Distribuisci AiToEarn con 1 click.
Agente di content marketing AI open source per aziende individuali, creatori e brand, per pubblicare su oltre 12 piattaforme social.
Scegli un piano VPS per AiToEarn
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con AiToEarn
AiToEarn è un agente di content marketing AI open-source che aiuta creatori, aziende individuali e brand a generare, programmare e distribuire contenuti su Douyin, Xiaohongshu (Rednote), Kuaishou, Bilibili, TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, X (Twitter), Pinterest e LinkedIn da un'unica interfaccia.
L'auto-hosting di AiToEarn sul tuo VPS mantiene i token dell'account, i media generati e le analisi di pubblicazione sotto il tuo controllo, elimina le tariffe SaaS basate sui posti e ti permette di integrare i tuoi provider AI e le credenziali Relay per OAuth senza registrarti come sviluppatore su ogni piattaforma.
Funzionalità principali di AiToEarn
Pubblicazione multi-piattaforma
Pubblica video, articoli e post su oltre 12 reti, inclusi Douyin, TikTok, YouTube, Instagram, X e LinkedIn, da un unico flusso di lavoro condiviso.
Generazione di Contenuti AI
L'agente AI integrato genera testi, espande o riscrive bozze e produce immagini e brevi video personalizzati per ogni piattaforma di destinazione.
OAuth tramite Relay
Collega ogni piattaforma supportata con una singola chiave API tramite il servizio AiToEarn Relay — non sono richiesti account sviluppatore per piattaforma.
MCP & Agente Pronto
Il supporto nativo del protocollo MCP ti permette di gestire AiToEarn da Claude, Cursor e altri runtime di agenti tramite le stesse API che la UI web utilizza.
Archiviazione self-hosted
Include un archivio oggetti compatibile con S3 integrato, un set di repliche MongoDB e una cache Redis in modo che tutti i media, gli account e le code rimangano sul tuo VPS.
Perché eseguire AiToEarn su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.