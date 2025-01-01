Na Instagramie, TikToku i Facebooku „link w bio” odnosi się do hiperłącza umieszczonego w sekcji bio użytkownika. Bio to miejsce, w którym użytkownik dzieli się informacjami o sobie i o tym, co oferuje.

Link w bio rozwiązuje wiele problemów użytkowników. Na przykład, bio ma często ścisłe ograniczenia liczby znaków, co oznacza, że użytkownicy muszą maksymalnie wykorzystać swoją przestrzeń i często mogą dodać tylko jeden link.

Linki zewnętrzne w postach lub podpisach również nie są klikalne na większości platform społecznościowych, co utrudnia kierowanie odbiorców na stronę internetową lub produkty.

Link w bio skutecznie rozwiązuje te problemy, pozwalając użytkownikom kierować swoją publiczność do blogów, produktów, portfolio i innych zasobów – wszystko w jednym miejscu.