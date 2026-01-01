होस्टिंगर एजेंट, होस्टिंगर का एआई सपोर्ट एजेंट है – जिसे एक सरल चैट के माध्यम से आपकी वेबसाइटों और सेवाओं को प्रबंधित करने के लिए बनाया गया है। यह वेबसाइटों को माइग्रेट करने और बैकअप बनाने से लेकर DNS रिकॉर्ड प्रबंधित करने और सर्वर की स्थिति की जाँच करने तक, 500 से अधिक प्रशासनिक कार्य करता है। होस्टिंगर एजेंट के बारे में अधिक जानने के लिए देखें।