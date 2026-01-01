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Les fonctionnalités illimitées sont soumises à notre Politique d'utilisation équitable.

Tous les plans sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du plan divisé par le nombre de mois.

Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

FAQ sur Hostinger Horizons

Les plans Hostinger Horizons varient à la fois en fonctionnalités et en crédits mensuels pour l’IA. Le quota de crédits IA détermine combien de messages vous pouvez envoyer à l’agent IA via le chat, tandis que les plans de niveau supérieur débloquent des fonctionnalités plus avancées et une plus grande flexibilité à mesure que vos besoins augmentent.

Les crédits IA servent à deux choses : la création de votre projet et l'exécution des fonctionnalités IA une fois qu'il est en ligne. Lors de la création, chaque message que vous envoyez à l'agent IA de Horizons utilise un crédit. Lorsque votre site web ou application publié(e) inclut des fonctionnalités basées sur l'IA, des crédits sont utilisés chaque fois que vos utilisateurs interagissent avec elle – et parce que nous utilisons des crédits fractionnés pour cela, cela vous permet d'expérimenter davantage à une fraction du coût.

Oui. Votre tableau de bord d'utilisation des crédits IA affiche une répartition des crédits utilisés pour la création et l'édition, ainsi que des crédits consommés par les fonctionnalités IA de votre application – afin que vous sachiez toujours exactement où vont vos crédits.

Lorsque vous avez un pack, vous pouvez acheter des crédits IA supplémentaires sans passer à un pack supérieur.

**Nederlands:**

Hostinger Horizons vereist hosting om je website of webapp live en online toegankelijk te houden.

Als je nog geen actief hostingplan hebt, wordt hosting inbegrepen bij je aankoop van Hostinger Horizons zonder extra kosten.

Als je al een actief hostingplan hebt, wordt er geen extra hostingplan bij je Horizons-aankoop inbegrepen – je kunt je bestaande hostingplan blijven gebruiken.

Let op: hosting en Hostinger Horizons worden afzonderlijk verlengd, en je kunt elk van deze diensten onafhankelijk beheren, upgraden of verlengen.

**Frans (België):**

Hostinger Horizons nécessite un hébergement pour que votre site web ou application web reste en ligne et accessible.

Si vous n’avez pas encore de plan d’hébergement actif, l’hébergement sera inclus avec votre achat de Hostinger Horizons sans coût supplémentaire.

Si vous avez déjà un plan d’hébergement actif, aucun plan supplémentaire ne sera inclus avec votre achat Horizons – vous pouvez continuer à utiliser votre plan d’hébergement existant.

Veuillez noter que l’hébergement et Hostinger Horizons sont renouvelés séparément, et vous pouvez gérer, mettre à niveau ou renouveler chaque service indépendamment.

Hostinger Horizons vous permet de créer toutes sortes de sites et d'applications web sans écrire une seule ligne de code. Votre imagination est la seule limite ! Par exemple, vous pouvez créer des applications de livraison de nourriture, des produits SaaS, des outils de suivi de fitness, des outils pour des ONG, et bien plus encore.

Que vous souhaitiez créer une application avec IA personnalisée pour vos clients ou votre entreprise, Hostinger Horizons est la solution idéale pour donner vie à vos idées grâce à l'IA.

Hostinger Horizons vous permet de créer des applications et des sites web compatibles avec les appareils mobiles. Cependant, il ne prend actuellement pas en charge la création d'applications mobiles natives pour l'App Store ou Google Play.

Le code de votre site ou de votre application web vous appartient entièrement. Avec n'importe quel pack payant Hostinger Horizons, vous pouvez télécharger le code à tout moment.

Oui, vous pouvez intégrer des API et des services tiers avec Hostinger Horizons. Il fonctionne avec des outils comme Stripe et Supabase et vous pouvez connecter d'autres API pour les paiements, le traitement des données, etc. Si vous avez besoin d'aide pour connecter des services tiers, posez simplement votre question dans la discussion et Hostinger Horizons vous guidera.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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