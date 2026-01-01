Cukup pilih desain website yang Anda suka dan lihat tampilannya sebelum diedit.

Kami menyediakan dua jenis template, yaitu Hostinger Website Builder dan Horizons. Kedua template ini mobile-friendly, teroptimasi SEO, dan mudah dikustomisasi. Hanya saja, cara pengeditannya berbeda.

Template Hostinger Website Builder menggunakan editor drag-and-drop. Anda harus mengganti font, mengubah warna, dan memperbarui gambar dan teks secara manual. Di dalamnya juga tersedia tool AI, seperti AI Writer, untuk membantu mempercepat proses.

Template Horizons berbasis vibe coding. Anda bisa langsung ganti teks dan gambar, serta mendeskripsikan apa saja yang ingin diubah dari font atau palet warna lewat chat dengan AI agent, yang akan menerapkan perubahan tersebut.

Keduanya cocok untuk pengguna pemula. Edit dan terapkan perubahan juga lebih mudah dan cepat. Pilihlah template yang paling pas untuk Anda.

Jika sudah puas dengan tampilannya, klik "Onlinekan" untuk mengonlinekan website.