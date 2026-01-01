Marketing app templates
Tanya Jawab (FAQ) template Hostinger
Apa itu template aplikasi marketing?
Templat aplikasi pemasaran adalah layout aplikasi web yang dibangun sebelumnya yang dirancang untuk membangun alat yang membantu merencanakan, membuat, dan mengelola aktivitas pemasaran – mulai dari pemrograman media sosial dan kalender konten hingga pembangun UTM dan generator posting blog. Mereka menyediakan struktur awal yang dapat disesuaikan dan didukung oleh AI Builder yang dibangun – tidak memerlukan akun pihak ketiga atau pengaturan teknis – untuk membuat alat pemasaran Anda sendiri.
Aplikasi marketing apa saja yang bisa saya buat dengan template ini?
Template aplikasi marketing bisa digunakan untuk membuat penjadwalan media sosial, kalender konten, builder UTM, generator blog post, generator copy iklan, builder rangkaian email, dan banyak lagi. Cocok bagi Anda yang ingin membuat aplikasi untuk mengelola aktivitas marketing sendiri atau untuk ditawarkan kepada klien.
Apakah saya harus bisa coding untuk membuat aplikasi marketing dengan template?
Tidak perlu. Cukup chat AI di Hostinger Horizons untuk melakukan kustomisasi pada template. AI akan membuat dan memperbarui aplikasi web sesuai prompt yang dikirim.
Berapa lama pembuatan aplikasi dengan template marketing?
Hanya butuh beberapa menit untuk membuat aplikasi web, serta beberapa jam untuk mengeditnya sesuai kebutuhan. Template menyediakan struktur awal, sedangkan AI membantu membuatkan fitur dan mengatur interface.
Bisakah saya menghasilkan uang dari aplikasi marketing?
Tool marketing sangat penting dalam bisnis dan bagi freelancer yang ingin mengoptimalkan workflow. Buat sendiri untuk mendukung aktivitas marketing Anda agar tidak perlu berlangganan tool eksternal, atau tawarkan ke klien sebagai tool berbayar untuk mendapatkan penghasilan tambahan.