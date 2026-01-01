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Communication app templates

Whether you're building a support chat for your own business or a community forum for your audience, start with customizable templates – and stop overpaying for tools you could build yourself.
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Tanya Jawab (FAQ) template Hostinger

Template aplikasi komunikasi adalah layout siap pakai untuk membuat aplikasi web yang memudahkan orang agar terhubung, bekerja sama, dan berinteraksi. Misalnya, fitur chat bantuan pelanggan, forum komunitas, tool saran, atau sistem layanan bantuan. Template ini menyediakan struktur awal yang bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan. Jadi, Anda dapat membuat tool komunikasi sendiri tanpa perlu coding atau setup.

Template aplikasi komunikasi bisa digunakan untuk membuat fitur chat bantuan pelanggan, forum komunitas, tool untuk mengumpulkan saran, sistem layanan bantuan, board pengumuman, dan banyak lagi. Cocok bagi Anda yang ingin membuat aplikasi untuk memperlancar komunikasi internal bisnis atau untuk ditawarkan kepada klien.

Tidak perlu. Cukup chat AI di Hostinger Horizons untuk melakukan kustomisasi pada template. AI akan membuat dan memperbarui aplikasi web sesuai prompt yang dikirim.

Hanya butuh beberapa menit untuk membuat aplikasi web, serta beberapa jam untuk mengeditnya sesuai kebutuhan. Template menyediakan struktur awal, sedangkan AI membantu membuatkan fitur dan mengatur interface.

Bisa. Aplikasi komunikasi sangat penting baik bagi bisnis kecil maupun besar. Buat sendiri untuk bisnis Anda agar tidak perlu berlangganan aplikasi lain, atau tawarkan ke klien sebagai aplikasi komunikasi berbayar untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

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