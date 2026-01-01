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Calculator and converter app templates

Whether you need a personal finance calculator or want to boost your website engagement by offering useful tools to your visitors, start with customizable templates – and stop paying for tools you could build yourself.
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BMI calculator (clean)

BMI calculator (clean)

Calorie calculator (modern)

Calorie calculator (modern)

Percentage calculator (modern)

Percentage calculator (modern)

Percentage calculator (playful)

Percentage calculator (playful)

Price quote calculator

Price quote calculator

Profit margin calculator (playful)

Profit margin calculator (playful)

Temperature converter

Temperature converter

Time zone converter

Time zone converter

Unit converter

Unit converter

Word calculator and auto-complete writer

Word calculator and auto-complete writer

Tanya Jawab (FAQ) template Hostinger

Templat aplikasi Calculator dan Converter adalah layout aplikasi web buatan sebelumnya yang dirancang untuk membuat alat yang melakukan perhitungan, konversi, dan perkiraan berdasarkan input pengguna - mulai dari kalkulator hipotek dan alat BMI hingga unit dan konversi suhu. Mereka menyediakan struktur awal yang dapat disesuaikan dan didukung oleh AI Builder built-in AI - tidak memerlukan akun pihak ketiga atau pengaturan teknis - untuk membuat kalkulator dan alat konversi Anda sendiri.

Template aplikasi kalkulator dan konverter bisa digunakan untuk membuat kalkulator KPR, pemantau BMI, penghitung kalori, kalkulator margin profit, tool estimasi harga, konverter satuan, konverter suhu, dan banyak lagi. Cocok bagi Anda yang ingin buat aplikasi sendiri untuk proyek pribadi, embed ke website, atau untuk ditawarkan ke klien.

Tidak perlu. Cukup chat AI di Hostinger Horizons untuk melakukan kustomisasi pada template. AI akan membuat dan memperbarui aplikasi web sesuai prompt yang dikirim.

Hanya butuh beberapa menit untuk membuat aplikasi web, serta beberapa jam untuk mengeditnya sesuai kebutuhan. Template menyediakan struktur awal, sedangkan AI membantu membuatkan fitur dan mengatur interface.

Ya. Alat kalkulator dan konversi adalah salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan keterlibatan pada situs web yang ada – mereka memberi pengunjung alasan untuk tinggal lebih lama dan kembali. Dengan Hostinger AI Builder, Anda dapat membangun dan memasukkan alat kalkulator Anda sendiri tanpa membayar solusi pihak ketiga.

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