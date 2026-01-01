Développement de MVP simplifié grâce à l'IA
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Ce que les utilisateurs disent de Hostinger Horizons
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.
Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur le développement de MVP
Qu'est-ce que le développement de MVP ?
Le développement d'un MVP est le processus de création d'un produit minimum viable : une version simplifiée de votre idée avec quelques fonctionnalités pour la tester auprès de vrais utilisateurs. De cette façon, vous pouvez déterminer si elle résout réellement les problèmes des utilisateurs avant d'investir trop d'argent. Pour en savoir plus, consultez notre guide du MVP.
Dois-je savoir coder pour créer un MVP ?
Non. Avec Hostinger Horizons, vous pouvez créer un MVP fonctionnel à l'aide de simples requêtes. Aucun codage ni expérience technique n'est nécessaire. Tant que vous pouvez expliquer le problème que votre produit doit résoudre, vous pouvez le créer instantanément avec Horizons.
Comment l'IA de Hostinger Horizons crée-t-elle un MVP ?
Horizons utilise des modèles IA avancés pour générer le code, le design et le contenu à partir de vos requêtes. Il compile ensuite le tout dans une application web fonctionnelle, vous permettant de passer de l'idée au MVP en quelques minutes.
Quand devrais-je choisir un créateur de MVP sans code plutôt que de faire appel à un développeur ?
Utilisez un générateur MVP sans code pour valider votre idée rapidement et à un coût abordable. Une fois que vous avez prouvé qu'il y a une demande et que vous pouvez justifier une personnalisation avancée à grande échelle, engager des développeurs devient une option. En utilisant AI Builder, vous pouvez tester et développer rapidement votre idée sans contraintes financières ou de temps – et lorsque vous êtes prêt à faire appel à des développeurs, vous pouvez exporter le code complet et le remettre directement. Pas de départ à zéro.
Quels sont les coûts du développement d'un MVP ?
Le développement traditionnel d'un MVP peut coûter des milliers de dollars et nécessiter des semaines de travail. Avec Horizons, vous pouvez commencer gratuitement, sans carte de crédit. Dès votre inscription, vous recevrez 5 crédits IA pour démarrer immédiatement.
L'utilisation des crédits dépend de la complexité de chaque requête : les modifications simples coûtent moins d'un crédit, tandis que les développements plus importants peuvent en consommer davantage. Vos crédits gratuits suffisent pour décrire votre MVP, le voir prendre vie et vous familiariser avec Horizons avant tout engagement. Lorsque vous serez prêt à publier, il vous suffira de passer à l'un de nos forfaits payants. L'hébergement, le nom de domaine et l'optimisation SEO sont inclus : cliquez simplement sur « Publier » et votre MVP sera en ligne.
Vous manquez de crédits ? Vous pouvez les recharger à tout moment et suivre votre consommation depuis le tableau de bord.
De quels outils ai-je besoin pour créer un produit minimum viable ?
Aucune du tout. AI Builder utilise une approche conversationnelle de la construction – souvent appelée vibe coding. Vous décrivez simplement ce que vous voulez construire en langage clair et l'IA lui donne vie en temps réel. Vous voulez ajouter une fonctionnalité ? Demandez simplement. Vous avez besoin de modifier un flux d'utilisateurs ? Décrivez-le. Si vous êtes nouveau dans le concept, notre guide de vibe coding vous explique tout ce que vous devez savoir.
Puis-je monétiser un MVP ?
Oui. Vous pouvez intégrer des outils de paiement comme Stripe pour vendre des abonnements, facturer des services ou proposer des achats ponctuels directement dans votre MVP.
Comment tester un MVP ?
Vous pouvez prévisualiser et partager votre MVP avec les utilisateurs avant son lancement, recueillir des commentaires et l'affiner. Tester en amont vous permet de confirmer la demande et d'améliorer votre produit avant sa publication.
Comment héberger une application web ?
Horizons inclut l'hébergement. Une fois votre MVP prêt, vous pouvez le publier en un clic depuis une plateforme d'hébergement rapide et sécurisée. Vous profitez également d'un nom de domaine personnalisé.
Comment tester un MVP ?
Vous pouvez prévisualiser et partager votre MVP avec les utilisateurs avant le lancement, recueillir des retours et l'affiner. Tester tôt vous aide à confirmer la demande et à améliorer votre produit avant de passer à l'échelle.
Comment héberger une application web ?
Horizons inclut l'hébergement. Une fois votre MVP prêt, vous pouvez le publier en un clic, avec une plateforme d'hébergement rapide et sécurisée et un nom de domaine personnalisé.