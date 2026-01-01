Semua templateWebsiteAplikasiNewsletter

CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
Produktivitas
Finansial
Tool AI & kreatif
Generator
Kalkulator & konverter
Lainnya
Semua template
CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Real estate CRM

Real estate CRM

Tanya Jawab (FAQ) template Hostinger

Template aplikasi CRM adalah layout siap pakai untuk membuat aplikasi web yang bisa mengelola hubungan pelanggan, memantau leads, dan mengelola aktivitas penjualan. Misalnya, manager kontak, pencatat transaksi, portal klien, atau dashboard penjualan. Template ini menyediakan struktur awal yang bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan bisnis. Jadi, Anda bisa membuat sistem CRM sendiri tanpa perlu coding atau setup.

Template CRM bisa digunakan untuk membuat manager kontak, pemantau leads, alur penjualan, portal klien, dashboard transaksi, tool untuk mengingatkan follow-up, dan banyak lagi. Cocok bagi Anda yang ingin membuat aplikasi manajemen hubungan pelanggan baik untuk penggunaan pribadi maupun untuk ditawarkan kepada klien.

Tidak perlu. Cukup chat AI di Hostinger Horizons untuk melakukan kustomisasi pada template. AI akan membuat dan memperbarui aplikasi web sesuai prompt yang dikirim.

Hanya butuh beberapa menit untuk membuat aplikasi web, serta beberapa jam untuk mengeditnya sesuai kebutuhan. Template menyediakan struktur awal, sedangkan AI membantu membuatkan fitur dan mengatur interface.

Bisa. Tool CRM banyak digunakan oleh pemilik bisnis kecil dan freelancer yang membutuhkan solusi sederhana untuk mengelola klien. Buat CRM sendiri supaya tidak perlu berlangganan platform eksternal, atau hasilkan uang dengan menjadikannya sebagai tool berbayar.

Belum nemu template yang tepat?

Berkreasi dengan Horizons
Buat website dan aplikasi tanpa coding, cukup chat dengan AI.

Suka desainnya?

Temukan lebih banyak template menarik lainnya.
Lihat semua template
Suka desainnya?

Kami menjaga informasi pribadi Anda

Website ini menggunakan cookie untuk memberikan pengalaman terbaik, mengumpulkan data tentang interaksi pengunjung dengan situs dan layanan kami, dan untuk keperluan pemasaran. Dengan klik tombol Izinkan, Anda menyetujui penggunaan semua cookie di perangkat Anda untuk keperluan iklan, personalisasi, dan analisis seperti yang disebutkan di Kebijakan Cookie kami.