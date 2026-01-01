Templat aplikasi kebugaran dan olahraga adalah tata letak aplikasi web yang sudah jadi, dirancang untuk membangun alat yang membantu orang berlatih, melacak kemajuan, dan mencapai tujuan kebugaran mereka – mulai dari perencana latihan dan pelacak aktivitas hingga alat pelatihan dan panduan nutrisi. Templat ini menyediakan struktur awal yang dapat sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan Anda, sehingga Anda dapat membuat alat kebugaran dan olahraga Anda sendiri tanpa perlu pengkodean atau pengaturan teknis.