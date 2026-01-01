Templat aplikasi kesehatan dan kecantikan

Template aplikasi kesehatan dan kecantikan adalah tata letak aplikasi web yang sudah jadi, dirancang untuk membangun alat yang membantu orang melacak, meningkatkan, dan mengelola kesejahteraan fisik dan mental mereka – mulai dari pelacak kebugaran dan perencana makanan hingga jurnal kesehatan mental dan kalkulator BMI. Template ini menyediakan struktur awal yang dapat sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan Anda, sehingga Anda dapat membuat alat kesehatan dan kecantikan Anda sendiri tanpa perlu coding atau pengaturan teknis.