C'est ici ! Cliquez simplement sur « Commencer gratuitement ». Aucune carte de crédit n'est requise. Une fois inscrit, vous recevrez 5 crédits IA pour commencer à développer immédiatement. L'utilisation des crédits dépend de la complexité de chaque requête : les modifications simples coûtent moins d'un crédit, tandis que les développements plus importants peuvent en utiliser davantage. Vos crédits gratuits suffisent pour décrire votre CRM, le voir prendre vie et vous familiariser avec Horizons avant de vous engager.



Bon à savoir : les crédits IA servent également à alimenter les fonctionnalités d'IA de votre CRM (comme un chatbot ou une recherche intelligente), mais uniquement lorsque vos utilisateurs interagissent avec elles.



Lorsque vous serez prêt à publier, il vous suffira de passer à l'un de nos forfaits payants. L'hébergement et le nom de domaine sont déjà inclus ; vous n'avez donc rien d'autre à configurer : cliquez simplement sur « Publier » et votre CRM sera en ligne.



Vous manquez de crédits ? Vous pouvez recharger votre compte à tout moment et suivre votre consommation depuis le tableau de bord.