Développement d'applications SaaS simplifié

Transformez facilement votre idée d'application micro SaaS en produit live à l'aide de la plateforme sans code Hostinger AI Builder.
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Développement d'applications SaaS simplifié

Créez plus vite et plus facilement avec le créateur de SaaS no-code de Horizons

Tout ce dont vous avez avez besoin pour créer, lancer et développer votre SaaS.

Partenaire IA tout-en-un

Décrivez simplement votre idée de SaaS et l'IA la construit – de la logique backend au design – un produit entièrement fonctionnel prêt à être lancé en quelques minutes. Pas de codage, pas d'équipe technique, pas d'attente.
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Tout est prêt à être diffusé en direct

Hébergement, nom de domaine, messagerie et optimisation SEO : tout est inclus. Pas de comptes séparés ni de configuration complexe.

Tout est prêt à être diffusé en direct

Back-end intégré

Bases de données, comptes utilisateurs et stockage de fichiers intégrés – aucun outil externe n'est nécessaire – pour que votre SaaS fonctionne comme un véritable produit dès le départ.

Back-end intégré

Monétiser dès le premier jour

Offrez plusieurs paliers d'abonnement avec des mises à niveau ou des déclassements de forfait transparents. 0 % de frais de transaction et une intégration native de Stripe rendent les revenus récurrents sans effort.
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Exemples de solutions SaaS que vous pouvez créer : aucun codage, juste votre créativité.

Découvrez les types de produits SaaS que vous pouvez créer avec Hostinger Horizons, des outils professionnels aux services numériques, le tout guidé par des requêtes simples.
Exemples de solutions SaaS que vous pouvez créer : aucun codage, juste votre créativité.

Micro-SaaS éducatif

Créez des outils d'apprentissage – mini-cours, pratique linguistique, certificats – qui aident les tuteurs et les petites équipes de formation à dispenser des leçons structurées et à suivre les progrès sans un LMS complet.Commencer à créer
Aidez les entreprises à gérer leurs prospects, à suivre leurs relations clients et à conclure davantage de transactions – créez un CRM entièrement personnalisé et proposez-le sous forme d'abonnement aux équipes de vente et aux agences.Commencer à créer
Aidez les utilisateurs à créer des légendes, des idées de publication, des hashtags, des accroches et du contenu prêt pour la plateforme à partir de simples invites.Commencer à créer
Permettez aux restaurants de gérer les réservations, de suivre la disponibilité des tables et d'envoyer des e-mails de confirmation – créez un outil de réservation de niche et proposez-le aux entreprises du secteur de l'hôtellerie-restauration.Commencer à créer
Créer des applications pour la planification de séances d'entraînement, le suivi des progrès, la planification des repas et des défis qui aident les utilisateurs à rester constants, tout en offrant aux entraîneurs et aux créateurs un moyen de concevoir et de vendre des programmes.Commencer à créer
Créez votre propre plateforme de podcast – partagez des épisodes, développez votre audience et monétisez du contenu premium ou exclusif via des abonnements.Commencer à créer
Construisez une plateforme à accès restreint où les membres paient pour accéder à du contenu exclusif, des cours ou une communauté – fixez vos propres prix, gérez les abonnements et développez vos revenus récurrents.Commencer à créer

Comment créer une application SaaS

01

Définissez votre idée et ses fonctionnalités clés

Précisez le problème que votre application SaaS résout et dressez la liste des fonctionnalités essentielles pour vos utilisateurs.
02

Choisissez votre plateforme et vos outils

Codez manuellement votre application SaaS ou utilisez Hostinger Horizons pour transformer vos requêtes en un produit SaaS entièrement fonctionnel.
03

Créez, testez et lancez

Décrivez ce que vous voulez et laissez Horizons générer votre produit SaaS. Lancez le projet en un clic et profitez d'un service d'hébergement, d'intégrations avancées et d'un nom de domaine personnalisé.

Choisissez un modèle. Personnalisez-le.

Choisissez un modèle conçu par des professionnels, personnalisez-le avec l'IA ou des modifications visuelles, et mettez votre site web en ligne plus rapidement.

Modèles prédéfinis

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

Quiz maker (modern)

Envie d'aller plus loin ?

Découvrez des tutoriels complets, des guides pratiques et des instructions étape par étape qui vous permettront de passer de débutant à expert en IA en un rien de temps. Trouvez tout ce dont vous avez besoin pour créer votre premier projet d'IA, et bien plus encore.
Qu'est-ce que SaaS ?

