Transforme cliques em clientes com um link na bio
Conduza o tráfego para o que interessa - venda, partilhe e cresça com um link poderoso.
Transforme a sua paixão em lucro
Construa a sua marca
Assuma o controlo total do aspeto e da sensação do seu site. Personalize cada detalhe com o nosso editor intuitivo de arrastar e largar e lance o seu site num domínio que reflita a sua marca.
Cresça com um marketing mais inteligente
Desbloqueie todo o potencial do seu link na bio com SEO incorporado, análises, captura de email e integrações de marketing.
Venda de tudo
Partilhe produtos físicos, transferências digitais, chamadas de formação, afiliados, produtos impressos a pedido... O seu link na bio foi concebido para converter.
Criado para crescer para além de um link na bio
+ meses GRÁTIS
Desfrute de tudo isto. Sem qualquer custo adicional.
Crie o seu link na bio em 3 passos
1. Escolha o template do seu site de biografia
2. Adicione os seus links e personalize
3. Publique
A ligação que cresce consigo
Escalabilidade ilimitada
Adicione facilmente páginas e secções à medida que cresce e utilize a IA para o ajudar a atualizar o design em segundos.
Loja integrada
Liste até 600 produtos, aceite mais de 100 métodos de pagamento e fique com mais do que ganha com zero taxas de transação ocultas.
Blogue incorporado
Partilhe ideias, crie confiança e aumente a visibilidade com publicações de blogues. Pronto para publicar sem problemas no seu site de biografia.
Conjunto de ferramentas de IA
A IA incorporada que o ajuda a criar melhor e mais rapidamente. Crie textos personalizados, crie visuais profissionais e otimize cada página com ferramentas SEO inteligentes.
