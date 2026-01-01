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Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.
Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ CRM personnalisées
Qu'est-ce qu'un CRM personnalisé ?
Un CRM personnalisé (Customer Relationship Manager) est un outil conçu spécifiquement autour du fonctionnement de votre entreprise – vos étapes pipeline, vos champs de contact, votre processus de suivi. Contrairement aux CRM standard comme HubSpot ou Salesforce qui sont livrés avec des fonctionnalités que vous n'utiliserez peut-être jamais, un CRM personnalisé vous donne exactement ce dont vous avez besoin et rien de ce que vous n'avez pas. Avec AI Builder, vous pouvez en construire un en décrivant simplement le fonctionnement de votre entreprise – aucun codage ou connaissance technique requis.
Pourquoi construire mon propre CRM plutôt que d'en utiliser un existant ?
Les CRM prêts à l'emploi fonctionnent bien pour de nombreuses entreprises, mais ils s'accompagnent de compromis – des frais mensuels qui augmentent avec votre équipe, des fonctionnalités bloquées derrière des niveaux supérieurs, et des flux de travail qui ne correspondent pas tout à fait à votre façon de travailler. Construire votre propre CRM avec Horizons signifie que vous obtenez exactement l'outil dont votre entreprise a besoin, sans restrictions de plateforme, sans augmentations de prix surprises, et sans avoir à adapter votre processus au logiciel de quelqu'un d'autre.
Quels types de CRM puis-je créer avec Horizons ?
Horizons peut créer un CRM personnalisé pour pratiquement n'importe quelle entreprise ou secteur – voici quelques-uns des plus populaires :
- CRM pour les équipes de vente – gérez les prospects, suivez les transactions et maintenez votre pipeline actif.
- CRM pour les organisations à but non lucratif – suivez les donateurs, gérez les relations et surveillez les progrès de la collecte de fonds.
- CRM pour les cabinets d'avocats – gérez les dossiers clients, suivez les communications et respectez les délais.
- CRM pour le recrutement – suivez les candidats, gérez les pipelines et rationalisez votre processus d'embauche.
- CRM pour les agents d'assurance – gérez les polices, suivez les renouvellements et entretenez les relations clients.
- CRM pour les conseillers financiers – suivez les portefeuilles clients, surveillez les interactions et gérez les suivis.
- CRM pour les consultants – gérez les projets clients, suivez le temps facturable et respectez les livrables.
Vous ne voyez pas votre secteur d'activité ? Si vous pouvez décrire comment votre entreprise gère les relations clients, Horizons peut créer un CRM adapté. Pour un exemple pratique de ce qui est possible, consultez notre guide sur la création d'un CRM pour les ventes – la même approche peut être adaptée à tout type d'entreprise.
Ai-je besoin de connaissances en codage ou techniques pour créer un CRM personnalisé ?
Pas du tout. Horizons utilise une approche conversationnelle pour la création – souvent appelée « vibe coding ». Vous décrivez simplement le fonctionnement de votre entreprise et l'IA construit un CRM autour de celle-ci en temps réel. Vous voulez ajouter une nouvelle étape à votre pipeline ? Demandez simplement. Besoin d'un champ de contact personnalisé ? Décrivez-le. Vous voulez modifier la mise en page ? Dites-le à Horizons et ce sera fait en quelques secondes.
Si vous débutez avec ce concept, notre guide sur le vibe coding vous expliquera tout ce que vous devez savoir pour commencer.
Mon équipe peut-elle utiliser le CRM ensemble ?
Oui – Horizons est livré avec un backend intégré qui inclut des comptes utilisateurs et un contrôle d'accès intégrés. Vous pouvez décider exactement qui peut se connecter, ce qu'il peut voir et ce qu'il peut faire – sans avoir à configurer de systèmes ou de bases de données externes.
Que faire si je dois apporter des modifications à mesure que mon entreprise se développe ?
Mettre à jour votre CRM est tout aussi simple que de le construire. Il vous suffit de retourner à votre projet, de l'ouvrir et de continuer à discuter avec AI Builder – décrivez ce que vous voulez changer et il s'occupe du reste. Tout cela fait partie de l'expérience de codage vibe, aucun développeur n'est nécessaire.
Et si vous avez une formation technique ou si vous voulez évoluer plus loin dans la ligne, AI Builder vous donne un accès complet au code – afin que vous puissiez le mener aussi loin que vous le souhaitez.
Par où commencer avec le constructeur de CRM personnalisé d'Horizons ?
C'est ici ! Cliquez simplement sur « Commencer gratuitement ». Aucune carte de crédit n'est requise. Une fois inscrit, vous recevrez 5 crédits IA pour commencer à développer immédiatement. L'utilisation des crédits dépend de la complexité de chaque requête : les modifications simples coûtent moins d'un crédit, tandis que les développements plus importants peuvent en utiliser davantage. Vos crédits gratuits suffisent pour décrire votre CRM, le voir prendre vie et vous familiariser avec Horizons avant de vous engager.
Bon à savoir : les crédits IA servent également à alimenter les fonctionnalités d'IA de votre CRM (comme un chatbot ou une recherche intelligente), mais uniquement lorsque vos utilisateurs interagissent avec elles.
Lorsque vous serez prêt à publier, il vous suffira de passer à l'un de nos forfaits payants. L'hébergement et le nom de domaine sont déjà inclus ; vous n'avez donc rien d'autre à configurer : cliquez simplement sur « Publier » et votre CRM sera en ligne.
Vous manquez de crédits ? Vous pouvez recharger votre compte à tout moment et suivre votre consommation depuis le tableau de bord.