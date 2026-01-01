এক ক্লিকে ইনস্টলেশনের মাধ্যমে ফ্রিগেট স্থাপন করুন।
আপনার আইপি ক্যামেরার জন্য রিয়েল-টাইম লোকাল এআই অবজেক্ট ডিটেকশন সহ ওপেন-সোর্স নেটওয়ার্ক ভিডিও রেকর্ডার।
Frigate-এর জন্য একটি VPS প্ল্যান বেছে নিন
প্রতিটি প্ল্যানে আছে আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু এবং আরও অনেক কিছু
Frigate দিয়ে আপনি যা যা তৈরি করতে পারবেন
ফ্রিগেট হলো রিয়েল-টাইম অবজেক্ট ডিটেকশনকে কেন্দ্র করে নির্মিত একটি ওপেন-সোর্স নেটওয়ার্ক ভিডিও রেকর্ডার। এটি আপনার আইপি ক্যামেরা থেকে আসা স্ট্রিমগুলো ক্রমাগত বিশ্লেষণ করে, ঘটনাস্থলেই মানুষ, গাড়ি, প্রাণী এবং অন্যান্য বস্তু শনাক্ত করে এবং গতির প্রতিটি পিক্সেলের জন্য রেকর্ড না করে, শুধুমাত্র যখন প্রকৃতপক্ষে কোনো অর্থপূর্ণ ঘটনা ঘটে তখনই রেকর্ড করে বা সতর্ক করে।যেহেতু প্রতিটি ফ্রেম আপনার নিজস্ব সার্ভারে প্রসেস করা হয়, তাই ফুটেজ কখনোই আপনার নিয়ন্ত্রিত মেশিন থেকে বাইরে যায় না। এর জন্য কোনো ক্লাউড সাবস্ক্রিপশন, ক্যামেরা-ভিত্তিক ফি নেই এবং আপনার রেকর্ডিং কতদিন রাখা হবে, তা কোনো বিক্রেতা নির্ধারণ করে না। ফ্রিগেট এমন যেকোনো ক্যামেরার সাথে কাজ করে যা RTSP স্ট্রিম প্রদান করে, রেকর্ডিংগুলো লোকাল ডিস্কে সংরক্ষণ করে এবং অটোমেশনের জন্য হোম অ্যাসিস্ট্যান্ট ও MQTT-এর সাথে ইন্টিগ্রেট করে।
Frigate-এর মূল ফিচারগুলো
স্থানীয় এআই সনাক্তকরণ
বস্তুগুলি আপনার নিজস্ব হার্ডওয়্যারে রিয়েল টাইমে সনাক্ত করা হয়, তাই ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলেও সনাক্তকরণ কাজ করতে থাকে।
মিথ্যা সতর্কতা কম
ছায়া, বৃষ্টি বা পাশ দিয়ে যাওয়া হেডলাইটের কারণে নয়, বরং আসল মানুষ, গাড়ি বা প্রাণীর কারণে রেকর্ডিং এবং নোটিফিকেশন চালু হয়।
অবিচ্ছিন্ন রেকর্ডিং এবং পর্যালোচনা
সার্বক্ষণিক রেকর্ডিংগুলোর পাশাপাশি শনাক্ত করা ঘটনাগুলোর একটি টাইমলাইন থাকে, ফলে আপনি সরাসরি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটিতে চলে যেতে পারেন।
যেকোনো ক্যামেরার সাথে কাজ করে
যেকোনো ব্র্যান্ডের ক্যামেরা RTSP এর মাধ্যমে সংযুক্ত করুন, একটি একক প্রস্তুতকারক বা ক্লাউড পরিষেবাতে আবদ্ধ না থেকে।
Home Assistant ইন্টিগ্রেশন
শনাক্তকরণগুলি MQTT এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয় যাতে আলো, সাইরেন এবং অন্যান্য স্মার্ট হোম অটোমেশনগুলি কিছু দেখা মাত্রই প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।
অন্তর্নির্মিত রিস্ট্রিমিং
বান্ডেল করা go2rtc রিস্ট্রিমার প্রতিটি ক্যামেরা একবার টানে এবং প্রতিটি দর্শকের সাথে শেয়ার করে, ক্যামেরার উপর থেকে লোড কমিয়ে রাখে।
কেন Hostinger-এ Frigate রান করবেন
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
এক ক্লিকেই লঞ্চ করুন
একটি প্রি-কনফিগার করা সেটআপের সাহায্যে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি তাৎক্ষণিকভাবে আপ এবং রানিং করুন। কোনো ম্যানুয়াল ইনস্টলেশন বা জটিল সেটআপের ধাপ নেই।
নির্ভর করার মতো সিকিউরিটি
বিল্ট-ইন ফায়ারওয়াল, DDoS প্রোটেকশন এবং কন্টিনিউয়াস মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আপনার অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে সুরক্ষিত রাখুন।
বিল্ট-ইন Docker ম্যানেজার
এক জায়গা থেকেই একাধিক Docker কন্টেইনার রান এবং ম্যানেজ করুন। সহজেই আপনার প্রজেক্টগুলো ডিপ্লয়, আপডেট এবং মনিটর করুন।
নির্ভরযোগ্য Docker VPS হোস্টিং
আমি Hostinger-এর VPS হোস্টিং নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে খুশি! তাদের আপটাইম সবসময় সেরা মানের থাকে, যা আমার সাইটকে নির্ঝঞ্ঝাটভাবে চলতে সাহায্য করে। যখনই আমার সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম দ্রুত, অভিজ্ঞ এবং সত্যিকার অর্থেই সহায়ক ছিল।
Hostinger, AI চ্যাট বট + হিউম্যান চ্যাটের মাধ্যমে সবকিছুই মসৃণ এবং দুর্দান্ত, যদি AI আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে না পারে। আর ওদের VPS তো অসাধারণ, কোনও আপ-ডাউন নেই। ডেভেলপার টিম এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ। চালিয়ে যান 🚀
অবশেষে এমন একটি VPS হোস্টিং কোম্পানি পেয়েছি যারা কাজটা ঠিকভাবে করে! দাম বেশ সাশ্রয়ী। চমৎকার পোর্টাল যা ব্যবহারকারীদের সময়ের মূল্য দেয়। সিমলেস ব্যাকআপ। ভালো সাপোর্ট। নির্ভরযোগ্য। একদম রক-সলিড মনে হয়।
আমার সেল্ফ-হোস্টেড n8n ইনস্ট্যান্সের অ্যাক্সেস হারানোর পর আমি Hostinger সাপোর্টে যোগাযোগ করি এবং আমি সত্যিই মুগ্ধ। সাপোর্ট টিমের Kodee এবং Mohammad অবিশ্বাস্যরকম ধৈর্যশীল এবং আন্তরিক ছিলেন।
আমার Hostinger VPS-এ এই N8N আপগ্রেডটিতে সাহায্য করার জন্য Carla-কে অনেক ধন্যবাদ। তিনি বেশ প্রফেশনাল এবং নলেজেবল, আবারও ধন্যবাদ Carla।
Hostinger VPS এক কথায় অসাধারণ। এটি সবসময় কাজ করে। এটি সবসময় দ্রুত এবং স্থিতিশীল। কখনও ডাউন হয় না এবং কখনও ক্র্যাশ করে না।
কোম্পানিটি ভালো করছে, আমি তাদের মাধ্যমে যেসব নির্দিষ্ট সার্ভিস ব্যবহার করছি তা নিয়ে আমি খুব খুশি। দারুণ সব VPS সেটআপ এবং প্রাইস প্ল্যান থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য জায়গার মতো এতটা ব্যয়বহুল নয়।