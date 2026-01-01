Mettez en valeur votre travail avec un site vitrine ou une application

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Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.
Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
Foire aux questions du site vitrine et de l'application
Qu'est-ce qu'un site vitrine ?
Un site Web vitrine d'entreprise est votre présence professionnelle en ligne – un endroit où les clients potentiels peuvent découvrir qui vous êtes, explorer votre travail et décider d'entrer en contact. Une excellente vitrine comprend généralement une galerie de portfolios ou des pages de projets, des pages de services, des études de cas, des témoignages de clients et une façon claire de réserver un appel ou d'entrer en contact – la combinaison exacte dépend de votre type d'entreprise. Contrairement à une page Web de base, elle est conçue pour faire une forte première impression et transformer les visiteurs en clients. Avec AI Builder, vous pouvez en créer une qui comprend exactement ce dont vous avez besoin – il suffit de la décrire et l'IA s'occupe du reste.
Qui peut créer un site Web ou une application vitrine avec AI Builder ?
Toute personne souhaitant paraître professionnelle en ligne et gagner plus de clients – freelances, artistes, consultants, coachs, agences, propriétaires de petites entreprises, et au-delà. Si votre entreprise a besoin d'une présence professionnelle en ligne, Horizons peut créer une vitrine qui correspond à votre façon de travailler.
Comment créer un site vitrine sans connaissances techniques ?
Horizons utilise une approche conversationnelle pour la création – souvent appelée « vibe coding ». Il vous suffit de décrire ce que vous voulez en langage clair et l'IA le construit pour vous en temps réel.
Vous voulez ajouter une galerie de portfolio ? Demandez-le simplement. Besoin d'un formulaire de contact ? Décrivez-le. Vous voulez modifier le design pour qu'il corresponde aux couleurs de votre marque ? Dites-le à Horizons et c'est fait en quelques secondes.
Il fonctionne également dans plus de 80 langues, vous pouvez donc créer avec vos propres mots – aucun vocabulaire technique n'est nécessaire. Si vous débutez avec ce concept, notre guide sur le vibe coding vous explique tout ce que vous devez savoir pour commencer.
Puis-je créer un portail client avec AI Builder ?
Oui – et c'est là que Horizons se démarque vraiment. Grâce à son backend intégré, vous pouvez créer un portail client entièrement personnalisé avec des identifiants utilisateur, le partage de fichiers, des mises à jour de projet, et bien plus encore – le tout sous votre propre marque. Vos clients bénéficient d'un espace professionnel et dédié pour rester informés, et vous avez un contrôle total sur ce qu'ils voient et font.
Mon site vitrine apparaîtra-t-il sur Google ?
Oui, votre site vitrine bénéficie d'une optimisation SEO intégrée, gérée automatiquement dès le premier jour. Des fichiers techniques essentiels comme sitemap.xml, robots.txt et llms.txt sont générés automatiquement pour vous, afin que les moteurs de recherche et les outils d'IA tels que ChatGPT et Perplexity puissent comprendre votre contenu – sans aucune configuration technique de votre part.
Vous pouvez également connecter des intégrations marketing pour promouvoir votre vitrine et atteindre de nouveaux clients sur les canaux les plus pertinents.
Que faire si je dois apporter des modifications à mesure que mon entreprise se développe ?
Mettre à jour votre site web de présentation ou votre application est tout aussi facile que de le créer. Il suffit de retourner à votre projet, de l'ouvrir et de continuer à discuter avec Horizons – décrivez ce que vous souhaitez modifier et il s'occupe du reste. Tout cela fait partie de l'expérience de codage intuitive, aucun développeur n'est nécessaire.
Et si vous avez des connaissances techniques ou si vous souhaitez faire évoluer votre projet par la suite, Horizons vous donne un accès complet au code – afin que vous puissiez le pousser aussi loin que vous le souhaitez.
Combien coûte la création d'un site web vitrine ou d'une application avec Horizons ?
Vous pouvez commencer gratuitement, sans carte de crédit. Une fois inscrit, vous recevez 5 crédits IA pour commencer à créer immédiatement. Le nombre de crédits utilisés dépend de la complexité de chaque prompt : les petites modifications coûtent moins d’un crédit, tandis que les projets plus ambitieux peuvent en consommer davantage. Vos crédits gratuits suffisent pour décrire votre site ou votre application de présentation, le voir prendre vie et découvrir concrètement Horizons avant de vous engager.
Bon à savoir : les crédits IA servent également à alimenter les fonctionnalités d’IA de votre site ou de votre application, comme un chatbot ou une recherche intelligente, mais uniquement lorsque vos visiteurs les utilisent réellement.
Lorsque vous êtes prêt à publier, les formules payantes sont disponibles à partir de 2,99 €/mois et incluent l’hébergement ainsi qu’un nom de domaine. Vous n’avez donc rien d’autre à configurer. Il vous suffit de publier votre projet pour le mettre en ligne.
Vous manquez de crédits ? Vous pouvez en acheter à tout moment et suivre votre consommation depuis le tableau de bord.
Quelle est la différence entre Horizons et Hostinger Website Builder pour une vitrine commerciale ?
Hostinger propose deux façons de créer un site vitrine professionnel – avec la plateforme de codage Horizons vibe et le créateur de sites par glisser-déposer de Hostinger – et la différence est déjà dans le nom.
Le créateur de sites Hostinger vous permet de partir d'un template ou de générer un site professionnel à partir d'une description, puis de le personnaliser en glissant-déposant des éléments préconçus. C'est une excellente solution pour quiconque a besoin d'un site portfolio professionnel propre et simple, rapidement opérationnel.
Horizons adopte une approche conversationnelle – vous discutez avec l'IA et elle applique les changements en temps réel, vous offrant une bien plus grande liberté de personnalisation. Il vous permet également de créer des projets plus avancés, comme des portails clients avec des identifiants utilisateur et des fonctionnalités d'adhésion, grâce à son backend intégré. Et pour ceux qui le souhaitent, un accès complet au code est également disponible.
Les deux outils sont conçus pour les personnes sans connaissances techniques – la différence réside dans la façon dont vous aimez construire et le degré de flexibilité dont vous avez besoin.