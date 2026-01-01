AI and creative app templates
Tanya Jawab (FAQ) template Hostinger
Apa itu template aplikasi AI dan kreatif?
Tablon aplikasi AI dan kreatif adalah tata letak aplikasi web buatan sebelumnya yang dirancang untuk membangun alat yang membantu dengan tugas kreatif – mulai dari menulis dan pembuatan gambar hingga desain dan pembuatan konten. Mereka menyediakan struktur awal yang dapat disesuaikan dan didukung oleh AI Builder built-in – tidak memerlukan akun pihak ketiga atau pengaturan teknis – untuk membuat asisten AI, alat kreatif, dan generator Anda sendiri.
Aplikasi AI dan kreatif apa saja yang bisa saya buat dengan template ini?
Template aplikasi AI dan kreatif bisa digunakan untuk membuat tool AI konten, generator gambar, tool desain, generator konten, dan banyak lagi. Cocok bagi Anda yang ingin membuat aplikasi kreatif baik untuk digunakan sendiri maupun untuk ditawarkan kepada klien atau audiens.
Apakah saya harus bisa coding untuk membuat aplikasi AI atau kreatif dengan template?
Tidak perlu. Cukup chat AI di Hostinger Horizons untuk melakukan kustomisasi pada template. AI akan membuat dan memperbarui aplikasi web sesuai prompt yang dikirim.
Berapa lama pembuatan aplikasi dengan template AI dan kreatif?
Hanya butuh beberapa menit untuk membuat aplikasi web, serta beberapa jam untuk mengeditnya sesuai kebutuhan. Template menyediakan struktur awal, sedangkan AI membantu membuatkan fitur dan mengatur interface.
Bisakah saya menghasilkan uang dari aplikasi AI dan kreatif?
Ya. Banyak pencipta menggunakan template AI Builder untuk membuat alat yang didukung AI yang mereka tawarkan kepada klien atau publikasikan untuk audiens mereka. Setelah aplikasi Anda live, Anda dapat mengenakan biaya untuk akses, menawarkan sebagai layanan, atau memasukkannya ke dalam bisnis yang sudah ada.