Vous pouvez commencer gratuitement, sans carte de crédit. Une fois inscrit, vous recevez 5 crédits IA pour commencer à créer immédiatement. Le nombre de crédits utilisés dépend de la complexité de chaque prompt : les petites modifications coûtent moins d’un crédit, tandis que les projets plus ambitieux peuvent en consommer davantage. Vos crédits gratuits suffisent pour décrire votre prototype, le voir prendre vie et découvrir concrètement Horizons avant de vous engager. Lorsque vous êtes prêt à publier, il vous suffit de passer à l’une de nos formules payantes. L’hébergement et le nom de domaine sont déjà inclus : il ne vous reste plus qu’à publier votre prototype pour le mettre en ligne.