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Déployez OpenClaw en 3 étapes faciles
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OpenClaw avec Hostinger comparé à d'autres fournisseurs
Pourquoi déployer OpenClaw avec Hostinger ?
Configuration en 1 clic
Crédits IA préinstallés
Privé et sécurisé par défaut
Configuration et tests effectués pour vous
Fonctionne 24h/24 et 7j/7
Votre IA dispose de sa propre boîte de réception
Vous souhaitez approfondir vos connaissances sur OpenClaw ?
Configurer OpenClaw correctement (ce que personne ne vous dit)
Guide OpenClaw + WordPress : Je l’ai testé et le potentiel est INFINI !
Les 5 principaux cas d'utilisation d'OpenClaw (je les ai tous testés !)
FAQ OpenClaw Hostinger
Ai-je besoin de connaissances techniques pour configurer OpenClaw ?
Pas du tout. OpenClaw en un clic est conçu pour les personnes n'ayant jamais mis les pieds dans un serveur. Notre déploiement en un clic gère l'installation complète, de l'environnement serveur à la configuration de l'IA. Choisissez votre forfait, cliquez sur « Déployer », et votre assistant personnel IA est opérationnel en quelques minutes. Aucun codage, aucune ligne de commande, aucun tableau de bord complexe.
Comment fonctionnent les crédits IA, et dois-je créer des comptes externes ?
Mes données sont-elles privées et sécurisées ?
Absolument. Chaque instance d’OpenClaw fonctionne dans un environnement isolé qui lui est propre, ce qui signifie que vos données et vos conversations sont totalement séparées de celles des autres utilisateurs. Nous sécurisons chaque conteneur afin d’empêcher tout accès non autorisé ou toute modification externe, et chaque instance est livrée par défaut avec une passerelle de sécurité personnalisée et hautement complexe. Vous bénéficiez d’une protection de niveau professionnel sans avoir à configurer quoi que ce soit.
Quelle est la différence entre OpenClaw en 1 clic et l'exécution d'OpenClaw sur un VPS ?
Avec un VPS, vous bénéficiez d'un accès root complet et d'un contrôle total sur le serveur, mais cela signifie également que vous êtes responsable de la configuration, des mises à jour et de la sécurité. OpenClaw en un clic élimine toute cette complexité. Nous gérons l'infrastructure, maintenons votre instance à jour avec la dernière version stable et ajoutons des couches de sécurité supplémentaires. Vous pouvez ainsi vous concentrer pleinement sur l'utilisation de votre assistant IA, et non sur la gestion d'un serveur. Si vous êtes un développeur souhaitant une personnalisation complète, nos offres VPS OpenClaw sont plus adaptées.