C'est très simple : cliquez sur « Commencer gratuitement ». Aucune carte de crédit n'est requise. Une fois inscrit, vous recevez 5 crédits IA pour commencer à créer immédiatement. Le nombre de crédits utilisés dépend de la complexité de chaque prompt : les petites modifications coûtent moins d’un crédit, tandis que les projets plus ambitieux peuvent en consommer davantage. Vos crédits gratuits suffisent pour décrire votre page ou votre application de réservation, la voir prendre vie et découvrir concrètement Horizons avant de vous engager.



Bon à savoir : les crédits IA servent également à alimenter les fonctionnalités d’IA de votre page ou de votre application, comme un chatbot ou une recherche intelligente, mais uniquement lorsque vos visiteurs les utilisent réellement.



Lorsque vous êtes prêt à publier, il vous suffit de passer à l’une de nos formules payantes. L’hébergement et le nom de domaine sont déjà inclus, vous n’avez donc rien d’autre à configurer. Il vous suffit de publier votre page ou votre application de réservation pour la mettre en ligne.



Vous manquez de crédits ? Vous pouvez en acheter à tout moment et suivre votre consommation depuis le tableau de bord.