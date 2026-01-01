Templat situs web industri

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ) tentang template situs web industri
Apa itu template situs web?
Template situs web, atau tema situs web, adalah tata letak yang telah dirancang sebelumnya untuk sebuah situs web yang mencakup struktur siap pakai, elemen desain, dan contoh konten. Ini berfungsi sebagai titik awal yang dapat Anda sesuaikan dengan teks, gambar, branding, dan fitur Anda sendiri untuk membuat situs web lengkap dengan cepat.
Template situs web Hostinger biasanya mencakup:
- Tata letak halaman (beranda, tentang, kontak, dll.)
- Elemen desain seperti font, warna, dan bagian
- Struktur navigasi
- Desain responsif sehingga situs berfungsi di perangkat seluler dan desktop.
Menggunakan template berarti Anda tidak perlu mendesain atau membuat kode situs web dari awal. Sebaliknya, Anda memilih template yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan memodifikasinya agar sesuai dengan merek atau proyek Anda.
Apa saja berbagai jenis template situs web?
Template situs web Hostinger dirancang untuk berbagai tujuan dan industri. Tergantung pada niche-nya, desainnya berkisar dari yang bersih dan minimalis hingga yang dinamis dan berani.
Beberapa kategori template yang paling populer meliputi e-commerce, portofolio, bisnis, resume, blog, pemasaran, dan mode. Tersedia juga pilihan template kosong jika Anda sudah memiliki visi spesifik yang ingin Anda wujudkan.
Bagaimana cara memilih template untuk situs web saya?
Mulailah dengan memikirkan apa yang ingin Anda capai dengan situs web Anda. Tergantung pada tujuan Anda, Anda mungkin memerlukan berbagai jenis situs web. Misalnya, Anda mungkin menggunakan:
- template situs web bisnis untuk situs perusahaan
- template portofolio untuk memamerkan karya Anda
- template e-commerce untuk menjual produk secara online.
Setelah Anda mengidentifikasi jenis situs yang Anda butuhkan, pertimbangkan hal berikut:
- Fitur dan fungsionalitas yang dibutuhkan. Misalnya, situs e-commerce membutuhkan halaman produk dan opsi pembayaran, sementara influencer atau kreator mungkin lebih menyukai tata letak bergaya blog untuk berbagi cerita dan foto.
- Tata letak dan gaya desain. Pilih tata letak yang sesuai dengan konten Anda, seperti desain minimalis untuk portofolio atau tata letak yang lebih dinamis untuk bisnis.
- Keselarasan merek. Tampilan dan nuansa template harus mendekati gaya merek Anda sehingga dapat dengan mudah disesuaikan agar sesuai dengan identitas Anda.
Apa yang membuat template desain web yang bagus?
Meskipun tidak ada jawaban pasti, templat desain web yang baik harus sepenuhnya responsif terhadap perangkat seluler, dibuat menggunakan HTML5, dan mengikuti prinsip serta tren desain modern.
Selain itu, templat tata letak situs web yang baik harus memiliki banyak fungsi. Misalnya, desain situs web satu halaman harus mudah diubah menjadi toko online dengan menambahkan fungsionalitas e-commerce dan halaman tambahan.
Bagaimana cara membuat situs web menggunakan template?
Simply choose the website design you like – you can preview it before you start editing.
Hostinger offers two types of website templates – Hostinger Website Builder and Horizons templates. Both are mobile-friendly, SEO-ready, and easy to customize and launch. The difference lies in how you edit them.
Hostinger Website Builder templates use a traditional drag-and-drop editor, allowing you to change fonts, adjust colors, and update images and text manually. AI tools, such as AI Writer, are also available to help speed things up.
Horizons templates follow a vibe coding approach. You can update text and images directly, and adjust fonts or color schemes by describing the changes to an AI agent, which will apply them for you.
Both approaches are beginner-friendly and make it easy to apply changes quickly – so simply choose the template that suits you best.
Once you’re happy with how your website looks, click Publish, and it will go live immediately.
Apakah template website Hostinger gratis?
Anda dapat mulai membangun proyek Anda menggunakan template Hostinger apa pun secara gratis, tanpa perlu kartu kredit. Namun, Anda perlu meningkatkan ke paket berbayar saat Anda siap untuk mempublikasikan proyek Anda secara online.
Tergantung pada template yang Anda pilih, paket dimulai dari Rp23.900/bln untuk template yang dibangun dengan pembuat situs web drag-and-drop, atau Rp115.900/bln untuk template yang didukung oleh editor vibe-coding.
Paket Hostinger sudah termasuk hosting dan nama domain khusus, jadi Anda tidak perlu membayar ekstra atau menggunakan layanan pihak ketiga.
Bisakah saya menambahkan lebih banyak halaman ke tema yang saya pilih?
Tentu saja – anggap templat desain web sebagai contoh kreatif bagaimana tampilan sebuah situs web. Anda dapat menyesuaikannya secara bebas dan menambahkan halaman atau bagian baru kapan pun Anda membutuhkannya saat mengedit proyek Anda.
Apakah saya memerlukan keahlian pemrograman untuk menggunakan template?
Tidak. Templat desain situs web Hostinger dirancang agar mudah disesuaikan tanpa perlu coding. Anda dapat mengedit tata letak, teks, gambar, dan elemen lainnya saat membangun proyek Anda, sehingga Anda dapat membuat situs web profesional tanpa keahlian teknis.
Apakah template website Hostinger bagus untuk SEO?
Ya, semua situs web berbasis template Hostinger dioptimalkan untuk mesin pencari. Baik Anda membuat halaman arahan (landing page), portofolio, atau toko online, situs web Anda akan mendapatkan manfaat dari kecepatan pemuatan yang cepat, struktur yang logis, dan fitur SEO on-page bawaan.
Apakah template situs web ramah seluler?
Semua template situs web Hostinger sepenuhnya responsif terhadap perangkat seluler. Ini berarti bahwa apa pun perangkat yang digunakan audiens Anda, situs web Anda akan selalu terlihat sempurna.
Bisakah saya melakukan perubahan pada situs web saya setelah saya mempublikasikannya?
Tentu saja. Bahkan situs web terbaik pun akan lebih bermanfaat jika diperbarui secara berkala. Dari waktu ke waktu, Anda mungkin ingin membuat halaman baru, memperbarui konten yang sudah ada, atau menambahkan fungsi baru seiring pertumbuhan situs web Anda. Detail kontak Anda mungkin berubah, atau proyek Anda mungkin berkembang menjadi bisnis e-commerce yang lengkap. Kapan pun diperlukan, cukup kembali ke proyek Anda, lakukan pembaruan, dan publikasikan perubahannya.
Apakah saya bisa mengubah kode situs web saya?
Tergantung pada editor yang Anda gunakan, tingkat akses ke kode situs web Anda mungkin berbeda.
Dengan Hostinger Website Builder, Anda tidak dapat langsung mengedit kode sumber situs berbasis template, tetapi Anda dapat menambahkan cuplikan kode kustom ke halaman Anda. Ini memungkinkan Anda untuk memperluas situs web Anda dengan fungsionalitas tambahan, seperti widget, infografis, peta interaktif, formulir, animasi, dan banyak lagi.
Dengan Hostinger Horizons, Anda memiliki akses penuh ke kode proyek Anda, memberi Anda fleksibilitas yang lebih besar dan menjadikannya pilihan yang baik untuk pengguna tingkat lanjut yang menginginkan kustomisasi yang lebih mendalam.