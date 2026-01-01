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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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AI age progression (Oldify/Babify)

AI age progression (Oldify/Babify)

AI fairytale generator

AI fairytale generator

AI hairstyle simulator

AI hairstyle simulator

AI image generator

AI image generator

AI recipe builder

AI recipe builder

AI stylist app

AI stylist app

AI Writer (children's story generator)

AI Writer (children's story generator)

Blog post generator (dark)

Blog post generator (dark)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (modern)

Image enhancer (playful)

Image enhancer (playful)

Image upscaler

Image upscaler

Resume builder

Resume builder

Slogan generator (modern)

Slogan generator (modern)

Slogan generator (playful)

Slogan generator (playful)

Social media post generator

Social media post generator

Tanya Jawab (FAQ) template Hostinger

Tablon aplikasi AI dan kreatif adalah tata letak aplikasi web buatan sebelumnya yang dirancang untuk membangun alat yang membantu dengan tugas kreatif – mulai dari menulis dan pembuatan gambar hingga desain dan pembuatan konten. Mereka menyediakan struktur awal yang dapat disesuaikan dan didukung oleh AI Builder built-in – tidak memerlukan akun pihak ketiga atau pengaturan teknis – untuk membuat asisten AI, alat kreatif, dan generator Anda sendiri.

Template aplikasi AI dan kreatif bisa digunakan untuk membuat tool AI konten, generator gambar, tool desain, generator konten, dan banyak lagi. Cocok bagi Anda yang ingin membuat aplikasi kreatif baik untuk digunakan sendiri maupun untuk ditawarkan kepada klien atau audiens.

Tidak perlu. Cukup chat AI di Hostinger Horizons untuk melakukan kustomisasi pada template. AI akan membuat dan memperbarui aplikasi web sesuai prompt yang dikirim.

Hanya butuh beberapa menit untuk membuat aplikasi web, serta beberapa jam untuk mengeditnya sesuai kebutuhan. Template menyediakan struktur awal, sedangkan AI membantu membuatkan fitur dan mengatur interface.

Ya. Banyak pencipta menggunakan template AI Builder untuk membuat alat yang didukung AI yang mereka tawarkan kepada klien atau publikasikan untuk audiens mereka. Setelah aplikasi Anda live, Anda dapat mengenakan biaya untuk akses, menawarkan sebagai layanan, atau memasukkannya ke dalam bisnis yang sudah ada.

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