O que é o alojamento cPanel?

O serviço de alojamento cPanel é essencialmente um alojamento web Linux com o cPanel instalado. É fiável, fácil de utilizar e inclui tudo o que é necessário para gerir o seu site sem problemas. A sua interface de fácil utilização e a vasta gama de funcionalidades para gerir ficheiros de sites, MySQL, rastreio de dados, estatísticas e outros aspetos avançados são o que fazem do cPanel um dos painéis de controlo mais populares do mundo.