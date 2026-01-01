Calculator and converter app templates
Tanya Jawab (FAQ) template Hostinger
Apa itu template aplikasi kalkulator dan konverter?
Templat aplikasi Calculator dan Converter adalah layout aplikasi web buatan sebelumnya yang dirancang untuk membuat alat yang melakukan perhitungan, konversi, dan perkiraan berdasarkan input pengguna - mulai dari kalkulator hipotek dan alat BMI hingga unit dan konversi suhu. Mereka menyediakan struktur awal yang dapat disesuaikan dan didukung oleh AI Builder built-in AI - tidak memerlukan akun pihak ketiga atau pengaturan teknis - untuk membuat kalkulator dan alat konversi Anda sendiri.
Kalkulator dan konverter apa saja yang bisa saya buat dengan template ini?
Template aplikasi kalkulator dan konverter bisa digunakan untuk membuat kalkulator KPR, pemantau BMI, penghitung kalori, kalkulator margin profit, tool estimasi harga, konverter satuan, konverter suhu, dan banyak lagi. Cocok bagi Anda yang ingin buat aplikasi sendiri untuk proyek pribadi, embed ke website, atau untuk ditawarkan ke klien.
Apakah saya harus bisa coding untuk membuat kalkulator atau konverter dengan template?
Tidak perlu. Cukup chat AI di Hostinger Horizons untuk melakukan kustomisasi pada template. AI akan membuat dan memperbarui aplikasi web sesuai prompt yang dikirim.
Berapa lama pembuatan aplikasi dengan template kalkulator dan konverter?
Hanya butuh beberapa menit untuk membuat aplikasi web, serta beberapa jam untuk mengeditnya sesuai kebutuhan. Template menyediakan struktur awal, sedangkan AI membantu membuatkan fitur dan mengatur interface.
Bisakah saya mengintegrasikan kalkulator atau konverter ke website yang sudah ada?
Ya. Alat kalkulator dan konversi adalah salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan keterlibatan pada situs web yang ada – mereka memberi pengunjung alasan untuk tinggal lebih lama dan kembali. Dengan Hostinger AI Builder, Anda dapat membangun dan memasukkan alat kalkulator Anda sendiri tanpa membayar solusi pihak ketiga.