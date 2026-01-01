Template website pribadi

Bisa, dan semua template website di Hostinger dapat diedit tanpa harus pakai coding ataupun jago web design. Anda bisa mengubah teks, gambar, warna, layout, dan fitur agar sesuai visi dan misi brand, bahkan menambah atau menghapus halaman dan bagian.

Untuk fitur dan proses pengeditannya, tergantung template yang dipilih. Sebagian template dibuat dengan Hostinger Website Builder, sedangkan sebagian template lainnya dibuat dengan Hostinger Horizons.

Template buatan Hostinger Website Builder sudah dilengkapi editor drag-and-drop dan tool AI bawaan supaya Anda bisa membuat konten dan mengatur layout dengan cepat.

Template Horizons menerapkan konsep vibe coding. Itu artinya, Anda tidak perlu lagi drag dan drop elemen secara manual. Cukup jelaskan perubahan yang Anda mau lewat chat, dan AI akan memperbarui desain.

Kedua editor ini mudah digunakan oleh pemula, jadi Anda tinggal pilih desain template dan kustomisasikan sesuai kebutuhan.