Clonez n'importe quel site web. Modifiez-le grâce à l'IA.

Collez une URL pour recréer n'importe quel site web en version entièrement modifiable, puis personnalisez-le grâce à l'IA. Aucun codage ni agence requis.

Aucune carte de crédit requise

Un outil de clonage de sites web qui vous laisse la possibilité de l'améliorer

Conservez la structure qui vous plaît, puis changez les parties qui ne vous plaisent pas.
Un outil de clonage de sites web qui vous laisse la possibilité de l'améliorer

Générer à partir d'une URL

Collez un lien vers n'importe quel site web existant et l'IA recrée son contenu, sa structure et son design sous la forme d'un site modifiable que vous pouvez enrichir.
Réécrivez le contenu, ajoutez des sections ou modifiez l'apparence grâce au chat IA ou à l'édition par glisser-déposer. Conservez ce qui fonctionne et mettez à jour ce qui ne fonctionne pas.
Modifiez, hébergez et publiez votre site web recréé depuis une seule et même plateforme, sans avoir besoin de développeurs ni d'écrire de code.

Quel que soit votre objectif, atteignez-le plus rapidement grâce à l'IA.

Migrations, refontes, projets clients et bien plus encore. Évitez les tâches répétitives et concentrez-vous sur l'essentiel.
Quel que soit votre objectif, atteignez-le plus rapidement grâce à l'IA.

Migrer sans recommencer

Migrez votre site depuis WordPress, un autre créateur de sites web ou toute autre plateforme sans avoir à reconstruire manuellement chaque page.
Modernisez un site web ancien avec des fonctionnalités qu'il n'a jamais prises en charge, des réservations et des tableaux de bord clients au commerce électronique.
Partez d'un site existant, puis modifiez le contenu, la structure et les fonctionnalités pour les adapter à une nouvelle marque, une nouvelle offre ou un nouveau public.
Importez le site existant d'un client comme point de départ, puis personnalisez-le selon ses spécifications sans le reconstruire manuellement.
Recréez votre site, puis utilisez l'IA pour adapter le contenu aux nouvelles langues et aux nouveaux marchés.
Transformez un site existant en un environnement de test modifiable pour tester de nouvelles mises en page, une nouvelle identité de marque ou de nouveaux messages avant leur mise en ligne.

Comment cloner un site web avec l'IA

01

Collez l'URL

Saisissez le lien d'un site web et demandez à l'IA de le cloner. L'IA analyse son contenu, sa mise en page et sa structure pour le recréer sous forme de site web modifiable.
02

Examiner et personnaliser

Votre site web recréé est prêt à être modifié. Discutez avec l'IA pour réécrire le contenu, mettre à jour le design ou ajouter de nouvelles sections jusqu'à ce que tout soit parfait.
03

Publier en un seul clic

Une fois votre site web à votre goût, publiez-le en un clic. L'hébergement, votre nom de domaine et tout le nécessaire pour la mise en ligne sont inclus.

Découvrez toutes les autres possibilités offertes par Hostinger AI Builder

Prototypes

MVP

Applications SaaS

Outils personnalisés basés sur l'IA

Applications et boutiques de commerce électronique

Applications de réservation

Commencez par le site web que vous avez déjà. Passez plus rapidement à la version suivante.

Commencez gratuitement

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FAQ sur le clonage de sites web par IA

Le cloneur de site web est une fonctionnalité de Hostinger AI Builder qui recrée un site web existant à partir d'une URL, en capturant sa structure, ses styles et son contenu sous forme de projet interactif et modifiable. Il vous suffit de coller un lien, et l'IA crée un point de départ que vous pouvez personnaliser librement.

Le clonage de sites web est conçu pour tous ceux qui ont déjà un site en tête, qu'il s'agisse du leur, de celui d'un client ou d'un site qu'ils souhaitent migrer. Il est particulièrement utile pour les petites entreprises qui veulent moderniser un site obsolète sans faire appel à une agence, pour les freelances et les agences qui veulent reconstruire plus rapidement les sites web de leurs clients, et pour tous ceux qui migrent depuis un autre outil de création de sites web, WordPress ou une plateforme similaire.
Vous pouvez générer une nouvelle version de n'importe quel site web dont vous fournissez l'URL, à condition d'en être le propriétaire ou d'avoir l'autorisation de l'utiliser. AI Builder analyse le contenu visible et la structure du site pour créer votre version ; les résultats peuvent varier en fonction de la complexité du site original.

Oui, la personnalisation est essentielle. Une fois votre site web généré, vous pouvez modifier les textes, les couleurs, les images, la mise en page et les composants, soit en sélectionnant directement les éléments, soit en décrivant la modification dans le chat IA.

Oui. Si vous souhaitez un contrôle plus poussé, l'édition complète du code est disponible. Vous pouvez ainsi personnaliser le projet au-delà de l'éditeur visuel et l'adapter à vos besoins.

Le résultat généré est un point de départ approchant, mais pas une copie conforme. Certaines mises en page, animations ou éléments hautement personnalisés peuvent ne pas être reproduits à l'identique. Vous pouvez ensuite tout ajuster, de la mise en page au contenu, à l'aide des suggestions de l'IA ou par glisser-déposer.

Aucune. Il vous suffit de coller une URL, puis de décrire les modifications souhaitées en langage clair. AI Builder s'occupe du reste ; aucune compétence en design ou technique n'est requise.

Vous pouvez commencer gratuitement, pas besoin de carte de crédit. Vous obtiendrez des crédits IA pour générer et modifier votre premier site web recréé. Lorsque vous êtes prêt à publier, choisissez un forfait payant, l'hébergement et le domaine sont déjà inclus.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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