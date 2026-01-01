Déployer Home Assistant en une installation en un clic.
Plateforme d'automatisation domestique open-source axée sur la confidentialité avec plus de 2 000 intégrations pour les appareils et services intelligents.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Home Assistant
Home Assistant est la principale plateforme domotique open-source à laquelle des millions d'utilisateurs font confiance dans le monde entier. Elle unifie les appareils intelligents de différents fabricants — lumières, thermostats, caméras, systèmes de sécurité et lecteurs multimédias — en une seule interface personnalisable, avec un puissant moteur d'automatisation qui prend en charge des scénarios complexes déclenchés par le temps, les états des appareils ou des événements externes.
Le déploiement de Home Assistant sur votre propre VPS garantit que votre maison intelligente reste opérationnelle même pendant les pannes locales, fournit un accès à distance fiable depuis n'importe où, et maintient toutes les données des appareils et la logique d'automatisation entièrement sous votre contrôle, sans dépendance aux services cloud.
Caractéristiques principales de Home Assistant
2 000+ Intégrations
Connectez pratiquement n'importe quel appareil de maison intelligente ou service cloud grâce à une bibliothèque d'intégrations communautaires en constante croissance.
Contrôle local
Toutes les automatisations s'exécutent localement sans dépendance au cloud, gardant votre maison réactive même en cas de panne de connectivité internet.
Automatisations Puissantes
L'éditeur d'automatisation visuel et basé sur YAML prend en charge les déclencheurs complexes, les conditions et les actions en plusieurs étapes pour tout scénario.
Tableaux de bord personnalisables
Les tableaux de bord Lovelace vous permettent de concevoir des interfaces de contrôle personnalisées pour n'importe quel appareil ou écran de votre maison.
Intégration de l'assistant vocal
Fonctionne avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri pour le contrôle mains libres de tout appareil connecté.
Suivi énergétique
Suivez et optimisez la consommation d'énergie domestique grâce à des tableaux de bord de surveillance dédiés et à des données de consommation au niveau de l'appareil.
Pourquoi exécuter Home Assistant sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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