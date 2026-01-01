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Ce que les utilisateurs disent de Hostinger Horizons
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.
Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur le générateur d'outils internes
Qu'est-ce qu'un outil interne ?
Un outil interne est toute application, tableau de bord ou système conçu spécifiquement pour l'usage de votre équipe. Pensez aux outils de suivi de projet, aux flux de travail d'approbation, aux portails RH ou aux tableaux de bord des ventes. Au lieu de payer pour des logiciels prêts à l'emploi qui ne correspondent pas tout à fait à vos besoins, vous pouvez créer exactement ce dont votre équipe a besoin avec Horizons.
Qui peut créer des outils internes avec Horizons ?
Toute personne ayant une idée et un problème commercial à résoudre – aucun bagage en ingénierie n'est requis. Que vous soyez un fondateur fatigué de jongler avec les feuilles de calcul, un manager cherchant à rationaliser le flux de travail de son équipe, ou un propriétaire de petite entreprise qui a besoin d'un outil personnalisé mais ne dispose pas d'une équipe de développement pour le créer, Horizons est conçu pour vous. Si vous pouvez décrire ce dont vous avez besoin, Horizons peut le construire.
Ai-je besoin de compétences en design ou en codage pour créer mon propre outil ?
Absolument pas. Horizons utilise une approche conversationnelle pour la création — souvent appelée vibe coding. Il vous suffit de décrire ce que vous voulez en langage clair et l'IA le construit pour vous en temps réel. Vous voulez ajouter un nouveau champ de données ? Demandez simplement. Besoin de modifier un flux de travail ? Décrivez-le.
Si vous avez besoin de plus de conseils, notre tutoriel sur comment créer des outils internes personnalisés vous guidera à travers tout ce que vous devez savoir.
Quel budget prévoir pour créer un outil avec le constructeur d'outils interne d'Horizons ?
Vous pouvez commencer gratuitement, sans carte de crédit. Une fois inscrit, vous recevez 5 crédits IA pour commencer à créer immédiatement. Le nombre de crédits utilisés dépend de la complexité de chaque prompt : les petites modifications coûtent moins d’un crédit, tandis que les projets plus ambitieux peuvent en consommer davantage. Vos crédits gratuits suffisent pour décrire votre outil, le voir prendre vie et découvrir concrètement Horizons avant de vous engager.
Bon à savoir : les crédits IA servent également à alimenter les fonctionnalités d’IA de votre outil, comme un chatbot ou une recherche intelligente, mais uniquement lorsque vos utilisateurs les utilisent réellement.
Lorsque vous êtes prêt à publier, les formules payantes sont disponibles à partir de 2,99 €/mois et incluent l’hébergement ainsi qu’un nom de domaine. Vous n’avez donc rien d’autre à configurer. Il vous suffit de publier votre outil pour le mettre en ligne.
Vous manquez de crédits ? Vous pouvez en acheter à tout moment et suivre votre consommation depuis le tableau de bord.
Puis-je contrôler qui a accès à mon outil interne ?
Oui. Horizons est livré avec un backend intégré, ce qui signifie que vous pouvez créer des applications web avec authentification utilisateur, stockage de données et contrôle d'accès intégrés – vous décidez donc exactement qui peut se connecter, ce qu'il peut voir et ce qu'il peut faire, sans avoir à configurer de systèmes ou de bases de données externes.
Mon équipe peut-elle utiliser l'outil sur n'importe quel appareil ?
Oui. Chaque outil conçu avec AI Builder est entièrement réactif. Il fonctionne donc sur ordinateur, tablette et mobile, où que votre équipe travaille.
Que faire si je dois apporter des modifications à mesure que mon entreprise se développe ?
Pas de problème. Mettre à jour votre outil interne est tout aussi simple que de le créer. Retournez simplement à votre projet, ouvrez-le et continuez à discuter avec Horizons – décrivez ce que vous souhaitez modifier et il s'occupe du reste. Tout cela fait partie de l'expérience de codage intuitive, pas besoin de développeur.
Et si vous avez un bagage technique ou si vous souhaitez faire évoluer votre outil par la suite, Horizons vous donne un accès complet au code – afin que vous puissiez le pousser aussi loin que vous le souhaitez.