Postiz est une alternative open-source aux outils SaaS coûteux de gestion des médias sociaux, vous permettant de planifier, gérer et analyser votre présence sur X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord, et bien plus encore, à partir d'une interface unifiée. Son intégration IA intégrée avec OpenAI génère des suggestions de publications et des auto-complétions, tandis qu'un éditeur de type Canva gère le contenu visuel.

L'auto-hébergement de Postiz sur votre VPS maintient la confidentialité de votre stratégie de contenu et de vos données analytiques, élimine les frais d'abonnement par utilisateur et offre aux équipes une capacité de planification illimitée avec des intégrations personnalisées via N8N, Make.com et Zapier.