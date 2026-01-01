Développement d'applications SaaS simplifié

Les coûts varient selon votre approche. Développer vous-même prend du temps, mais coûte moins cher ; faire appel à des développeurs peut s'avérer coûteux. Utiliser un créateur SaaS sans code comme Hostinger Horizons est économique, avec des forfaits abordables à partir de 971 € qui vous permettent de créer, tester et lancer des produits SaaS sans investissement initial important.

Vous pouvez commencer gratuitement, sans carte de crédit. Une fois inscrit, vous recevrez 5 crédits IA pour commencer à développer immédiatement. L'utilisation des crédits dépend de la complexité de chaque demande : les modifications simples coûtent moins d'un crédit, les développements plus importants peuvent en consommer davantage. Vos crédits gratuits suffisent pour décrire votre application SaaS, la voir prendre vie et vous familiariser avec Horizons avant de vous engager.

Lorsque vous serez prêt à publier, il vous suffira de passer à l'un de nos forfaits payants. L'hébergement, le nom de domaine et l'optimisation SEO sont inclus : il vous suffit de publier et votre SaaS est en ligne.

Vous manquez de crédits ? Rechargez à tout moment et suivez votre consommation depuis le tableau de bord.