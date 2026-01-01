Marketing app templates

Templat aplikasi pemasaran adalah layout aplikasi web yang dibangun sebelumnya yang dirancang untuk membangun alat yang membantu merencanakan, membuat, dan mengelola aktivitas pemasaran – mulai dari pemrograman media sosial dan kalender konten hingga pembangun UTM dan generator posting blog. Mereka menyediakan struktur awal yang dapat disesuaikan dan didukung oleh AI Builder yang dibangun – tidak memerlukan akun pihak ketiga atau pengaturan teknis – untuk membuat alat pemasaran Anda sendiri.