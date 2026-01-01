Déployer Postiz en un clic.
Plateforme de planification de médias sociaux open source avec création de contenu alimentée par l'IA pour plus de 15 réseaux depuis un tableau de bord unique.
Choisissez un forfait VPS pour Postiz
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Postiz
Postiz est une alternative open-source aux outils SaaS coûteux de gestion des médias sociaux, vous permettant de planifier, gérer et analyser votre présence sur X (Twitter), LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube, Bluesky, Mastodon, Discord, et bien plus encore, à partir d'une interface unifiée. Son intégration IA intégrée avec OpenAI génère des suggestions de publications et des auto-complétions, tandis qu'un éditeur de type Canva gère le contenu visuel.
L'auto-hébergement de Postiz sur votre VPS maintient la confidentialité de votre stratégie de contenu et de vos données analytiques, élimine les frais d'abonnement par utilisateur et offre aux équipes une capacité de planification illimitée avec des intégrations personnalisées via N8N, Make.com et Zapier.
Caractéristiques principales de Postiz
Prise de rendez-vous multiplateforme
Planifiez et publiez sur plus de 15 réseaux sociaux simultanément à partir d'un calendrier de contenu partagé, avec une replanification par glisser-déposer et l'importation en masse de fichiers CSV.
Génération de contenu par IA
L'intégration d'OpenAI suggère des textes de publication, finalise les brouillons et aide à personnaliser les messages pour le public de chaque plateforme — économisant des heures d'écriture manuelle.
Éditeur visuel intégré
Un éditeur de type Canva vous permet de concevoir des images et des éléments graphiques de marque directement dans Postiz sans passer à un outil de conception distinct.
Collaboration d'équipe
Le contrôle d'accès basé sur les rôles et les flux de travail d'approbation permettent à plusieurs contributeurs de gérer les comptes sociaux tout en maintenant la cohérence de la marque et la supervision.
Intégrations d'automatisation
Les connecteurs natifs pour N8N, Make.com et Zapier vous permettent de déclencher des publications à partir d'événements externes et de créer des pipelines d'automatisation de contenu de bout en bout.
Pourquoi exécuter Postiz sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.
Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀
Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.
L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.
Explorez davantage d'applications à déployer
Activepieces
Automatisation de flux de travail open source sans code avec plus de 200 intégrations d'applications