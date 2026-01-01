Mettez en valeur votre travail avec un site vitrine ou une application

Des sites de portfolio aux portails clients interactifs – créez une présence en ligne professionnelle qui fait forte impression, met en valeur votre travail et transforme les visiteurs en clients.
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Mettez en valeur votre travail avec un site vitrine ou une application

Tout ce dont vous avez besoin pour faire une excellente première impression

Créez, lancez et développez votre présence en ligne – le tout en un seul endroit, sans aucune connaissance technique requise.

Publiez votre travail en ligne en un rien de temps

Discutez simplement avec l'IA ou choisissez un modèle pour créer en quelques minutes un site vitrine ou une application web professionnelle qui a fière allure sur tous les appareils.

Les outils clés pour booster votre activité

Hébergement, nom de domaine et messagerie : tout est inclus. Configuration facile pour les outils de marketing et de paiement : SEO, Stripe, PayPal, AdSense et bien plus encore.

Faites-vous trouver par les bons clients

Exploitez les intégrations marketing pour atteindre de nouveaux clients sur les canaux les plus pertinents.

Collecter des prospects et des demandes de clients

Ajoutez un formulaire de contact personnalisé à votre site vitrine et transformez les visiteurs en clients potentiels – chaque demande arrive directement dans votre boîte de réception, pour que vous puissiez y donner suite.
Tout ce dont vous avez besoin pour faire une excellente première impression

Votre présence en ligne, créée à votre manière

Explorez des exemples populaires de sites web et d'applications vitrines pour stimuler vos idées, ou plongez directement avec une invite prête à l'emploi et commencez à construire en quelques secondes.
Votre présence en ligne, créée à votre manière

Site web d'entreprise

Créez une présence en ligne professionnelle qui met en valeur vos services, raconte votre histoire et transforme les visiteurs en clients.Commencez à construire
Offrez à vos clients un espace personnalisé pour consulter les mises à jour du projet, partager des fichiers et rester informés – le tout en un seul endroit.Commencez à construire
Présentez magnifiquement votre travail et laissez vos projets parler d'eux-mêmes – pas besoin de designer ni de développeur.Commencez à construire
Créez un espace en ligne pour votre expertise – partagez votre histoire, mettez en valeur votre travail et développez votre audience.Commencez à construire

Comment créer un site web vitrine ou une application avec l'IA

01

Décrivez votre idée

Décrivez le site web de démonstration ou l'application que vous avez en tête et admirez le résultat – ou choisissez un modèle pour aller encore plus vite.
02

Personnalisez et testez

Affinez votre design en discutant avec l'IA – ajoutez votre travail, ajustez chaque détail jusqu'à ce qu'il soit parfait, et prévisualisez-le en direct avant de publier.
03

Publier d'un simple clic

En un clic, votre vitrine est en ligne – prête à impressionner les clients et à décrocher de nouvelles affaires, sans aucune configuration technique requise.

Choisissez un modèle. Personnalisez-le.

Choisissez un modèle conçu par des professionnels, personnalisez-le avec l'IA ou des modifications visuelles, et mettez votre site web en ligne plus rapidement.

Modèles prédéfinis

Business consultant (playful)

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Jane (marketing consultant)

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Urban (photography portfolio)

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Découvrez des tutoriels complets, des guides pratiques et des instructions étape par étape qui vous permettront de passer de débutant à expert en IA en un rien de temps. Trouvez tout ce dont vous avez besoin pour créer votre premier projet d'IA, et bien plus encore.
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Améliorez vos invites

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Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Spécialiste du numérique

Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Créateur de contenu

Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !

techmano
techmano
@nice_gamin60974

J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Fondateur

Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Entrepreneur

Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.

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Foire aux questions du site vitrine et de l'application

Un site Web vitrine d'entreprise est votre présence professionnelle en ligne – un endroit où les clients potentiels peuvent découvrir qui vous êtes, explorer votre travail et décider d'entrer en contact. Une excellente vitrine comprend généralement une galerie de portfolios ou des pages de projets, des pages de services, des études de cas, des témoignages de clients et une façon claire de réserver un appel ou d'entrer en contact – la combinaison exacte dépend de votre type d'entreprise. Contrairement à une page Web de base, elle est conçue pour faire une forte première impression et transformer les visiteurs en clients. Avec AI Builder, vous pouvez en créer une qui comprend exactement ce dont vous avez besoin – il suffit de la décrire et l'IA s'occupe du reste.

Toute personne souhaitant paraître professionnelle en ligne et gagner plus de clients – freelances, artistes, consultants, coachs, agences, propriétaires de petites entreprises, et au-delà. Si votre entreprise a besoin d'une présence professionnelle en ligne, Horizons peut créer une vitrine qui correspond à votre façon de travailler.

