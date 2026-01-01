Templat aplikasi pendidikan

Model aplikasi pendidikan adalah tata letak aplikasi web buatan sebelumnya yang dirancang untuk membangun alat yang membantu orang belajar, berlatih, dan mengembangkan keterampilan baru - mulai dari pembuat quiz dan alat kartu flash hingga aplikasi pembelajaran bahasa dan platform kursus. Mereka menyediakan struktur awal yang dapat disesuaikan dan didukung oleh AI Builder built-in AI - tidak memerlukan akun pihak ketiga atau pengaturan teknis - untuk membuat aplikasi belajar dan alat pendidikan Anda sendiri.