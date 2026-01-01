Templat aplikasi keuangan
Tanya Jawab (FAQ) template Hostinger
Apa itu template aplikasi?
Model aplikasi adalah aplikasi pre-built yang dapat disesuaikan untuk membuat alat atau layanan Anda sendiri dengan cepat. Model aplikasi Hostinger AI Builder menyediakan struktur, fitur, dan desain siap dibuat yang dapat Anda modifikasi dengan mengobrol dengan AI – tidak perlu kode. Anda dapat menggunakan mereka sebagai titik awal untuk membangun dashboard, alat internal, sistem reservasi, aplikasi keuangan, alat produktivitas, dan aplikasi web lainnya.
Apakah perlu bisa coding untuk menggunakan template?
Anda tidak perlu pengalaman pengkodean untuk membangun aplikasi web. Alat-alat AI tanpa kode seperti Hostinger AI Builder memungkinkan Anda untuk menggambarkan ide Anda dengan kata-kata Anda sendiri dan menghasilkan aplikasi web yang berfungsi dengan segera.
Templat Built-in AI Builder dapat berfungsi sebagai inspirasi dan titik awal untuk aplikasi Anda. Hanya menyesuaikan mereka dengan meminta AI untuk membuat aplikasi yang berfungsi sepenuhnya - tanpa menulis satu baris kode.
Lihat lebih lanjut dalam panduan kami di cara membuat aplikasi web.
Aplikasi apa saja yang bisa dibuat pakai template?
Untuk saat ini hanya tersedia template aplikasi web. Namun tenang saja, Anda masih bisa membuat berbagai aplikasi web, seperti tool internal, dashboard, aplikasi bisnis, sistem booking, produk SaaS, dan aplikasi interaktif.
Template kami sudah siap pakai dan cocok untuk berbagai kebutuhan dan industri, seperti tool keuangan, tracker kebugaran, dan aplikasi manajemen waktu, serta solusi bisnis atau pribadi. Kami akan terus menambah koleksi template dengan desain yang baru.
Apakah template aplikasi bisa dikustomisasi?
Model Hostinger AI Builder menyediakan struktur siap pakai yang dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda dapat mengubah desain, menyesuaikan fitur, menambahkan fungsi baru, atau menghapus elemen hanya dengan meminta AI. Ini membuatnya mudah untuk menyesuaikan template untuk kasus penggunaan spesifik Anda - apakah Anda membangun dashboard, alat internal, sistem reservasi, atau jenis aplikasi web lainnya.
Jika Anda hanya perlu mengedit teks atau kode, Anda dapat melakukannya secara langsung tanpa menggunakan kredit pesan.Anda juga dapat menggunakan Hostinger AI Builder untuk menghasilkan versi baru aplikasi atau situs Anda atau membuat perubahan lebih lanjut, asalkan Anda memiliki cukup kredit pesan.
Bagaimana cara menguji, memperbaiki error, dan mengonlinekan aplikasi web?
Sebelum dionlinekan, biasanya aplikasi web akan ditinjau dan diuji lebih dulu untuk memastikan semuanya berfungsi normal. Di Hostinger Horizons, Anda bisa mengujinya di environment sandbox. Begitu ada masalah, cukup minta bantuan AI untuk memperbaikinya. Tidak perlu lagi atasi dengan coding atau debugging manual.
Jika semuanya sudah oke, langsung onlinekan dengan sekali klik. Layanan hosting sudah termasuk di dalamnya, jadi tidak perlu konfigurasi tambahan.
Baca panduan lengkap tentang pengujian aplikasi web.
Berapa lama proses buat aplikasi pakai template?
Dengan memakai template aplikasi, Anda bisa membuat dan mengonlinekan aplikasi lengkap hanya dalam hitungan menit atau jam, tergantung seberapa banyak kustomisasi dilakukan.
Berapa biaya pembuatan aplikasi menggunakan template?
Anda dapat mulai mengedit template secara gratis menggunakan kredit pesan yang disertakan. Namun, untuk mengakses lebih banyak petunjuk dan meluncurkan aplikasi secara online, Anda perlu memilih salah satu paket berbayar. Paket AI Builder terjangkau, mulai dari Rp121.900 per bulan, dan memungkinkan Anda mengembangkan dan meluncurkan aplikasi tanpa investasi awal yang berat.
Bagaimana jika saya tidak menemukan template yang pas?
Kami akan terus menambah koleksi template agar Anda bisa mendapatkan lebih banyak contoh dan inspirasi. Untuk aplikasi web, pilihan pembuatannya tidak terbatas pada template saja.
Anda juga bisa memakai AI app builder kami untuk buat aplikasi web lengkap atau MVP dengan cepat. Prosesnya semudah mengedit template siap pakai, hanya perlu menulis prompt dan chat dengan AI untuk sempurnakan aplikasi.