Horizons utilise une approche conversationnelle pour la création – souvent appelée « vibe coding ». Il vous suffit de décrire ce que vous voulez en langage clair et l'IA le construit pour vous en temps réel.

Vous voulez ajouter une galerie de portfolio ? Demandez-le simplement. Besoin d'un formulaire de contact ? Décrivez-le. Vous voulez modifier le design pour qu'il corresponde aux couleurs de votre marque ? Dites-le à Horizons et c'est fait en quelques secondes.

Il fonctionne également dans plus de 80 langues, vous pouvez donc créer avec vos propres mots – aucun vocabulaire technique n'est nécessaire. Si vous débutez avec ce concept, notre guide sur le vibe coding vous explique tout ce que vous devez savoir pour commencer.

Oui – et c'est là que Horizons se démarque vraiment. Grâce à son backend intégré, vous pouvez créer un portail client entièrement personnalisé avec des identifiants utilisateur, le partage de fichiers, des mises à jour de projet, et bien plus encore – le tout sous votre propre marque. Vos clients bénéficient d'un espace professionnel et dédié pour rester informés, et vous avez un contrôle total sur ce qu'ils voient et font.

Oui, votre site vitrine bénéficie d'une optimisation SEO intégrée, gérée automatiquement dès le premier jour. Des fichiers techniques essentiels comme sitemap.xml, robots.txt et llms.txt sont générés automatiquement pour vous, afin que les moteurs de recherche et les outils d'IA tels que ChatGPT et Perplexity puissent comprendre votre contenu – sans aucune configuration technique de votre part.

Vous pouvez également connecter des intégrations marketing pour promouvoir votre vitrine et atteindre de nouveaux clients sur les canaux les plus pertinents.

Mettre à jour votre site web de présentation ou votre application est tout aussi facile que de le créer. Il suffit de retourner à votre projet, de l'ouvrir et de continuer à discuter avec Horizons – décrivez ce que vous souhaitez modifier et il s'occupe du reste. Tout cela fait partie de l'expérience de codage intuitive, aucun développeur n'est nécessaire.

Et si vous avez des connaissances techniques ou si vous souhaitez faire évoluer votre projet par la suite, Horizons vous donne un accès complet au code – afin que vous puissiez le pousser aussi loin que vous le souhaitez.

Vous pouvez commencer gratuitement, sans carte de crédit. Une fois inscrit, vous recevez 5 crédits IA pour commencer à créer immédiatement. Le nombre de crédits utilisés dépend de la complexité de chaque prompt : les petites modifications coûtent moins d’un crédit, tandis que les projets plus ambitieux peuvent en consommer davantage. Vos crédits gratuits suffisent pour décrire votre site ou votre application de présentation, le voir prendre vie et découvrir concrètement Horizons avant de vous engager.

Bon à savoir : les crédits IA servent également à alimenter les fonctionnalités d’IA de votre site ou de votre application, comme un chatbot ou une recherche intelligente, mais uniquement lorsque vos visiteurs les utilisent réellement.

Lorsque vous êtes prêt à publier, les formules payantes sont disponibles à partir de 2,99 €/mois et incluent l’hébergement ainsi qu’un nom de domaine. Vous n’avez donc rien d’autre à configurer. Il vous suffit de publier votre projet pour le mettre en ligne.

Vous manquez de crédits ? Vous pouvez en acheter à tout moment et suivre votre consommation depuis le tableau de bord.

Hostinger propose deux façons de créer un site vitrine professionnel – avec la plateforme de codage Horizons vibe et le créateur de sites par glisser-déposer de Hostinger – et la différence est déjà dans le nom.

Le créateur de sites Hostinger vous permet de partir d'un template ou de générer un site professionnel à partir d'une description, puis de le personnaliser en glissant-déposant des éléments préconçus. C'est une excellente solution pour quiconque a besoin d'un site portfolio professionnel propre et simple, rapidement opérationnel.

Horizons adopte une approche conversationnelle – vous discutez avec l'IA et elle applique les changements en temps réel, vous offrant une bien plus grande liberté de personnalisation. Il vous permet également de créer des projets plus avancés, comme des portails clients avec des identifiants utilisateur et des fonctionnalités d'adhésion, grâce à son backend intégré. Et pour ceux qui le souhaitent, un accès complet au code est également disponible.

Les deux outils sont conçus pour les personnes sans connaissances techniques – la différence réside dans la façon dont vous aimez construire et le degré de flexibilité dont vous avez besoin.

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