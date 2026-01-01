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Templat aplikasi pendidikan

Baik Anda ingin membuat alat belajar pribadi atau meluncurkan platform pembelajaran berbayar untuk siswa Anda, mulailah dengan templat yang dapat disesuaikan – dan beralih dari ide ke aplikasi yang berfungsi dalam hitungan menit.
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Quiz maker (clean)

Quiz maker (clean)

Quiz maker (retro)

Quiz maker (retro)

Tanya Jawab (FAQ) template Hostinger

Model aplikasi pendidikan adalah tata letak aplikasi web buatan sebelumnya yang dirancang untuk membangun alat yang membantu orang belajar, berlatih, dan mengembangkan keterampilan baru - mulai dari pembuat quiz dan alat kartu flash hingga aplikasi pembelajaran bahasa dan platform kursus. Mereka menyediakan struktur awal yang dapat disesuaikan dan didukung oleh AI Builder built-in AI - tidak memerlukan akun pihak ketiga atau pengaturan teknis - untuk membuat aplikasi belajar dan alat pendidikan Anda sendiri.

Templat aplikasi pendidikan dapat digunakan untuk membuat generator kuis, alat kartu flash, aplikasi pembelajaran bahasa, permainan trivia, perencana studi, platform kursus, dan banyak lagi. Templat ini cocok untuk proyek studi pribadi maupun untuk membangun dan menawarkan alat pembelajaran kepada siswa, komunitas, atau klien.

Tidak perlu. Cukup chat AI di Hostinger Horizons untuk melakukan kustomisasi pada template. AI akan membuat dan memperbarui aplikasi web sesuai prompt yang dikirim.

Anda dapat membuat aplikasi web yang berfungsi dalam hitungan menit dan menyempurnakannya dalam hitungan jam, tergantung pada seberapa banyak kustomisasi yang Anda inginkan. Templat menyediakan struktur awal, sementara AI membantu menghasilkan fitur dan menyesuaikan antarmuka.

Ya. Alat pendidikan sangat cocok untuk dimonetisasi – orang bersedia membayar untuk alat yang benar-benar membantu mereka belajar. Setelah aplikasi Anda aktif, Anda dapat mengenakan biaya akses, menghubungkan Google AdSense, atau menawarkannya sebagai sumber daya berbayar kepada siswa, audiens, atau klien Anda sebagai aliran pendapatan tambahan.

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