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Templat aplikasi kesehatan dan kecantikan

Baik Anda ingin melacak kebugaran Anda sendiri atau meluncurkan alat kesehatan berbayar untuk komunitas Anda, mulailah dengan templat yang dapat disesuaikan – dan wujudkan ide Anda lebih cepat.
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BMI calculator (modern)

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Habit tracker

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Meal planner

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Menu generator (clean)

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Mood tracker

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Workout planner

Workout planner

Workouts generator

Workouts generator

Tanya Jawab (FAQ) template Hostinger

Template aplikasi kesehatan dan kecantikan adalah tata letak aplikasi web yang sudah jadi, dirancang untuk membangun alat yang membantu orang melacak, meningkatkan, dan mengelola kesejahteraan fisik dan mental mereka – mulai dari pelacak kebugaran dan perencana makanan hingga jurnal kesehatan mental dan kalkulator BMI. Template ini menyediakan struktur awal yang dapat sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan Anda, sehingga Anda dapat membuat alat kesehatan dan kecantikan Anda sendiri tanpa perlu coding atau pengaturan teknis.

Templat aplikasi kesehatan dan kecantikan dapat digunakan untuk membuat pelacak kebugaran, penghitung kalori, perencana makanan, generator latihan, jurnal kesehatan mental, pelacak tidur, panduan meditasi, dan banyak lagi. Templat ini cocok untuk penggunaan pribadi maupun untuk membangun dan menawarkan alat kesehatan kepada klien atau audiens Anda.

Tidak perlu. Cukup chat AI di Hostinger Horizons untuk melakukan kustomisasi pada template. AI akan membuat dan memperbarui aplikasi web sesuai prompt yang dikirim.

Anda dapat membuat aplikasi web yang berfungsi dalam hitungan menit dan menyempurnakannya dalam hitungan jam, tergantung pada seberapa banyak kustomisasi yang Anda inginkan. Templat menyediakan struktur awal, sementara AI membantu menghasilkan fitur dan menyesuaikan antarmuka.

Ya. Alat kesehatan dan kecantikan sangat diminati oleh orang-orang yang ingin meningkatkan gaya hidup mereka. Gunakan alat-alat ini untuk melacak kesehatan Anda sendiri dan berhenti membayar aplikasi kesehatan yang mahal – atau lebih jauh lagi, tawarkan aplikasi Anda sebagai layanan berbayar kepada klien Anda dan tambahkan aliran pendapatan baru ke bisnis Anda.

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