Template situs web, atau tema situs web, adalah tata letak yang telah dirancang sebelumnya untuk sebuah situs web yang mencakup struktur siap pakai, elemen desain, dan contoh konten. Ini berfungsi sebagai titik awal yang dapat Anda sesuaikan dengan teks, gambar, branding, dan fitur Anda sendiri untuk membuat situs web lengkap dengan cepat.

Template situs web Hostinger biasanya mencakup:

Tata letak halaman (beranda, tentang, kontak, dll.)

Elemen desain seperti font, warna, dan bagian

Struktur navigasi

Desain responsif sehingga situs berfungsi di perangkat seluler dan desktop.

Menggunakan template berarti Anda tidak perlu mendesain atau membuat kode situs web dari awal. Sebaliknya, Anda memilih template yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan memodifikasinya agar sesuai dengan merek atau proyek Anda.