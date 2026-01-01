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Templat aplikasi kebugaran dan olahraga

Baik Anda ingin melacak pelatihan Anda sendiri atau meluncurkan aplikasi pelatihan untuk klien Anda, mulailah dengan templat yang dapat disesuaikan – dan buat persis apa yang Anda butuhkan, lebih cepat.
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Tanya Jawab (FAQ) template Hostinger

Templat aplikasi kebugaran dan olahraga adalah tata letak aplikasi web yang sudah jadi, dirancang untuk membangun alat yang membantu orang berlatih, melacak kemajuan, dan mencapai tujuan kebugaran mereka – mulai dari perencana latihan dan pelacak aktivitas hingga alat pelatihan dan panduan nutrisi. Templat ini menyediakan struktur awal yang dapat sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan Anda, sehingga Anda dapat membuat alat kebugaran dan olahraga Anda sendiri tanpa perlu pengkodean atau pengaturan teknis.

Templat aplikasi kebugaran dan olahraga dapat digunakan untuk membuat perencana latihan, pelacak aktivitas, alat pencatat latihan, aplikasi pelatihan, panduan nutrisi, pelacak rekor pribadi, pengelola tim olahraga, dan banyak lagi. Templat ini cocok untuk penggunaan pelatihan pribadi serta untuk membangun dan menawarkan alat kebugaran kepada klien atau audiens Anda.

Tidak perlu. Cukup chat AI di Hostinger Horizons untuk melakukan kustomisasi pada template. AI akan membuat dan memperbarui aplikasi web sesuai prompt yang dikirim.

Anda dapat membuat aplikasi web yang berfungsi dalam hitungan menit dan menyempurnakannya dalam hitungan jam, tergantung pada seberapa banyak kustomisasi yang Anda inginkan. Templat menyediakan struktur awal, sementara AI membantu menghasilkan fitur dan menyesuaikan antarmuka.

Ya. Alat bantu kebugaran sangat diminati oleh orang-orang yang ingin meningkatkan performa dan mencapai tujuan mereka. Gunakan alat-alat ini untuk latihan Anda sendiri dan berhenti membayar aplikasi kebugaran yang mahal – atau lebih jauh lagi, tawarkan aplikasi pelatihan Anda sebagai layanan berbayar kepada klien Anda dan hasilkan uang dari keahlian kebugaran Anda.

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