Frigate هو مسجل فيديو شبكي مفتوح المصدر مبني على أساس الكشف عن الأجسام في الوقت الفعلي. يقوم بتحليل البث المباشر من كاميرات IP الخاصة بك باستمرار، ويحدد الأشخاص والسيارات والحيوانات والأجسام الأخرى في الموقع، ولا يسجل أو ينبه إلا عند حدوث شيء ذي مغزى بدلاً من التسجيل عند كل حركة.

بما أن كل إطار يُعالج على خادمك الخاص، فإن اللقطات لا تغادر الجهاز الذي تتحكم به أبدًا، دون الحاجة إلى اشتراك سحابي، أو رسوم لكل كاميرا، أو أي جهة خارجية تحدد مدة الاحتفاظ بتسجيلاتك. يعمل نظام Frigate مع أي كاميرا توفر بث RTSP، ويخزن التسجيلات على القرص المحلي، ويتكامل مع Home Assistant وMQTT لأتمتة العمليات.