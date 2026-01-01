Hostinger Agent, आपके AI सपोर्ट एजेंट से तुरंत मदद प्राप्त करें

होस्टिंगर एजेंट प्रतिदिन 45,000 से अधिक चैट को संभालता है - सेवाओं का प्रबंधन करना, ब्लॉग पोस्ट लिखना और वेबसाइटों को माइग्रेट करना - यह सब एक सरल बातचीत के माध्यम से होता है।
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काम पूरा करने का आपका शॉर्टकट

होस्टिंगर एजेंट आपके सभी होस्टिंगर उत्पादों में, यहां तक ​​कि आपके फोन पर भी, आपके साथ है - बस इसे बताएं कि आपको क्या चाहिए।

वेब होस्टिंग

वेबसाइट को माइग्रेट करें
इसे तेज करो
बैकअप बनाएं
hPanel में सेटिंग्स ढूंढें
साइटों, डेटाबेस और उपकरणों का प्रबंधन करें
वेब होस्टिंग

Hostinger Agent क्यों गेम चेंजर है?

500+ ऐक्शन और गिनती जारी है

होस्टिंगर एजेंट 500 से अधिक एडमिन-लेवल के कार्य करता है, जिनमें वेबसाइट माइग्रेशन, बैकअप और सर्वर हेल्थ चेक शामिल हैं।
होस्टिंगर एजेंट होस्टिंगर में होने वाली 85% सपोर्ट संबंधी बातचीत को संभालता है, जिसमें औसत ग्राहक संतुष्टि स्कोर 77% है।
होस्टिंगर एजेंट औसतन केवल 9 सेकंड में सवालों के जवाब देता है, जो लगभग 800 विशेषज्ञों का काम करता है।
होस्टिंगर एजेंट से हमें इस साल 14 मिलियन यूरो से अधिक की बचत होगी। इससे हम बाजार में सबसे कम कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना जारी रख सकेंगे।

क्या आप WhatsApp पसंद करते हैं? Hostinger एजेंट आपकी मदद के लिए मौजूद है।

प्लान्स, सेटअप और ट्रबलशूटिंग के लिए वही सहायता पाएं, सीधे उसी ऐप में जिसका आप पहले से उपयोग कर रहे हैं।
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हमारे लाखों संतुष्ट ग्राहकों में शामिल हों

होस्टिंगर एजेंट ने मेरी समस्या को तुरंत समझ लिया और स्पष्ट, चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान किया जिससे मेरी समस्या बिना किसी भ्रम के हल हो गई।

Anas Rk

Anas Rk

होस्टिंगर एजेंट, उनकी एआई सपोर्ट सेवा, शानदार है। मुझे तो किसी व्यक्ति से बात करने के बजाय इससे बात करना ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें मुझे जल्दबाजी महसूस नहीं होती।

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

होस्टिंगर एजेंट का एआई सहायक बेहद मददगार है। यह मुझे अंतहीन सहायता दस्तावेज़ों का हवाला देने के बजाय, मेरे खाते में काम करता है। यह ऐसा है मानो कोई जूनियर सिस्टम एडमिन हमेशा उपलब्ध हो।

Philip

Philip

बस होस्टिंगर एजेंट को बता दें और समझ लीजिए काम हो गया।

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होस्टिंगर एजेंट से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

होस्टिंगर एजेंट नामक हमारे एआई ग्राहक सहायता एजेंट के बारे में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर यहां पाएं।

होस्टिंगर एजेंट, होस्टिंगर का एआई सपोर्ट एजेंट है – जिसे एक सरल चैट के माध्यम से आपकी वेबसाइटों और सेवाओं को प्रबंधित करने के लिए बनाया गया है। यह वेबसाइटों को माइग्रेट करने और बैकअप बनाने से लेकर DNS रिकॉर्ड प्रबंधित करने और सर्वर की स्थिति की जाँच करने तक, 500 से अधिक प्रशासनिक कार्य करता है। होस्टिंगर एजेंट के बारे में अधिक जानने के लिए देखें

होस्टिंगर एजेंट होस्टिंगर के संपूर्ण इकोसिस्टम में काम करता है – वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस, वीपीएस, वेबसाइट बिल्डर, होस्टिंगर एआई बिल्डर, होस्टिंगर मेल, डोमेन और भुगतान। आप जो भी प्रबंधित कर रहे हों, होस्टिंगर एजेंट आपकी सहायता के लिए मौजूद है।

दोनों ही काम करते हैं – लेकिन होस्टिंगर एजेंट की खासियत यह है कि यह सीधे कार्रवाई करता है। होस्टिंगर एजेंट आपको किसी सहायता दस्तावेज़ की ओर निर्देशित करने के बजाय, सीधे आपके खाते में डोमेन कनेक्ट करता है, DNS सेटिंग्स अपडेट करता है, प्लगइन इंस्टॉल करता है, और भी बहुत कुछ करता है।
जी हां। होस्टिंगर एजेंट हर उस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है जहां आप होस्टिंगर का इस्तेमाल करते हैं – मोबाइल और यहां तक ​​कि व्हाट्सएप पर भी – इसलिए आप जहां से भी काम कर रहे हों, तुरंत मदद सिर्फ एक मैसेज दूर है।

होस्टिंगर एजेंट 85% सहायता संबंधी बातचीत को स्वतंत्र रूप से संभालता है। इसके दायरे से बाहर की किसी भी समस्या के लिए, यह आपको एक विशेषज्ञ से जोड़ता है ताकि आपको कभी भी समाधान के बिना न रहना पड़े।

हमें आपकी गोपनीयता का ख्याल है

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