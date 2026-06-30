NixOS पारंपरिक Linux डिस्ट्रीब्यूशन की तुलना में कई फायदे प्रदान करता है। इसकी डिक्लेरेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आपका पूरा सर्वर सेटअप एक ही फ़ाइल में रहता है – आप इसे Git में ट्रैक कर सकते हैं, लागू करने से पहले परिवर्तनों की समीक्षा कर सकते हैं, और कुछ ही मिनटों में एक समान सर्वर का पुनर्निर्माण कर सकते हैं।

NixOS में अपग्रेड एटॉमिक होते हैं: सिस्टम या तो पूरी तरह से नए कॉन्फ़िगरेशन पर स्विच हो जाता है या पुराने पर ही रहता है, इसलिए आप कभी भी आधे-अधूरे अपग्रेड या खराब स्थिति में नहीं फंसते। प्रत्येक परिवर्तन एक नई "पीढ़ी" बनाता है, और आप बूट मेनू से भी तुरंत किसी भी पिछली पीढ़ी पर वापस जा सकते हैं।

Nix पैकेज मैनेजर निर्भरता संबंधी टकरावों को भी समाप्त करता है। प्रत्येक पैकेज अलग से स्थापित किया जाता है, इसलिए आप एक ही सॉफ़्टवेयर के कई संस्करणों को साथ-साथ चला सकते हैं – विकास, परीक्षण और बहु-परियोजना सर्वरों के लिए आदर्श।