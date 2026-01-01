Calculator and converter app templates

Templat aplikasi Calculator dan Converter adalah layout aplikasi web buatan sebelumnya yang dirancang untuk membuat alat yang melakukan perhitungan, konversi, dan perkiraan berdasarkan input pengguna - mulai dari kalkulator hipotek dan alat BMI hingga unit dan konversi suhu. Mereka menyediakan struktur awal yang dapat disesuaikan dan didukung oleh AI Builder built-in AI - tidak memerlukan akun pihak ketiga atau pengaturan teknis - untuk membuat kalkulator dan alat konversi Anda sendiri.