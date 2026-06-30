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NixOS VPS hosting

डिक्लेरेटिव कॉन्फ़िगरेशन और इंस्टेंट रोलबैक के साथ रिप्रोड्यूसिबल सर्वर बनाएं

मुफ़्त स्वचालित साप्ताहिक बैकअप
एआई-प्रबंधित वीपीएस
ऑटो मैलवेयर स्कैनर
599/माह
अपना प्लान चुनें
30 दिन की मनी-बैक गारंटी
निक्सोस हीरो

अपना मनचाहा NixOS VPS होस्टिंग प्लान चुनें

64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
प्लान चुनें
2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
599/माह
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
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50 GB NVMe डिस्क स्पेस
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KVM 2
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
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400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ

हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
मुफ्त साप्ताहिक बैकअप्स
फायरवॉल प्रबंधन
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
AI वेब टर्मिनल
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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1 Gbps की नेटवर्क गति
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो कभी खराब नहीं होता

NixOS एक Linux डिस्ट्रीब्यूशन है जो एक बिल्कुल अलग विचार पर आधारित है: आपका पूरा सिस्टम एक ही डिक्लेरेटिव कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में परिभाषित होता है। पैकेज, सेवाएं, उपयोगकर्ता, फ़ायरवॉल नियम और नेटवर्किंग सभी कोड के रूप में वर्णित होते हैं, इसलिए हर डिप्लॉयमेंट पूरी तरह से रिप्रोड्यूसिबल होता है। अपग्रेड एटॉमिक होते हैं, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो आप एक कमांड से पिछली कार्यशील स्थिति में वापस जा सकते हैं।

हमारी NixOS VPS होस्टिंग के साथ, आपको एक प्रतिलिपि योग्य, स्व-दस्तावेजीकरण करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम और किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट को चलाने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन का सही संयोजन मिलता है, चाहे वह एक एकल वेब एप्लिकेशन हो या कोड के रूप में प्रबंधित समान उत्पादन सर्वरों का एक समूह।
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निक्सोस 1

आधुनिक इंटरफ़ेस, बेजोड़ विश्वसनीयता

NixOS के सहज इंटरफ़ेस को हमारी तेज़, सुरक्षित और स्केलेबल VPS होस्टिंग के साथ मिलाएं।

उच्च प्रदर्शन

वेबसाइट लोड होने में एक सेकंड की देरी भी आपके संभावित ग्राहकों को नुकसान पहुंचा सकती है। उच्च-प्रदर्शन वाले EPYC प्रोसेसर और NVMe स्टोरेज यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी वेबसाइट बेहतरीन प्रदर्शन करे।

निक्सोस 2

उच्च सुरक्षा

मजबूत डीडीओएस सुरक्षा के साथ अपनी साइट और अपने ग्राहकों को हैकर्स से सुरक्षित रखें, और स्वचालित मैलवेयर स्कैनिंग का उपयोग करके दुर्भावनापूर्ण फ़ाइलों की जल्द पहचान करें।

निक्सोस 3

उच्च मापनीयता

छोटे स्तर से शुरुआत करें और जैसे-जैसे आपका व्यवसाय बढ़े, वैसे-वैसे इसे बढ़ाते जाएं। जब भी आपको लगे कि आपको अधिक CPU, RAM या स्टोरेज की आवश्यकता है, तो अपने VPS होस्टिंग प्लान को अपग्रेड करना बस कुछ ही क्लिक का काम है।

निक्सोस 4

उच्च प्रदर्शन

वेबसाइट लोड होने में एक सेकंड की देरी भी आपके संभावित ग्राहकों को नुकसान पहुंचा सकती है। उच्च-प्रदर्शन वाले EPYC प्रोसेसर और NVMe स्टोरेज यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी वेबसाइट बेहतरीन प्रदर्शन करे।

निक्सोस 2

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मजबूत डीडीओएस सुरक्षा के साथ अपनी साइट और अपने ग्राहकों को हैकर्स से सुरक्षित रखें, और स्वचालित मैलवेयर स्कैनिंग का उपयोग करके दुर्भावनापूर्ण फ़ाइलों की जल्द पहचान करें।

निक्सोस 3

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छोटे स्तर से शुरुआत करें और जैसे-जैसे आपका व्यवसाय बढ़े, वैसे-वैसे इसे बढ़ाते जाएं। जब भी आपको लगे कि आपको अधिक CPU, RAM या स्टोरेज की आवश्यकता है, तो अपने VPS होस्टिंग प्लान को अपग्रेड करना बस कुछ ही क्लिक का काम है।

निक्सोस 4

सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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वैश्विक सर्वर आपकी सेवा में उपलब्ध हैं

हमारे डेटा सेंटर एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं। तेज़ कंटेंट डिलीवरी के लिए अपने लक्षित दर्शकों के नज़दीक स्थित सर्वर का चयन करें।

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वेब पेशेवरों के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
Omkar

अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
Martin K

ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

AI की मदद से अपने NixOS VPS को मैनेज करें।

AI द्वारा प्रबंधित NixOS VPS सर्वर प्रबंधन को सरल बनाता है। अब आप अपनी स्थानीय भाषा में सहज बातचीत के माध्यम से अपने वातावरण को नियंत्रित कर सकते हैं। AI एजेंट हमेशा चालू रहता है और बिना किसी अतिरिक्त लागत के उपलब्ध है, जो VPS प्रबंधन के सभी कार्यों में सहायता करता है। चाहे आप अपनी configuration.nix फ़ाइल को संपादित कर रहे हों, किसी खराब जनरेशन को रोल बैक कर रहे हों या अपने फ़ायरवॉल को अपडेट कर रहे हों, AI एजेंट सरल निर्देशों को विश्वसनीय सर्वर संचालन में बदलकर प्रक्रिया को सरल बनाता है और आपका समय बचाता है।

