CRM app templates
Tanya Jawab (FAQ) template Hostinger
Apa itu template aplikasi CRM?
Template aplikasi CRM adalah layout siap pakai untuk membuat aplikasi web yang bisa mengelola hubungan pelanggan, memantau leads, dan mengelola aktivitas penjualan. Misalnya, manager kontak, pencatat transaksi, portal klien, atau dashboard penjualan. Template ini menyediakan struktur awal yang bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan bisnis. Jadi, Anda bisa membuat sistem CRM sendiri tanpa perlu coding atau setup.
Aplikasi CRM apa saja yang bisa saya buat dengan template ini?
Template CRM bisa digunakan untuk membuat manager kontak, pemantau leads, alur penjualan, portal klien, dashboard transaksi, tool untuk mengingatkan follow-up, dan banyak lagi. Cocok bagi Anda yang ingin membuat aplikasi manajemen hubungan pelanggan baik untuk penggunaan pribadi maupun untuk ditawarkan kepada klien.
Apakah saya harus bisa coding untuk membuat aplikasi CRM dengan template?
Tidak perlu. Cukup chat AI di Hostinger Horizons untuk melakukan kustomisasi pada template. AI akan membuat dan memperbarui aplikasi web sesuai prompt yang dikirim.
Berapa lama pembuatan aplikasi dengan template CRM?
Hanya butuh beberapa menit untuk membuat aplikasi web, serta beberapa jam untuk mengeditnya sesuai kebutuhan. Template menyediakan struktur awal, sedangkan AI membantu membuatkan fitur dan mengatur interface.
Bisakah saya menghasilkan uang dari aplikasi CRM?
Bisa. Tool CRM banyak digunakan oleh pemilik bisnis kecil dan freelancer yang membutuhkan solusi sederhana untuk mengelola klien. Buat CRM sendiri supaya tidak perlu berlangganan platform eksternal, atau hasilkan uang dengan menjadikannya sebagai tool berbayar.