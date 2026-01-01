Hostinger Agent, आपके AI सपोर्ट एजेंट से तुरंत मदद प्राप्त करें
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होस्टिंगर एजेंट ने मेरी समस्या को तुरंत समझ लिया और स्पष्ट, चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान किया जिससे मेरी समस्या बिना किसी भ्रम के हल हो गई।
होस्टिंगर एजेंट, उनकी एआई सपोर्ट सेवा, शानदार है। मुझे तो किसी व्यक्ति से बात करने के बजाय इससे बात करना ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें मुझे जल्दबाजी महसूस नहीं होती।
होस्टिंगर एजेंट का एआई सहायक बेहद मददगार है। यह मुझे अंतहीन सहायता दस्तावेज़ों का हवाला देने के बजाय, मेरे खाते में काम करता है। यह ऐसा है मानो कोई जूनियर सिस्टम एडमिन हमेशा उपलब्ध हो।
होस्टिंगर एजेंट से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
होस्टिंगर एजेंट क्या है?
होस्टिंगर एजेंट, होस्टिंगर का एआई सपोर्ट एजेंट है – जिसे एक सरल चैट के माध्यम से आपकी वेबसाइटों और सेवाओं को प्रबंधित करने के लिए बनाया गया है। यह वेबसाइटों को माइग्रेट करने और बैकअप बनाने से लेकर DNS रिकॉर्ड प्रबंधित करने और सर्वर की स्थिति की जाँच करने तक, 500 से अधिक प्रशासनिक कार्य करता है। होस्टिंगर एजेंट के बारे में अधिक जानने के लिए देखें।
Hostinger Agent किन Hostinger उत्पादों को सपोर्ट करता है?
होस्टिंगर एजेंट होस्टिंगर के संपूर्ण इकोसिस्टम में काम करता है – वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस, वीपीएस, वेबसाइट बिल्डर, होस्टिंगर एआई बिल्डर, होस्टिंगर मेल, डोमेन और भुगतान। आप जो भी प्रबंधित कर रहे हों, होस्टिंगर एजेंट आपकी सहायता के लिए मौजूद है।
क्या होस्टिंगर एजेंट वास्तव में मेरे खाते में बदलाव कर सकता है, या यह केवल सवालों के जवाब देता है?
क्या Hostinger Agent मोबाइल पर उपलब्ध है?
अगर होस्टिंगर एजेंट मेरी समस्या का समाधान नहीं कर पाता है तो क्या होगा?
होस्टिंगर एजेंट 85% सहायता संबंधी बातचीत को स्वतंत्र रूप से संभालता है। इसके दायरे से बाहर की किसी भी समस्या के लिए, यह आपको एक विशेषज्ञ से जोड़ता है ताकि आपको कभी भी समाधान के बिना न रहना पड़े।