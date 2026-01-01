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Template website alam dan lingkungan

Untuk organisasi, lembaga nonprofit, edukator, perusahaan, serta bisnis berkelanjutan yang berfokus pada lingkungan.
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Tanya Jawab (FAQ) template website

Template website alam dan lingkungan adalah layout siap pakai untuk organisasi dan praktisi lingkungan. Dengan template ini, Anda bisa memperkenalkan proyek berkelanjutan, berbagi materi edukasi, dan mengajak pengunjung untuk menjadi relawan.

Bisa, dan semua template website di Hostinger dapat diedit tanpa harus pakai coding ataupun jago web design. Anda bisa mengubah teks, gambar, warna, layout, dan fitur agar sesuai visi dan misi brand, bahkan menambah atau menghapus halaman dan bagian.

Untuk fitur dan proses pengeditannya, tergantung template yang dipilih. Sebagian template dibuat dengan Hostinger Website Builder, sedangkan sebagian template lainnya dibuat dengan Hostinger Horizons.

Template buatan Hostinger Website Builder sudah dilengkapi editor drag-and-drop dan tool AI bawaan supaya Anda bisa membuat konten dan mengatur layout dengan cepat.

Template Horizons menerapkan konsep vibe coding. Itu artinya, Anda tidak perlu lagi drag dan drop elemen secara manual. Cukup jelaskan perubahan yang Anda mau lewat chat, dan AI akan memperbarui desain.

Kedua editor ini mudah digunakan oleh pemula, jadi Anda tinggal pilih desain template dan kustomisasikan sesuai kebutuhan.

Tidak perlu. Template website Hostinger sudah dirancang agar mudah digunakan oleh pemula, jadi Anda tidak perlu belajar coding terlebih dulu. Cukup dengan editor visual dan tool AI, Anda bisa langsung membuat website profesional dan melakukan berbagai kustomisasi, seperti mengedit teks, mengganti gambar, mengatur layout, dan menambah bagian baru.

Hanya dalam hitungan menit atau jam, tapi itu pun tergantung seberapa banyak kustomisasi yang Anda lakukan.

Proses pembuatan dan pengeditannya berbeda, tergantung pada editor yang dipakai untuk membuat template. Template buatan Hostinger Website Builder dilengkapi editor drag-and-drop untuk mempercepat kustomisasi setiap elemen di halaman website. Di dalamnya juga sudah terdapat bagian dan tool AI siap pakai agar Anda bisa menambah konten. Anggap saja template ini seperti set Lego yang setiap bagiannya bisa langsung digunakan dan disusun dengan mudah.

Template buatan Hostinger Horizons menerapkan pendekatan vibe-coding. Anda tidak perlu drag setiap elemen secara manual. Cukup jelaskan perubahan yang Anda mau, dan AI yang akan memperbarui desainnya. Dengan begini, Anda bisa lebih bebas berkreasi dalam melakukan kustomisasi. Hanya saja, waktu yang dibutuhkan oleh AI untuk menyelesaikan desain mungkin akan sedikit lebih lama karena tergantung dari detail prompt yang Anda kirim.

Ya, semua template website Hostinger sudah dioptimalkan untuk search engine. Nantinya website bisa loading lebih cepat, punya struktur yang rapi, dan dilengkapi fitur SEO bawaan.

Selain itu, website Anda juga akan mobile-friendly. Tampilan website akan tetap rapi saat diakses melalui desktop maupun smartphone.

Belum nemu template yang tepat?

Buat di AI Website Builder
Buat website sendiri cukup pakai satu prompt AI. Sesuaikan detailnya dengan drag-and-drop praktis.
Berkreasi dengan Horizons
Buat website dan aplikasi tanpa coding, cukup chat dengan AI.

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