votre OpenClaw dès aujourd'hui

FAQ OpenClaw Hostinger

Trouvez les réponses aux questions les plus fréquemment posées sur notre système OpenClaw en 1 clic.

Pas du tout. OpenClaw en un clic est conçu pour les personnes n'ayant jamais mis les pieds dans un serveur. Notre déploiement en un clic gère l'installation complète, de l'environnement serveur à la configuration de l'IA. Choisissez votre forfait, cliquez sur « Déployer », et votre assistant personnel IA est opérationnel en quelques minutes. Aucun codage, aucune ligne de commande, aucun tableau de bord complexe.

Vos crédits d'IA sont pré-intégrés et prêts à l'emploi immédiatement. Contrairement à une configuration OpenClaw standard, vous n'avez pas besoin de créer de comptes auprès de fournisseurs d'IA comme OpenAI ou Anthropic, de générer de clés API ni d'effectuer de configuration technique. Il vous suffit d'acheter des crédits via votre tableau de bord Hostinger, et votre assistant est opérationnel instantanément. Besoin de plus de crédits ? Rechargez-les directement depuis ce même tableau de bord : c'est aussi simple que ça.

Absolument. Chaque instance d’OpenClaw fonctionne dans un environnement isolé qui lui est propre, ce qui signifie que vos données et vos conversations sont totalement séparées de celles des autres utilisateurs. Nous sécurisons chaque conteneur afin d’empêcher tout accès non autorisé ou toute modification externe, et chaque instance est livrée par défaut avec une passerelle de sécurité personnalisée et hautement complexe. Vous bénéficiez d’une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit.

Avec un VPS, vous bénéficiez d'un accès root complet et d'un contrôle total sur le serveur, mais cela signifie également que vous êtes responsable de la configuration, des mises à jour et de la sécurité. OpenClaw en un clic élimine toute cette complexité. Nous gérons l'infrastructure, maintenons votre instance à jour avec la dernière version stable et ajoutons des couches de sécurité supplémentaires. Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur l'utilisation de votre assistant IA, et non sur la gestion d'un serveur. Si vous êtes un développeur souhaitant une personnalisation complète, nos offres VPS OpenClaw sont plus adaptées.

OpenClaw est votre assistant IA personnel qui travaille 24 h/24 et 7 j/7, même lorsque votre ordinateur portable est fermé. Vous pouvez le connecter à vos applications de messagerie préférées (WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, etc.) et l'utiliser pour automatiser vos tâches quotidiennes, gérer vos conversations multiplateformes, traiter vos prospects, exécuter des automatisations de navigateur et bien plus encore. Imaginez-le comme un membre d'équipe numérique qui ne dort jamais et est toujours prêt à vous aider.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.