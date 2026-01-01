Obtenha ajuda instantânea do Hostinger Agent, seu agente de suporte de IA
O seu atalho para o que precisa.
Alojamento web
Por que o Hostinger Agent é um mudador de jogo
Mais de 500 ações e a aumentar
Taxa de sucesso de 85%
À sua disposição, instantaneamente
Poupar dinheiro para lhe poupar dinheiro
Junte-se a milhões de clientes satisfeitos
O Agente Hostinger entendeu minha preocupação rapidamente e forneceu orientações claras, passo a passo que resolveram meu problema sem qualquer confusão.
O agente Hostinger, seu suporte de IA, é excelente. Na verdade, prefiro falar com uma pessoa porque não me sinto apressada.
Seu assistente de IA Hostinger Agent é MUITO útil. Em vez de me referir a infinitos documentos de ajuda, ele realmente faz coisas na minha conta. É como ter um administrador de sistema júnior em chamada.
Agente Hostinger FAQs
O que é um Agente Hostinger?
O Kodee é o agente de suporte de IA da Hostinger – criado para gerir os seus sites e serviços através de um chat simples. Ele executa mais de 500 ações de nível de administrador, desde a migração de sites e a criação de backups até à gestão de registos DNS e à verificação da saúde do servidor. Saiba mais sobre o Kodee.
Quais produtos Hostinger o Hostinger Agent suporta?
O Kodee funciona em todo o ecossistema da Hostinger – alojamento web, WordPress, VPS, Criador de Sites, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, domínios e pagamentos. Independentemente do que estiver a gerir, o Kodee está lá para ajudar.
A Hostinger Agent pode efetivamente efetuar alterações na minha conta, ou apenas responder a perguntas?
Ambos – mas o que diferencia o Hostinger Agent é que ele toma medidas. Em vez de apontar para um documento de ajuda, o Hostinger Agent conecta domínios, atualiza as configurações do DNS, instala plugins e muito mais, diretamente na sua conta.
O Hostinger Agent está disponível no celular?
Sim. O Hostinger Agent está disponível onde quer que você acesse o Hostinger – incluindo no celular e até mesmo no WhatsApp – para que a ajuda instantânea esteja sempre a uma mensagem de distância, onde quer que você esteja trabalhando.
O que acontece se o Hostinger Agent não conseguir resolver o meu problema?
O Hostinger Agent lida com 85% das interações de suporte de forma independente. Para qualquer coisa fora de seu alcance, ele conecta você com um especialista humano para que você nunca fique sem uma resolução.