Template website gaming
Tanya Jawab (FAQ) template website
Apa itu template website gaming?
Template website gaming adalah layout siap pakai untuk komunitas, streamer, dan kreator game. Dengan template ini, Anda bisa menampilkan konten, menyoroti game atau streaming unggulan, serta mempermudah audiens mengikuti progres proyek game.
Apakah template website gaming bisa diedit?
Bisa, dan semua template website di Hostinger dapat diedit tanpa harus pakai coding ataupun jago web design. Anda bisa mengubah teks, gambar, warna, layout, dan fitur agar sesuai visi dan misi brand, bahkan menambah atau menghapus halaman dan bagian.
Untuk fitur dan proses pengeditannya, tergantung template yang dipilih. Sebagian template dibuat dengan Hostinger Website Builder, sedangkan sebagian template lainnya dibuat dengan Hostinger Horizons.
Template buatan Hostinger Website Builder sudah dilengkapi editor drag-and-drop dan tool AI bawaan supaya Anda bisa membuat konten dan mengatur layout dengan cepat.
Template Horizons menerapkan konsep vibe coding. Itu artinya, Anda tidak perlu lagi drag dan drop elemen secara manual. Cukup jelaskan perubahan yang Anda mau lewat chat, dan AI akan memperbarui desain.
Kedua editor ini mudah digunakan oleh pemula, jadi Anda tinggal pilih desain template dan kustomisasikan sesuai kebutuhan.
Apakah perlu bisa coding untuk menggunakan template website gaming?
Tidak perlu. Template website Hostinger sudah dirancang agar mudah digunakan oleh pemula, jadi Anda tidak perlu belajar coding terlebih dulu. Cukup dengan editor visual dan tool AI, Anda bisa langsung membuat website profesional dan melakukan berbagai kustomisasi, seperti mengedit teks, mengganti gambar, mengatur layout, dan menambah bagian baru.
Seberapa cepat saya bisa membuat dan mengonlinekan website gaming?
Hanya dalam hitungan menit atau jam, tapi itu pun tergantung seberapa banyak kustomisasi yang Anda lakukan.
Proses pembuatan dan pengeditannya berbeda, tergantung pada editor yang dipakai untuk membuat template. Template buatan Hostinger Website Builder dilengkapi editor drag-and-drop untuk mempercepat kustomisasi setiap elemen di halaman website. Di dalamnya juga sudah terdapat bagian dan tool AI siap pakai agar Anda bisa menambah konten. Anggap saja template ini seperti set Lego yang setiap bagiannya bisa langsung digunakan dan disusun dengan mudah.
Template buatan Hostinger Horizons menerapkan pendekatan vibe-coding. Anda tidak perlu drag setiap elemen secara manual. Cukup jelaskan perubahan yang Anda mau, dan AI yang akan memperbarui desainnya. Dengan begini, Anda bisa lebih bebas berkreasi dalam melakukan kustomisasi. Hanya saja, waktu yang dibutuhkan oleh AI untuk menyelesaikan desain mungkin akan sedikit lebih lama karena tergantung dari detail prompt yang Anda kirim.
Apakah template website gaming dari Hostinger sudah SEO dan mobile-friendly?
Ya, semua template website Hostinger sudah dioptimalkan untuk search engine. Nantinya website bisa loading lebih cepat, punya struktur yang rapi, dan dilengkapi fitur SEO bawaan.
Selain itu, website Anda juga akan mobile-friendly. Tampilan website akan tetap rapi saat diakses melalui desktop maupun smartphone.