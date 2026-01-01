Activepieces est une plateforme d'automatisation gratuite et open source qui vous permet de connecter vos applications et d'automatiser les tâches répétitives grâce à un constructeur visuel par glisser-déposer, sans nécessiter de code. Avec plus de 200 intégrations couvrant les outils de productivité, les plateformes de communication, les bases de données et les services d'IA, elle sert d'alternative auto-hébergée à Zapier et Make.

Ce qui distingue Activepieces, c'est sa conception native axée sur l'IA : vous pouvez créer des agents intelligents qui utilisent les LLM pour raisonner et agir, vous connecter à des outils compatibles MCP et exécuter des étapes JavaScript ou Python personnalisées lorsque le no-code ne suffit pas. Étant donné que tout fonctionne sur votre propre infrastructure, vos clés API, vos données clients et votre logique métier ne quittent jamais vos serveurs—et il n'y a pas de frais d'utilisation par tâche, quel que soit le nombre d'automatisations que vous exécutez.