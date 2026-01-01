Mettez en valeur votre travail avec un site vitrine ou une application

Hostinger propose deux façons de créer un site vitrine professionnel – avec la plateforme de codage Horizons vibe et le créateur de sites par glisser-déposer de Hostinger – et la différence est déjà dans le nom.



Le créateur de sites Hostinger vous permet de partir d'un template ou de générer un site professionnel à partir d'une description, puis de le personnaliser en glissant-déposant des éléments préconçus. C'est une excellente solution pour quiconque a besoin d'un site portfolio professionnel propre et simple, rapidement opérationnel.



Horizons adopte une approche conversationnelle – vous discutez avec l'IA et elle applique les changements en temps réel, vous offrant une bien plus grande liberté de personnalisation. Il vous permet également de créer des projets plus avancés, comme des portails clients avec des identifiants utilisateur et des fonctionnalités d'adhésion, grâce à son backend intégré. Et pour ceux qui le souhaitent, un accès complet au code est également disponible.



Les deux outils sont conçus pour les personnes sans connaissances techniques – la différence réside dans la façon dont vous aimez construire et le degré de flexibilité dont vous avez besoin.