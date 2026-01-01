৫০০টিরও বেশি পদক্ষেপ এবং সংখ্যাটি বেড়েই চলেছে
৮৫% সাফল্যের হার
কোডি আমার উদ্বেগটি দ্রুত বুঝতে পেরেছিলেন এবং স্পষ্ট ও ধাপে ধাপে নির্দেশনা দিয়েছিলেন, যার ফলে কোনো রকম বিভ্রান্তি ছাড়াই আমার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।
কোডি, তাদের এআই সাপোর্ট, অসাধারণ। সত্যি বলতে, কোনো মানুষের সাথে কথা বলার চেয়ে আমি এটাই বেশি পছন্দ করি, কারণ এতে আমার তাড়াহুড়ো লাগে না।
তাদের এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট কোডি খুবই সহায়ক। আমাকে অগণিত হেল্প ডকুমেন্টের দিকে না পাঠিয়ে, এটি নিজেই আমার অ্যাকাউন্টের কাজগুলো করে দেয়। মনে হয় যেন হাতের কাছেই একজন জুনিয়র সিস্টেম অ্যাডমিন রয়েছে।
কোডি প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী
কোডি কী?
কোডি হলো হোস্টিংগারের এআই সাপোর্ট এজেন্ট – যা একটি সাধারণ চ্যাটের মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইট ও পরিষেবাগুলো পরিচালনা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি ওয়েবসাইট মাইগ্রেট করা ও ব্যাকআপ তৈরি করা থেকে শুরু করে ডিএনএস রেকর্ড পরিচালনা এবং সার্ভারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা পর্যন্ত ৫০০-র বেশি অ্যাডমিন-স্তরের কাজ সম্পাদন করে। কোডি সম্পর্কে আরও জানুন এই লিঙ্কে।
কোডি হোস্টিংগারের কোন কোন পণ্য সমর্থন করে?
কোডি হোস্টিংগারের সম্পূর্ণ ইকোসিস্টেম জুড়ে কাজ করে – ওয়েব হোস্টিং, ওয়ার্ডপ্রেস, ভিপিএস, ওয়েবসাইট বিল্ডার, হোস্টিংগার হরাইজনস, হোস্টিংগার মেইল, ডোমেইন এবং পেমেন্টস। আপনি যা-ই পরিচালনা করুন না কেন, সাহায্য করার জন্য কোডি রয়েছে।
কোডি কি আসলেই আমার অ্যাকাউন্টে কোনো পরিবর্তন করতে পারে, নাকি এটি শুধু প্রশ্নের উত্তর দেয়?
দুটোই – কিন্তু কোডিকে যা আলাদা করে তা হলো এটি নিজে থেকেই কাজ করে। আপনাকে কোনো হেল্প ডকের দিকে নির্দেশ করার পরিবর্তে, কোডি সরাসরি আপনার অ্যাকাউন্টে ডোমেইন সংযোগ করে, ডিএনএস সেটিংস আপডেট করে, প্লাগইন ইনস্টল করে এবং আরও অনেক কিছু করে।
কোডি কি মোবাইলে পাওয়া যায়?
কোডি যদি আমার সমস্যাটি সমাধান করতে না পারে তাহলে কী হবে?
কোডি ৮৫% সাপোর্ট ইন্টারঅ্যাকশন স্বাধীনভাবে পরিচালনা করে। এর আওতার বাইরের যেকোনো কিছুর জন্য, এটি আপনাকে একজন মানব বিশেষজ্ঞের সাথে সংযুক্ত করে, যাতে আপনি কখনো সমাধানহীন না থাকেন।