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निक्सोस 5

30 दिन की मनी-बैक गारंटी

हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

आज ही शुरुआत करें
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रेटिंग:
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NixOS VPS से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

NixOS वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग सेवाओं के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें।

NixOS VPS होस्टिंग एक ऐसी सेवा है जो आपको अपने वर्चुअल सर्वर पर NixOS Linux डिस्ट्रीब्यूशन चलाने की सुविधा देती है। पारंपरिक डिस्ट्रीब्यूशन के विपरीत, NixOS को डिक्लेरेटिव तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है – आपका पूरा सिस्टम एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में वर्णित होता है जिसे वर्ज़न-कंट्रोल किया जा सकता है, कॉपी किया जा सकता है और किसी भी अन्य सर्वर पर पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है। Nix पैकेज मैनेजर और इसके 100,000 से अधिक पैकेजों के संग्रह के साथ मिलकर, यह आपको एक ऐसा सर्वर वातावरण प्रदान करता है जो पूर्वानुमानित, पुन: प्रस्तुत करने योग्य और कुछ गड़बड़ होने पर आसानी से रिकवर करने योग्य होता है।

NixOS पारंपरिक Linux डिस्ट्रीब्यूशन की तुलना में कई फायदे प्रदान करता है। इसकी डिक्लेरेटिव कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आपका पूरा सर्वर सेटअप एक ही फ़ाइल में रहता है – आप इसे Git में ट्रैक कर सकते हैं, लागू करने से पहले परिवर्तनों की समीक्षा कर सकते हैं, और कुछ ही मिनटों में एक समान सर्वर का पुनर्निर्माण कर सकते हैं।

NixOS में अपग्रेड एटॉमिक होते हैं: सिस्टम या तो पूरी तरह से नए कॉन्फ़िगरेशन पर स्विच हो जाता है या पुराने पर ही रहता है, इसलिए आप कभी भी आधे-अधूरे अपग्रेड या खराब स्थिति में नहीं फंसते। प्रत्येक परिवर्तन एक नई "पीढ़ी" बनाता है, और आप बूट मेनू से भी तुरंत किसी भी पिछली पीढ़ी पर वापस जा सकते हैं।

Nix पैकेज मैनेजर निर्भरता संबंधी टकरावों को भी समाप्त करता है। प्रत्येक पैकेज अलग से स्थापित किया जाता है, इसलिए आप एक ही सॉफ़्टवेयर के कई संस्करणों को साथ-साथ चला सकते हैं – विकास, परीक्षण और बहु-परियोजना सर्वरों के लिए आदर्श।

To install NixOS on Hostinger's VPS hosting, follow these steps:

  1. Log in to your hPanel account and navigate to VPS at the top bar.
  2. Select the server you wish to use for the installation.
  3. Under the OS & Panel section, click Operating System.
  4. Select Plain OS, and choose the NixOS template from the dropdown menu.
  5. Click Change OS to install this template to your VPS.

Once installation is complete, connect to your server via SSH and start defining your system in /etc/nixos/configuration.nix. Apply any changes by running nixos-rebuild switch.

NixOS को अपडेट करना बहुत आसान है, बस अपनी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को संपादित करें और nixos-rebuild switch कमांड चलाएँ। सिस्टम बैकग्राउंड में नई कॉन्फ़िगरेशन तैयार करता है और तुरंत उस पर स्विच कर देता है – आपका सर्वर तब तक पुरानी कॉन्फ़िगरेशन पर चलता रहेगा जब तक नई तैयार नहीं हो जाती। प्रत्येक रीबिल्ड एक नई सिस्टम पीढ़ी बनाता है। यदि किसी अपडेट से समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, तो पिछली पीढ़ी पर तुरंत वापस जाने के लिए nixos-rebuild switch --rollback कमांड चलाएँ, या बूट मेनू से सीधे पुरानी पीढ़ी का चयन करें। यह NixOS को उत्पादन में चलाने के लिए सबसे सुरक्षित वितरणों में से एक बनाता है, क्योंकि कोई भी खराब अपडेट आपके सर्वर को कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ता जिसे ठीक न किया जा सके।

Yes. Because NixOS is configured as code, migration usually means translating your current setup – web server, databases, runtimes, firewall rules – into your configuration.nix file. Once written, the same configuration can be applied to any NixOS server, making future migrations effortless.

Before migrating your project to Hostinger's VPS, prepare backups of your website files and databases. Then set up your new VPS with NixOS, define your services in the configuration, and import your data. Once everything works as intended, point your domain name to the new IP address, and that's it!

We offer AI Assistant in every VPS hosting solution, so you can easily find answers to your questions without browsing through dozens of forums.

But if you like reading, you can also explore our vast library of VPS Tutorials and knowledge-base articles. Prefer watching? Check out Hostinger Academy; we have plenty of easy-to-follow video tutorials on virtual private server management.

NixOS also has extensive official documentation (the NixOS manual and Wiki), an active Discourse community forum, and a Matrix chat where you can get help from experienced users and contributors.

A couple of notes: I assumed NixOS lands under Plain OS rather than Applications in the hPanel template dropdown – adjust step 4 if it ships as a panel/app template instead. Also, if you want to reference the current release anywhere, the latest stable is NixOS 25.11 "Xantusia" (released end of November 2025, supported until June 30, 2026), though I'd avoid hardcoding version numbers on an evergreen landing page.

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