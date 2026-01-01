Template website travel
Tanya Jawab (FAQ) template website
Apa itu template website?
Template website, atau disebut juga tema website, adalah layout website siap pakai yang sudah memiliki struktur, elemen desain, dan contoh konten yang bisa langsung digunakan. Template merupakan desain awal yang bisa dikustomisasi dengan menambahkan teks, gambar, brand, dan fitur hingga menjadi website yang lengkap.
Template website Hostinger umumnya berisi:
- Layout halaman (beranda, tentang, kontak, dll.)
- Elemen desain, seperti font, warna, dan bagian
- Struktur navigasi
- Desain yang responsif supaya website bisa diakses lewat ponsel dan desktop.
Dengan template, Anda tidak perlu lagi membuat atau coding website dari nol. Cukup pilih satu yang Anda suka dan sesuai kebutuhan, lalu atur tampilannya agar selaras dengan proyek atau identitas brand.
Apa saja jenis template website?
Kami menyediakan template website untuk berbagai kebutuhan dan jenis industri. Desainnya bervariasi, mulai dari tampilan yang simpel dan minimalis hingga tampilan modern yang penuh warna.
Beberapa kategori template populer meliputi ecommerce, portofolio, bisnis, resume, blog, marketing, dan fashion. Tersedia juga template kosong jika Anda punya desain sendiri.
Bagaimana cara memilih template yang tepat?
Tentukan lebih dulu tujuan yang ingin dicapai lewat website. Dengan begitu, Anda bisa memilih jenis website, serta template yang paling tepat. Misalnya:
- Template website bisnis untuk perusahaan
- Template portofolio untuk menampilkan karya
- Template ecommerce untuk menjual produk online.
Setelah itu, pertimbangkan hal-hal berikut:
- Fitur dan fungsi yang dibutuhkan. Misalnya, harus ada halaman produk dan metode pembayaran di website ecommerce, atau layout bergaya blog supaya influencer atau kreator bisa berbagi cerita dan foto.
- Layout dan gaya desain. Pilihlah layout sesuai dengan konten, seperti desain yang minimalis untuk portofolio atau layout yang lebih dinamis untuk bisnis.
- Selaras dengan identitas brand. Tampilan dan nuansa template harus mendekati gaya brand Anda, jadi lebih mudah untuk dikustomisasi nantinya.
Apa ciri-ciri template desain web yang bagus?
Tidak ada jawaban pasti, tapi template website yang bagus sebaiknya responsif di perangkat mobile, dibuat menggunakan HTML5, serta mengikuti prinsip dan tren desain modern.
Selain itu, template layout website yang bagus harus serbaguna. Misalnya, desain website one-page bisa diubah menjadi toko online dengan menambahkan halaman dan fitur ecommerce.
Bagaimana cara buat website dengan template?
Cukup pilih desain website yang Anda suka dan lihat tampilannya sebelum diedit.
Kami menyediakan dua jenis template, yaitu Hostinger Website Builder dan Horizons. Kedua template ini mobile-friendly, teroptimasi SEO, dan mudah dikustomisasi. Hanya saja, cara pengeditannya berbeda.
Template Hostinger Website Builder menggunakan editor drag-and-drop. Anda harus mengganti font, mengubah warna, dan memperbarui gambar dan teks secara manual. Di dalamnya juga tersedia tool AI, seperti AI Writer, untuk membantu mempercepat proses.
Template Horizons berbasis vibe coding. Anda bisa langsung ganti teks dan gambar, serta mendeskripsikan apa saja yang ingin diubah dari font atau palet warna lewat chat dengan AI agent, yang akan menerapkan perubahan tersebut.
Keduanya cocok untuk pengguna pemula. Edit dan terapkan perubahan juga lebih mudah dan cepat. Pilihlah template yang paling pas untuk Anda.
Jika sudah puas dengan tampilannya, klik "Onlinekan" untuk mengonlinekan website.
Apakah template website Hostinger gratis?
Anda bisa mulai buat website dengan template Hostinger, gratis dan tanpa kartu kredit. Namun, jika ingin mengonlinekan website, Anda perlu upgrade ke paket berbayar.
Harga paket mulai dari Rp24.900/bln untuk template di Website Builder drag-and-drop, atau Rp121.900/bln untuk template dengan editor vibe coding.
Semua paket ini sudah termasuk hosting dan satu domain kustom, jadi Anda tidak perlu membayar biaya tambahan atau menggunakan layanan eksternal.
Apakah bisa tambah halaman ke template website?
Tentu, anggap saja template sebagai contoh visual website. Anda bebas mengatur tampilannya dan menambah halaman atau bagian baru kapan pun diperlukan sambil mengedit proyek.
Apakah perlu bisa coding untuk menggunakan template?
Tidak. Template desain web Hostinger bisa langsung dikustomisasi tanpa coding, mulai dari mengedit layout, teks, gambar, hingga elemen lainnya. Jadi, Anda bisa punya website profesional sendiri tanpa keahlian teknis.
Apakah template website Hostinger SEO-friendly?
Ya, semua template website Hostinger sudah SEO-friendly. Apa pun website yang Anda buat, misalnya landing page, portofolio, atau toko online, pasti loadingnya cepat, strukturnya rapi, dan dilengkapi fitur SEO on-page bawaan.
Apakah template website Hostinger mobile-friendly?
Semua template website Hostinger sudah mobile-friendly. Itu artinya, website Anda langsung optimal di berbagai ukuran layar perangkat audiens.
Apakah masih bisa edit website yang sudah online?
Tentu saja, website terbaik pun harus diupdate secara berkala. Mungkin saja suatu saat Anda ingin membuat halaman baru, memperbarui konten yang sudah ada, menambah fitur baru seiring pertumbuhan website, mengubah detail kontak, atau mengembangkan website menjadi toko online lengkap. Anda bisa kembali ke website kapan pun untuk mengeditnya dan menerapkan perubahan.
Apakah kode website bisa diubah?
Tergantung pada editor yang Anda gunakan, tingkat akses ke kode situs Anda mungkin bervariasi.
Dengan Hostinger Website Builder, Anda tidak dapat langsung mengedit kode sumber situs berbasis template, tetapi Anda dapat menambahkan potongan kode kustom ke halaman Anda. Ini memungkinkan Anda untuk memperluas situs Anda dengan fungsi tambahan, seperti widget, infografis, peta interaktif, formulir, animasi, dan banyak lagi.
Dengan Hostinger AI Builder, Anda memiliki akses penuh ke kode proyek Anda, memberikan Anda lebih banyak fleksibilitas dan menjadikannya pilihan yang baik bagi pengguna yang lebih maju yang ingin penyesuaian lebih dalam.