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Comment créer un prototype interactif avec l'IA
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Comment créer un prototype de site
Découvrez ce que les utilisateurs pensent de Hostinger Horizons
Le codage Vibe comprime le développement de 45 %, grâce à des outils comme Hostinger AI Builder qui transforment le langage naturel en prototypes fonctionnels en quelques heures au lieu de quelques semaines.
J'ai récemment eu la chance de tester le nouvel outil de création d'applications @Hostinger Horizons IA et je dois dire que j'ai été impressionné. 😎
Hostinger Horizons est peut-être l'outil de vibe coding le plus efficace pour créer des applications lucratives.
Hostinger Horizons propose une approche nouvelle et innovante pour créer des MVP et tester des idées avant de se lancer.
Découvrez à quel point il est facile de créer ce que vous souhaitez pour votre site web et vos clients grâce à l'IA HORIZONS de Hostinger ! C'est vraiment incroyable. Essayez-le par vous-même !
Hostinger Horizons est un outil avec lequel vous pouvez concrétiser une de vos idées. Il vous suffit de la décrire et ça fonctionne !
J'adore la tournure que prennent les choses avec @Hostinger Horizons ! La nouvelle mise à jour de l'IA est un vrai plaisir à utiliser. Elle a vraiment révolutionné les choses pour moi, mais aussi pour beaucoup d'autres.
Je me demande comment Hostinger a réussi à créer Horizons… C'est fou la vitesse à laquelle il permet à n'importe qui de déployer le front-end et le back-end.
Je ne peux pas vous dire combien de temps ce projet attendait sur ma liste un jour AVANT que vous ne fassiez l’IA Builder. Je ne sais rien du codage des Web Apps. 0 et le voilà. Mon projet de rêve pour aider les boursiers est LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons est vraiment révolutionnaire par rapport à tout le reste. Créer un sous-domaine pour mon blog sur mon application web a été super simple. J'étais impressionnée !
Vous pouvez maintenant créer des applications Web en entrant simplement une invite sur Hostinger AI Builder.
J'ai essayé Hostinger Horizons et c'est une véritable révolution ! Ce créateur d'applications IA sans code crée des sites et des applications web performants en quelques minutes : il conçoit, code et écrit pour vous. À essayer absolument.
C'est comme avoir un développeur web/logiciel performant prêt à créer tout ce que vous pouvez imaginer.
Vous pouvez créer des projets exceptionnels avec Hostinger Horizons. Ce n'est pas un outil de création de sites web classique, c'est bien plus que ça.
FAQ sur le prototypage de designs
Qu'est-ce que le prototypage ?
Le prototypage IA est le processus qui consiste à transformer une idée en un aperçu fonctionnel et interactif de votre application ou site Web – en utilisant l'IA pour gérer la conception, la mise en page et les fonctionnalités à votre place. Au lieu de passer des semaines dans des outils de conception ou d'attendre un développeur, vous décrivez simplement ce que vous voulez et l'IA le construit en quelques minutes. Avec AI Builder, votre prototype n'est pas seulement une maquette – c'est un aperçu fonctionnel et partageable que vous pouvez tester et affiner avant de vous engager dans un développement complet.
Vous voulez en savoir plus sur le processus de prototypage? Consultez notre guide du prototypage logiciel pour une plongée plus approfondie.
Ai-je besoin de compétences en design pour créer un prototype ?
Toute personne qui a une idée qu’elle souhaite visualiser, tester ou partager avant de s’engager dans un développement complet. Cela inclut :
- Fondateurs et entrepreneurs – validez votre concept auprès des investisseurs ou des premiers utilisateurs avant de dépenser dans le développement.
- Gestionnaires de produits – transformez les exigences en prototypes interactifs pour aligner les parties prenantes et réduire les cycles de révision.
- Pigistes et agences – montrez aux clients exactement comment leur projet sera et fonctionnera avant de le construire.
- Concepteurs – donnez vie aux concepts sans attendre un développeur.
- Toute personne ayant une idée – si vous pouvez la décrire, AI Builder peut la construire.
Aucune compétence en conception, aucune connaissance en codage et aucune formation technique requise.
Comment un prototype peut-il m'aider à obtenir un financement ou l'approbation d'un client ?
Un wireframe est un schéma visuel de base – il montre la structure et la mise en page sans style ni interactivité. Un prototype va plus loin – il ressemble à la vraie chose, avec des interactions fonctionnelles, du contenu réel et un design fonctionnel. Avec AI Builder, vous sautez entièrement l’étape du wireframe et passez directement à un prototype entièrement interactif, juste en décrivant ce dont vous avez besoin.
Le design créé est-il unique ?
Oui. Chaque prototype est créé à partir de vos indications spécifiques. Horizons adapte la structure, le style et le fonctionnement à votre idée, sans utiliser de templates recyclés ni de mises en page génériques.
Comment tester un prototype de site et obtenir des retours ?
Aucun du tout. AI Builder utilise une approche conversationnelle de la construction – souvent appelée vibe coding. Vous décrivez simplement ce que vous voulez en langage clair et l'IA le construit pour vous en temps réel. Vous voulez ajuster la mise en page? Demandez simplement. Besoin de modifier un flux utilisateur? Décrivez-le. Si vous êtes nouveau dans le concept, notre vibe coding guide vous explique tout ce que vous devez savoir.
Quelle est la différence entre un prototype et un site en ligne ?
Un prototype est comme un brouillon. Il a l'apparence d'un vrai produit, mais n'intègre pas forcément toutes les fonctionnalités. Un site en ligne, lui, est complet, opérationnel et accessible à tous sur Internet.
Puis-je transformer mon prototype en un vrai site fonctionnel sur Hostinger ?
Absolument. En un clic, vous pouvez publier votre prototype en tant que site, avec l'hébergement, le nom de domaine, l'email et tous les outils intégrés pour le SEO, la sécurité et bien plus encore.
Combien coûte la construction d'un prototype avec AI Builder prototype builder ?
Vous pouvez commencer gratuitement, sans carte de crédit. Une fois inscrit, vous recevez 5 crédits IA pour commencer à créer immédiatement. Le nombre de crédits utilisés dépend de la complexité de chaque prompt : les petites modifications coûtent moins d’un crédit, tandis que les projets plus ambitieux peuvent en consommer davantage. Vos crédits gratuits suffisent pour décrire votre prototype, le voir prendre vie et découvrir concrètement Horizons avant de vous engager. Lorsque vous êtes prêt à publier, il vous suffit de passer à l’une de nos formules payantes. L’hébergement et le nom de domaine sont déjà inclus : il ne vous reste plus qu’à publier votre prototype pour le mettre en ligne.