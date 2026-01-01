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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Ce que vous pouvez construire avec Activepieces

Activepieces est une plateforme d'automatisation gratuite et open source qui vous permet de connecter vos applications et d'automatiser les tâches répétitives grâce à un constructeur visuel par glisser-déposer, sans nécessiter de code. Avec plus de 200 intégrations couvrant les outils de productivité, les plateformes de communication, les bases de données et les services d'IA, elle sert d'alternative auto-hébergée à Zapier et Make.

Ce qui distingue Activepieces, c'est sa conception native axée sur l'IA : vous pouvez créer des agents intelligents qui utilisent les LLM pour raisonner et agir, vous connecter à des outils compatibles MCP et exécuter des étapes JavaScript ou Python personnalisées lorsque le no-code ne suffit pas. Étant donné que tout fonctionne sur votre propre infrastructure, vos clés API, vos données clients et votre logique métier ne quittent jamais vos serveurs—et il n'y a pas de frais d'utilisation par tâche, quel que soit le nombre d'automatisations que vous exécutez.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Activepieces

Générateur visuel de flux de travail

L'interface glisser-déposer permet à quiconque de créer des automatisations multi-étapes sans écrire de code, réduisant le délai entre l'idée et le flux de travail opérationnel à quelques minutes.

200+ intégrations

Connectez Google Workspace, Slack, Discord, OpenAI, HubSpot, Notion, et des centaines d'autres applications prêtes à l'emploi, couvrant les outils que la plupart des équipes utilisent déjà.

Support d'agent IA

Développer des agents qui utilisent de grands modèles linguistiques pour raisonner, rechercher et agir—allant au-delà de l'automatisation basée sur des règles pour gérer des tâches qui nécessitent un jugement.

Étapes de code personnalisées

Plongez dans JavaScript ou Python au sein de n'importe quel flux pour une logique qui va au-delà du no-code, offrant aux développeurs une flexibilité totale sans abandonner le constructeur visuel.

Pas de tarification basée sur l'utilisation

L'auto-hébergement signifie des exécutions de flux de travail illimitées sans coût supplémentaire, rendant Activepieces économique pour les pipelines d'automatisation à volume élevé qui seraient coûteux sur les plateformes cloud.

Pourquoi exécuter Activepieces sur Hostinger

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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