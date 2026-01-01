Transformez votre WhatsApp en CRM grâce à l'IA

Considérez vos contacts comme une entreprise. Connectez votre WhatsApp. Gérez vos prospects. Concluez des ventes.
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Transformez votre WhatsApp en CRM grâce à l'IA

Comment créer un CRM WhatsApp pour votre entreprise

01

Décrivez votre idée ou choisissez un modèle

Décrivez le fonctionnement de votre entreprise et l'IA créera un CRM sur mesure, ou optez directement pour l'un de nos modèles conçus par des designers. Aucune programmation n'est requise.
02

Connectez votre compte WhatsApp à votre CRM.

En quelques clics seulement, votre compte WhatsApp sera connecté à votre CRM via l'intégration Twilio.
03

Personnalisez votre CRM

Créez un CRM unique pour votre entreprise. Discutez simplement avec l'IA pour modifier le design, le contenu et personnaliser les pages.

Consultez notre tutoriel étape par étape

Suivez notre tutoriel vidéo ou notre guide pratique, avec des instructions étape par étape pour passer de l'idée au projet concret en quelques minutes :
Comment créer un CRM WhatsApp avec l'IA

Comment créer un CRM WhatsApp avec l'IA

Tutoriel
Vidéo

Choisissez un modèle. Personnalisez-le.

Choisissez un modèle conçu par des professionnels, personnalisez-le avec l'IA ou des modifications visuelles, et mettez votre site web en ligne plus rapidement.

Modèles prédéfinis

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Tout ce dont vous avez besoin pour créer votre CRM — au même endroit

Créez et gérez un CRM personnalisé selon vos besoins

Créez et gérez un CRM personnalisé selon vos besoins

Décrivez le fonctionnement de votre entreprise et AI Builder construit un CRM qui correspond exactement à votre flux de travail — votre pipeline, vos étiquettes, votre rythme de suivi.
Contrairement à WhatsApp ou aux boutiques de médias sociaux, un site alimenté par AI Builder vous donne un contrôle total de vos données clients, vous protégeant contre les changements de stratégie de plateforme ou les interdictions de compte.
Générez des réponses en quelques secondes, déployez un chatbot d'assistance client disponible 24h/24 et 7j/7 et assurez la continuité de vos activités même pendant votre sommeil.
Inutile de créer votre CRM de A à Z. Les modèles vous facilitent la tâche grâce à des configurations complexes, une structure d'application et des flux de travail préconfigurés.
Hébergement professionnel, nom de domaine personnalisé et messagerie professionnelle au même endroit : tout ce dont vous avez besoin pour instaurer la confiance avec votre public.

Plus de prospects qualifiés. Plus de ventes conclues. Plus de temps libre.

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FAQ WhatsApp CRM

Voici les réponses à certaines des questions les plus fréquentes que nous recevons concernant la création d'un CRM WhatsApp.

Un CRM WhatsApp est un outil qui vous aide à gérer vos relations clients directement via WhatsApp. Au lieu de perdre la trace de vos conversations, vous pouvez organiser vos contacts, suivre vos prospects tout au long du processus de vente et conclure des affaires, le tout au même endroit. Contrairement aux CRM traditionnels, il vous permet de rencontrer vos clients là où ils se trouvent déjà : sur WhatsApp.

Avec un CRM WhatsApp, vous pouvez organiser et gérer vos contacts, suivre vos prospects grâce à un pipeline de vente visuel, automatiser vos messages et accepter les paiements, le tout connecté à votre compte WhatsApp. Vous pouvez également le personnaliser pour l'adapter à vos besoins spécifiques grâce à l'IA, sans aucune compétence en programmation.

Aucune compétence de codage nécessaire. Avec Hostinger AI Builder vibe coding platform, vous pouvez créer votre propre WhatsApp CRM en discutant simplement avec l'IA, ou partir d'un modèle pré-fait et le personnaliser dans votre propre langue - il gère le code, le design et le contenu pour vous.

Avec Hostinger Horizons, créer une application CRM pour WhatsApp est simple. Voici comment procéder en quelques étapes :

  • Utilisez notre créateur d’applications IA ou l’un de nos modèles prêts à l’emploi pour commencer gratuitement.
  • Personnalisez chaque aspect selon les besoins de votre entreprise en discutant avec l’IA – c’est ce qu’on appelle le vibe coding : aucune compétence technique requise, uniquement vos idées exprimées en langage naturel.
  • Choisissez une formule pour débloquer davantage de prompts et publier votre CRM en un clic.
  • Connectez WhatsApp à votre CRM grâce à une intégration Twilio.

Vous pouvez également consulter notre guide Comment créer un CRM WhatsApp pour les petites entreprises ou parcourir nos tutoriels vidéo.

Cela dépend du niveau de personnalisation souhaité. Vous pouvez démarrer en quelques minutes avec un modèle prédéfini, mais si vous souhaitez adapter chaque détail à votre entreprise, cela peut prendre plus de temps. Dans tous les cas, Hostinger Horizons rend le processus aussi rapide et intuitif que possible : il vous suffit de discuter avec l’IA, qui se charge du reste.

Oui – Avec Hostinger AI Builder, vous pouvez tout personnaliser. Décrivez simplement ce dont vous avez besoin avec vos propres mots et l’IA ajustera le design, le contenu et les fonctionnalités pour vous. Que vous ayez besoin d’un pipeline de vente spécifique, de champs de contact personnalisés ou d’une mise en page unique, vous pouvez continuer à l’affiner au fil des conversations jusqu’à ce qu’il s’adapte parfaitement à votre entreprise.

Hostinger Horizons n'est pas gratuit, mais vous pouvez l'essayer avant de souscrire un abonnement. Consultez notre guide détaillé sur comment démarrer et en tirer le meilleur parti.

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