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Tutoriel
Comment créer un produit SaaS

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Idées de Micro SaaS

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Tutoriel
Vidéo

Plus de moyens de monétiser avec Horizons

Vendre en ligne

Obtenir des réservations

Développer des outils IA personnalisés

Créez un modèle, gagnez des commissions

Ce que les utilisateurs disent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

Prêt(e) à concrétiser votre idée de projet unique ?

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FAQ sur le développement d'applications SaaS

Le développement d'applications SaaS (Software as a Service) consiste à créer des outils ou services hébergés sur le cloud auxquels les utilisateurs accèdent via un navigateur web, généralement par abonnement. Contrairement aux logiciels traditionnels, ces applications ne nécessitent ni téléchargement ni installation : tout fonctionne en ligne.

Vous cherchez des opportunités adaptées aux start-up ? Consultez notre liste d'idées SaaS pour vous inspirer.

Non. Vous pouvez apprendre à coder en HTML, CSS, JavaScript et à utiliser des frameworks comme Node.js ou Django, ou bien éviter cette complexité grâce à des plateformes sans code telles que Hostinger Horizons. Avec ces dernières, vous avez juste à décrire votre idée pour obtenir une application SaaS opérationnelle et prête à être publiée.

Pour vous inspirer, découvrez nos exemples préférés de micro‑SaaS.

Les coûts varient selon votre approche. Développer vous-même prend du temps, mais coûte moins cher ; faire appel à des développeurs peut s'avérer coûteux. Utiliser un créateur SaaS sans code comme Hostinger Horizons est économique, avec des forfaits abordables à partir de 971 € qui vous permettent de créer, tester et lancer des produits SaaS sans investissement initial important.

Vous pouvez commencer gratuitement, sans carte de crédit. Une fois inscrit, vous recevrez 5 crédits IA pour commencer à développer immédiatement. L'utilisation des crédits dépend de la complexité de chaque demande : les modifications simples coûtent moins d'un crédit, les développements plus importants peuvent en consommer davantage. Vos crédits gratuits suffisent pour décrire votre application SaaS, la voir prendre vie et vous familiariser avec Horizons avant de vous engager.

Lorsque vous serez prêt à publier, il vous suffira de passer à l'un de nos forfaits payants. L'hébergement, le nom de domaine et l'optimisation SEO sont inclus : il vous suffit de publier et votre SaaS est en ligne.

Vous manquez de crédits ? Rechargez à tout moment et suivez votre consommation depuis le tableau de bord.

Vous pouvez monétiser votre application SaaS avec des abonnements mensuels, des plans premium, des achats intégrés ou de la publicité. Hostinger Horizons intègre des systèmes comme Stripe pour faciliter la configuration des paiements.

Une stratégie de marketing SaaS efficace combine le référencement (SEO), les campagnes sur les réseaux sociaux, la publicité payante, le marketing par email et les partenariats avec des influenceurs. Il est essentiel d'identifier votre audience cible et de mettre en avant la valeur de votre application.

Pour en savoir plus, consultez notre guide du marketing SaaS.

Un micro‑SaaS est une application SaaS très spécialisée qui cible une niche précise, souvent créée et gérée par une petite équipe ou même par un(e) autoentrepreneur(e). Ce type de site est plus rapide à lancer et plus simple à gérer.

Vous souhaitez en savoir plus ? Consultez notre guide micro‑SaaS.

La maintenance comprend la mise à jour régulière de votre application, la correction de bugs, l'amélioration de la sécurité et l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Hostinger AI Builder simplifie cela en regroupant les mises à jour, l'hébergement et la surveillance en une seule plateforme transparente.

Les tests vous aident à détecter les bogues et à vérifier que votre application SaaS fonctionne sur tous les appareils. Vous pouvez essayer les fonctionnalités manuellement ou utiliser des outils automatisés. Hostinger Horizons vous permet de prévisualiser et de tester votre application dans un environnement bac à sable avant de la publier.

La sécurité SaaS consiste à protéger les données des utilisateurs, à utiliser une authentification forte et un certificat SSL et à vérifier régulièrement la présence de vulnérabilités. Hostinger Horizons intègre ces principales fonctionnalités de sécurité, vous permettant de lancer votre application en toute confiance.

Traditionnellement, le déploiement et l'hébergement nécessitent la mise en place de serveurs, la configuration d'environnements et la gestion de domaines. Avec Hostinger AI Builder, tout est intégré — vous construisez et lancez en un seul endroit, avec l'hébergement, les domaines personnalisés et SSL inclus.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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