NixOS VPS hosting
डिक्लेरेटिव कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टेंट रोलबैक के साथ रिप्रोड्यूसिबल सर्वर बनाएं
अपना मनचाहा NixOS VPS होस्टिंग प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो कभी खराब नहीं होता
आधुनिक इंटरफ़ेस, बेजोड़ विश्वसनीयता
उच्च प्रदर्शन
वेबसाइट लोड होने में एक सेकंड की देरी भी आपके संभावित ग्राहकों को नुकसान पहुंचा सकती है। उच्च-प्रदर्शन वाले EPYC प्रोसेसर और NVMe स्टोरेज यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी वेबसाइट बेहतरीन प्रदर्शन करे।
उच्च सुरक्षा
मजबूत डीडीओएस सुरक्षा के साथ अपनी साइट और अपने ग्राहकों को हैकर्स से सुरक्षित रखें, और स्वचालित मैलवेयर स्कैनिंग का उपयोग करके दुर्भावनापूर्ण फ़ाइलों की जल्द पहचान करें।
उच्च मापनीयता
छोटे स्तर से शुरुआत करें और जैसे-जैसे आपका व्यवसाय बढ़े, वैसे-वैसे इसे बढ़ाते जाएं। जब भी आपको लगे कि आपको अधिक CPU, RAM या स्टोरेज की आवश्यकता है, तो अपने VPS होस्टिंग प्लान को अपग्रेड करना बस कुछ ही क्लिक का काम है।
उच्च प्रदर्शन
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उच्च सुरक्षा
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उच्च मापनीयता
छोटे स्तर से शुरुआत करें और जैसे-जैसे आपका व्यवसाय बढ़े, वैसे-वैसे इसे बढ़ाते जाएं। जब भी आपको लगे कि आपको अधिक CPU, RAM या स्टोरेज की आवश्यकता है, तो अपने VPS होस्टिंग प्लान को अपग्रेड करना बस कुछ ही क्लिक का काम है।
वेब पेशेवरों के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।
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NixOS VPS से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
NixOS VPS होस्टिंग क्या है?
NixOS VPS होस्टिंग एक ऐसी सेवा है जो आपको अपने वर्चुअल सर्वर पर NixOS Linux डिस्ट्रीब्यूशन चलाने की सुविधा देती है। पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूशन के विपरीत, NixOS को डिक्लेरेटिव तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है – आपका पूरा सिस्टम एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में वर्णित होता है जिसे वर्ज़न-कंट्रोल किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है और किसी भी अन्य सर्वर पर पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है। Nix पैकेज मैनेजर और इसके 100,000 से अधिक पैकेजों के संग्रह के साथ मिलकर, यह आपको एक ऐसा सर्वर वातावरण प्रदान करता है जो पूर्वानुमानित, पुन: प्रस्तुत करने योग्य और कुछ गड़बड़ होने पर आसानी से रिकवर करने योग्य होता है।
NixOS का उपयोग करने के क्या फायदे हैं?
NixOS पारंपरिक Linux डिस्ट्रीब्यूशन की तुलना में कई फायदे प्रदान करता है। इसकी डिक्लेरेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आपका पूरा सर्वर सेटअप एक ही फ़ाइल में रहता है – आप इसे Git में ट्रैक कर सकते हैं, लागू करने से पहले परिवर्तनों की समीक्षा कर सकते हैं, और कुछ ही मिनटों में एक समान सर्वर का पुनर्निर्माण कर सकते हैं।
NixOS में अपग्रेड एटॉमिक होते हैं: सिस्टम या तो पूरी तरह से नए कॉन्फ़िगरेशन पर स्विच हो जाता है या पुराने पर ही रहता है, इसलिए आप कभी भी आधे-अधूरे अपग्रेड या खराब स्थिति में नहीं फंसते। प्रत्येक परिवर्तन एक नई "पीढ़ी" बनाता है, और आप बूट मेनू से भी तुरंत किसी भी पिछली पीढ़ी पर वापस जा सकते हैं।
Nix पैकेज मैनेजर निर्भरता संबंधी टकरावों को भी समाप्त करता है। प्रत्येक पैकेज अलग से स्थापित किया जाता है, इसलिए आप एक ही सॉफ़्टवेयर के कई संस्करणों को साथ-साथ चला सकते हैं – विकास, परीक्षण और बहु-परियोजना सर्वरों के लिए आदर्श।
मैं अपने वीपीएस पर NixOS कैसे इंस्टॉल करूं?
To install NixOS on Hostinger's VPS hosting, follow these steps:
- Log in to your hPanel account and navigate to VPS at the top bar.
- Select the server you wish to use for the installation.
- Under the OS & Panel section, click Operating System.
- Select Plain OS, and choose the NixOS template from the dropdown menu.
- Click Change OS to install this template to your VPS.
Once installation is complete, connect to your server via SSH and start defining your system in /etc/nixos/configuration.nix. Apply any changes by running nixos-rebuild switch.
NixOS पर अपडेट और रोलबैक कैसे काम करते हैं?
क्या मैं अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स को होस्टिंगर के NixOS VPS पर माइग्रेट कर सकता हूँ?
Yes. Because NixOS is configured as code, migration usually means translating your current setup – web server, databases, runtimes, firewall rules – into your configuration.nix file. Once written, the same configuration can be applied to any NixOS server, making future migrations effortless.
Before migrating your project to Hostinger's VPS, prepare backups of your website files and databases. Then set up your new VPS with NixOS, define your services in the configuration, and import your data. Once everything works as intended, point your domain name to the new IP address, and that's it!
NixOS VPS होस्टिंग के लिए कौन-कौन से सहायता विकल्प उपलब्ध हैं?
We offer AI Assistant in every VPS hosting solution, so you can easily find answers to your questions without browsing through dozens of forums.
But if you like reading, you can also explore our vast library of VPS Tutorials and knowledge-base articles. Prefer watching? Check out Hostinger Academy; we have plenty of easy-to-follow video tutorials on virtual private server management.
NixOS also has extensive official documentation (the NixOS manual and Wiki), an active Discourse community forum, and a Matrix chat where you can get help from experienced users and contributors.
A couple of notes: I assumed NixOS lands under Plain OS rather than Applications in the hPanel template dropdown – adjust step 4 if it ships as a panel/app template instead. Also, if you want to reference the current release anywhere, the latest stable is NixOS 25.11 "Xantusia" (released end of November 2025, supported until June 30, 2026), though I'd avoid hardcoding version numbers on an evergreen landing page.